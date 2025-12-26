Peluncuran "Disney Miraness Fitness" untuk Nintendo Switch™

Pelanggan yang membeli Disney Miraness Fitness versi fisik secara lebih awal akan menerima Original Clear Card eksklusif.

Gambaran Umum

Disney Miraness Fitness menawarkan beragam latihan aerobik, anaerobik, dan peregangan tubuh agar para pemain dapat berolahraga dengan cara-cara yang menyenangkan di rumah.

Mickey Mouse menjadi instruktur utama para pemain, didampingi asisten robotnya, Hexie.

Pengendalian game mudah dilakukan: pemain cukup memegang Joy-Con™ dengan kedua tangan dan mengikuti gerakan Mickey, cocok untuk semua kalangan.

Latihan fisik terbagi atas tiga jenis: Rhythmic, Power, dan Relaxation.

- Rhythmic

Latihan aerobik dengan gerakan berirama seperti dance atau tinju. Latihan ini menyenangkan dan membuat pemain bergerak secara alami, ideal untuk olahraga ringan atau mengurangi stres.

- Power

Latihan untuk menguatkan otot pada bagian tubuh tertentu, ikut membangun massa otot dan meningkatkan metabolisme basal. Tersedia lima gerakan berbeda untuk setiap bagian tubuh, dilengkapi jeda singkat, sehingga cocok bagi pengguna yang ingin berolahraga dalam waktu terbatas.

- Relaxation

Latihan fisik bergaya yoga ini ditujukan untuk relaksasi dan keseimbangan tubuh, serta melatih otot inti (core). Latihan ini mencakup peregangan tubuh secara perlahan dan pose statis yang seimbang — ideal sebagai pendinginan setelah berolahraga atau menyegarkan tubuh di sela-sela aktivitas.

Mickey akan menyemangati Anda selama latihan—selalu mendukung pemain agar tetap bugar setiap hari. Dengan latar berwarna cerah dan beragam kostum, game ini semakin seru, menampilkan sisi Mickey yang hanya bisa dilihat di game ini.

Judul: Disney Miraness Fitness

Platform: Nintendo Switch

Genre: Fitness

Jadwal Peluncuran: 11 Desember 2025

Jumlah Pemain: 1

Bahasa: Mandarin Aksara Tradisional, Mandarin Aksara Sederhana, Korea, dan Inggris.

Penerbit: Imagineer Co., Ltd.

Situs Resmi: https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/en/

PV: https://youtu.be/7sJ1CJQ9z10?si=Ju8qHt--_ES37hZ8

© Disney. Diterbitkan oleh Imagineer.

Nintendo Switch adalah merek dagang milik Nintendo.

Nama perusahaan dan produk/layanan merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar.

