Nintendo Switch™ 타이틀 'Disney 미라니스 피트니스' 출시

도쿄 2025년 12월 19일 /PRNewswire/ -- 이매지니어(Imagineer Co., Ltd.)는 월트디즈니재팬(Walt Disney Japan Co., Ltd.)과 협력해 Nintendo Switch™ 타이틀 'Disney 미라니스 피트니스'를 일본 및 아시아 지역에 정식 출시했다고 밝혔다.

조기 구매 특전

"Disney Miraness Fitness" Main Visual

패키지 버전을 미리 구매하는 고객에게는 특전으로 '오리지널 클리어 카드'를 증정합니다.

개요

전신을 움직이는 「유산소 운동」과 「무산소 운동」, 「스트레칭」 등 다채로운 메뉴가 수록되어 있어, 집에서도 본격적인 엑서사이즈를 즐길 수 있습니다.

어려울 수도 있는 엑서사이즈를 미키와 로봇 조수 헥시가 아주 쉽고 재미있게 바꿔줍니다.

Joy-Con을 들고 미키의 동작에 맞춰 몸을 움직이다보면 Disney 미라니스 피트니스의 다채로운 운동 프로그램을 자연스럽게 익히게 됩니다.

엑서사이즈는 「리드미컬」, 「파워」, 「릴랙스」 세 가지 타입을 수록하였습니다.

- 「리드미컬」 엑서사이즈

온몸의 지구력 향상을 목표로 춤과 복싱 등의 동작을 접목해 리듬에 맞춰 즐기는 유산소 운동입니다. 몸이 저절로 움직이는 경쾌한 엑서사이즈로, 가볍게 운동하고 싶거나 스트레스를 발산하고 싶을 때 추천합니다.

- 「파워」 엑서사이즈

신체 부위를 집중적으로 단련하는 근력 운동 중심의 엑서사이즈로, 무산소 운동을 통한 근력 및 기초 대사 향상을 목적으로 구성한 메뉴를 수록하였습니다. 단련할 부위에 따라 각기 다른 5종류의 동작으로 구성되어 있으며, 틈틈이 휴식을 취하면서 부담 없이 운동할 수 있습니다. 짧은 시간에 확실하게 몸을 움직이고 싶은 분에게 제격인 운동입니다.

- 「릴랙스」 엑서사이즈

요가처럼 몸을 풀고 마무리하는 동작과 코어 운동을 접목한 엑서사이즈입니다. 전신을 천천히 움직이는 「부드러운 스트레칭」과 포즈를 취한 뒤 자세를 유지하는 「밸런스 스트레칭」이 있으며, 운동 후 쿨다운이나 기분 전환에 적합합니다. 매일 일상 속에서 운동할 수 있는 동작으로 이루어져 있습니다.

이처럼 다양한 엑서사이즈를 즐기는 과정에서, 미키는 아낌없는 칭찬과 응원으로 곁을 지키며 동기부여를 더합니다. 또한 화려하게 변화하는 의상과 배경이 몰입감을 높이고, 이 게임에서만 만나볼 수 있는 미키의 다채로운 모습도 함께 즐길 수 있습니다.

타이틀: Disney 미라니스 피트니스

플랫폼: Nintendo Switch

장르: 피트니스

발매일: 2025년 12월 11일

플레이 인원: 1명

언어: 번체자 중국어, 간체자 중국어, 한국어, 영어

배급사: 이매지니어(Imagineer Co., Ltd.)

공식 사이트: https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/kr/

홍보 영상(PV): https://youtu.be/oVh2-9R8ge0?si=j_ASAL41q9wg7vKF

© Disney. Published by Imagineer.

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

회사명 및 제품/서비스명은 각 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

프레스 키트:

https://drive.google.com/drive/folders/1fWbWZrRY10DwvghSY1lB42KVoYZr8J6s

