Twinkle Twinkle khởi đầu hành trình tại Đông Nam Á ở Singapore -- và quyết định gắn bó lâu dài

Nhân vật được yêu thích này chính thức ra mắt tại Đông Nam Á với vai trò POP MART Friend, trong khi Dreamstar Isle và POP BAKERY đầu tiên tại Đông Nam Á mở tại Resorts World Sentosa

SINGAPORE, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mỗi ngôi sao đều có một nơi để câu chuyện của mình bắt đầu.

Mùa hè này, Twinkle Twinkle chính thức khởi động hành trình mới tại Đông Nam Á, và Singapore được chọn là điểm dừng chân đầu tiên của nhân vật trong khu vực. Trùng với thời điểm cửa hàng mới của POP MART tại Resorts World Sentosa khai trương vào ngày 29 tháng 7, chuyến ghé thăm này đánh dấu lần đầu tiên Twinkle Twinkle xuất hiện tại Đông Nam Á với vai trò POP MART Friend, đồng thời mở ra một chương mới cho những ngôi sao nhỏ được yêu mến trong khu vực.

Ban đầu, những ngôi sao nhỏ chỉ nhìn thấy từ xa một tia sáng le lói. Tò mò về nguồn gốc của tia sáng ấy, các em đã lần theo đến Singapore — và nhận ra rằng ánh sáng đó không phát ra từ bất kỳ một nơi nào.

Ánh sáng ấy hiện diện trong những nền văn hóa, thiên nhiên và nhịp sống thường nhật của thành phố, và trong những nụ cười, cái ôm và những sự kết nối bất ngờ được sẻ chia với mọi người trên suốt hành trình. Ban đầu chỉ là một chuyến ghé thăm ngắn ngủi dần trở thành một điều lớn lao hơn: mong muốn gắn bó lâu dài và tiếp tục khám phá nhiều ánh sáng nhỏ làm Singapore tỏa sáng.

Dreamstar Isle sẽ trở thành ngôi nhà lâu dài đầu tiên của Twinkle Twinkle tại Đông Nam Á. Tọa lạc bên trong cửa hàng POP MART mới tại Resorts World Sentosa, Dreamstar Isle sẽ mang đến cho người hâm mộ nhiều cơ hội gặp gỡ Twinkle Twinkle trực tiếp thông qua các buổi xuất hiện định kỳ của POP MART Friend, các chương trình theo mùa và những trải nghiệm độc quyền diễn ra quanh năm.

POP BAKERY đầu tiên tại Đông Nam Á cũng sẽ đi vào hoạt động tại cửa hàng Resorts World Sentosa, đưa thế giới của Twinkle Twinkle vào thực tế thông qua các món tráng miệng theo chủ đề lấy cảm hứng từ hương vị địa phương.

Lần theo tia sáng đến "Quốc đảo Ngôi Sao"

Trước chuyến ghé thăm, POP MART đã công bố lịch trình chính thức của Twinkle Twinkle tại Singapore vào ngày 21 tháng 7, mời người hâm mộ tìm kiếm những ngôi sao nhỏ tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp thành phố.

Ngày 24 tháng 7, Twinkle Twinkle hạ cánh xuống Sân bay Changi, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á. Hàng chục người hâm mộ địa phương đã có mặt để chào đón ngôi sao nhỏ có đôi má hồng, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của nhân vật tại Singapore và chào đón bằng những cái vẫy tay, những cái đập tay và những bức ảnh.

Sự chào đón nồng nhiệt tại sân bay đã trở thành ánh sáng đầu tiên mà Twinkle Twinkle tìm thấy ở Singapore, mang đến một cái nhìn thoáng qua ban đầu về sự kết nối sẽ định hình toàn bộ hành trình của nhân vật tại thành phố này.

Rời Sân bay Changi, Twinkle Twinkle đã đi khắp Singapore, dạo bước qua những dãy nhà phố thương mại cổ đầy màu sắc ở Joo Chiat và khám phá di sản văn hóa Peranakan của thành phố. Nhân vật cũng khám phá thế giới dưới nước tại Singapore Oceanarium, tạo dáng bên tượng Merlion và nếm thử những món ăn địa phương được yêu thích tại Lau Pa Sat.

