TMGM hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo của UNICEF Australia dành cho trẻ em tại Gaza

SYDNEY, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hôm nay công bố hỗ trợ UNICEF Australia thông qua một khoản đóng góp nhằm trợ giúp các nỗ lực nhân đạo đang được triển khai tại Dải Gaza.

Trong bối cảnh tình hình tại Gaza vẫn còn nhiều thách thức, trẻ em tiếp tục phải đối mặt với tình trạng đời sống thường nhật bị xáo trộn nghiêm trọng. Theo UNICEF, Dải Gaza đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với hơn 100.000 trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng phải di tản trên diện rộng và hư hại cơ sở hạ tầng thiết yếu, bao gồm trường học, cơ sở y tế và hệ thống nước, đã gây ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đến khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản.

Các nhóm công tác của UNICEF tiếp tục triển khai hỗ trợ các lĩnh vực dinh dưỡng, chăm sóc y tế và giáo dục, nỗ lực tiếp cận các trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương.

Khoản đóng góp của TMGM giúp củng cố các sáng kiến nhân đạo do UNICEF dẫn dắt, đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.

Một người phát ngôn của TMGM cho biết, "Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp một cách thiết thực trong những thời điểm khủng hoảng. Thông qua việc hỗ trợ UNICEF Australia, chúng tôi hy vọng có thể góp phần hỗ trợ các trẻ em và gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi những thách thức đang diễn ra".

Tony Stuart, Giám đốc điều hành của UNICEF Australia, cho biết thêm, "Cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với trẻ em tại Gaza vẫn chưa chấm dứt. Hơn 1,1 triệu trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo. UNICEF đang cung cấp nước sạch thiết yếu, điều trị suy dinh dưỡng, tiêm chủng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Những đóng góp từ các đối tác như TMGM giúp chúng tôi duy trì các nỗ lực cứu sống con người này".

Sáng kiến này phản ánh cam kết liên tục của TMGM trong việc hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động có trách nhiệm và bền vững. Đây là sự tiếp nối của những nỗ lực rộng lớn hơn của công ty trong các dự án môi trường và cộng đồng, bao gồm đóng góp cho các sáng kiến bảo tồn biển và các dự án phát triển khu vực trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương.

Công ty cho biết khoản đóng góp này được thực hiện không nhằm mục đích thương mại và thể hiện cam kết của công ty đối với thực hành kinh doanh có trách nhiệm và bền vững.

UNICEF không bảo chứng cho bất kỳ công ty, thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Giới thiệu về TMGM

Được thành lập vào năm 2013 tại Sydney, Australia, TMGM Group là Đối tác khu vực chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea. Là nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính toàn cầu, TMGM được giám sát bởi ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius và FSA (Seychelles).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Bạn không có quyền sở hữu đối với tài sản cơ sở. Vui lòng đọc Thỏa thuận khách hàng và các tài liệu công bố thông tin khác được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

