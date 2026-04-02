TMGM Dukung Bantuan Kemanusiaan yang Disalurkan UNICEF Australia untuk Anak-Anak di Gaza

Di tengah kondisi Gaza yang masih penuh tantangan, kehidupan anak-anak terus terdampak. Menurut UNICEF, Jalur Gaza saat ini mengalami krisis kemanusiaan yang parah setelah lebih dari 100.000 anak di bawah usia lima tahun berisiko mengalami malnutrisi akut. Pengungsian besar-besaran serta kerusakan infrastruktur penting, termasuk sekolah, fasilitas medis, dan sistem air, semakin membatasi akses terhadap layanan dasar.

Tim UNICEF terus menyalurkan bantuan nutrisi, layanan kesehatan, dan pendidikan untuk menjangkau anak-anak dan keluarga yang paling rentan.

Kontribusi TMGM turut memperkuat berbagai inisiatif kemanusiaan yang dijalankan UNICEF, serta memperluas bantuan bagi komunitas yang terdampak krisis.

Seorang juru bicara TMGM mengatakan, "Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang bermakna pada masa krisis. Dengan mendukung UNICEF Australia, kami ingin berperan membantu anak-anak dan keluarga yang terdampak kondisi ini."

Tony Stuart, CEO UNICEF Australia, menambahkan, "Krisis kemanusiaan yang dihadapi anak-anak di Gaza belum berakhir. Lebih dari 1,1 juta anak membutuhkan bantuan kemanusiaan. UNICEF menyediakan air bersih, perawatan malnutrisi, imunisasi, serta dukungan kesehatan mental. Kontribusi dari mitra seperti TMGM membantu kami menyelamatkan nyawa manusia."

Inisiatif ini mencerminkan komitmen berkelanjutan TMGM dalam mendukung masyarakat melalui program yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Langkah tersebut juga melanjutkan berbagai upaya TMGM dalam bidang lingkungan hidup dan sosial, termasuk berkontribusi pada inisiatif konservasi laut dan proyek pembangunan regional di kawasan Asia Pasifik.

TMGM menyatakan bahwa kontribusi ini tidak memiliki tujuan komersial dan mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

UNICEF tidak memberikan dukungan atau rekomendasi terhadap perusahaan, merek, produk, atau layanan apa pun.

Tentang TMGM

Berdiri pada 2013 di Sydney, Australia, TMGM Group merupakan Official Regional Partner untuk Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan layanan trading produk keuangan global, TMGM diawasi oleh ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius, dan FSA (Seychelles).

Sanggahan: Investasi produk keuangan dengan memanfaatkan dana pinjaman (leverage) sangat berisiko dan tidak cocok untuk semua investor. Anda tidak memiliki kepemilikan atas aset dasar. Anda harus membaca Perjanjian Klien dan dokumen keterbukaan informasi lain yang tersedia pada situs kami. Informasi di atas disediakan oleh TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, nomor lisensi FSA SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 & Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, Company No. 195323, Mauritius Investment Dealer Licence No. GB22201012).

SOURCE TMGM