Trên suốt hành trình, Twinkle Twinkle không còn đơn thuần là nhân vật chính của một buổi chụp ảnh trong thành phố. Ngôi sao nhỏ đã vẫy tay chào người qua đường, tình cờ gặp gỡ người hâm mộ tại các địa danh nổi tiếng của địa phương và kết nối mọi người từ nhiều nền văn hóa, xuất thân khác nhau trong những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Mỗi cuộc gặp gỡ trở thành thêm một ánh sáng nhỏ đáng nhớ.

Đối với những ngôi sao nhỏ đang bắt đầu hành trình tại Đông Nam Á, Singapore — nơi được trìu mến gọi bằng tiếng Trung là "Quốc đảo Ngôi Sao" — dường như còn hơn cả một điểm khởi đầu lý tưởng. Dường như tia sáng le lói nhìn thấy từ phương xa đã luôn dẫn lối các em đến nơi đây.

Một tia sáng trở thành một thành phố ngập tràn ánh sáng

Được họa sĩ minh họa và nhà thiết kế Daxin sáng tạo vào năm 2020, Twinkle Twinkle là một nhóm những ngôi sao nhỏ, mỗi ngôi sao đều mang một cá tính riêng biệt. Ngây thơ và tò mò nhưng đôi khi cũng bướng bỉnh và vụng về một cách đáng yêu, các nhân vật kể những câu chuyện về lòng dũng cảm, tình yêu và niềm khao khát. Thông qua các nhân vật, Daxin mong rằng mỗi người đều có thể nhìn thấy một phần của chính mình trong đó.

Singapore ban đầu chỉ được dự định là điểm dừng chân đầu tiên trong thời gian ngắn.

Thế nhưng, đâu đó giữa sự chào đón nồng nhiệt tại Sân bay Changi và những cuộc gặp gỡ bất ngờ khắp thành phố, giữa những con phố rực rỡ sắc màu của Joo Chiat và những kỷ niệm bên tượng Merlion, Twinkle Twinkle đã bắt đầu hiểu được ánh sáng mà mình đã nhìn thấy từ phương xa.

Ánh sáng của Singapore không đến từ bất kỳ một biểu tượng nào của thành phố. Ánh sáng ấy hiện diện trong tinh thần cởi mở, đa văn hóa của thành phố; trong sự kỳ diệu của đại dương và hương vị tại Lau Pa Sat; và trong từng nụ cười, cái vẫy tay cùng những cái ôm được trao nhau trên suốt hành trình.

Những ngôi sao nhỏ đã quyết định gắn bó lâu dài.

Cùng với việc cửa hàng POP MART tại Resorts World Sentosa chính thức khai trương, Singapore đã trở thành ngôi nhà lâu dài đầu tiên của Twinkle Twinkle trong hành trình tại Đông Nam Á. Dreamstar Isle mang đến cho những ngôi sao nhỏ một ngôi nhà mở cửa quanh năm giữa lòng thành phố, đưa lần ra mắt đầu tiên của nhân vật tại khu vực trở thành khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài với người hâm mộ địa phương.

Ngôi nhà mới tại Dreamstar Isle

Tọa lạc bên trong cửa hàng POP MART mới tại Resorts World Sentosa, Dreamstar Isle là ngôi nhà lâu dài đầu tiên của Twinkle Twinkle tại Đông Nam Á. Đây là nơi người hâm mộ có thể gặp gỡ những ngôi sao nhỏ thông qua các buổi xuất hiện định kỳ của POP MART Friend, các chương trình theo mùa và những trải nghiệm độc quyền diễn ra quanh năm.

Thay vì chỉ đánh dấu một chuyến ghé thăm duy nhất, Dreamstar Isle tạo nên một không gian lâu dài để Twinkle Twinkle và người hâm mộ gặp gỡ nhiều lần. Đây cũng là điểm khởi đầu để nhân vật xây dựng mối gắn kết sâu sắc hơn với Singapore và văn hóa địa phương.

Để kỷ niệm sự kiện này, POP MART đã giới thiệu một thiết kế mới kết hợp Twinkle Twinkle với Merlion của Singapore, kết nối nhân vật này với một trong những biểu tượng văn hóa dễ nhận biết nhất của thành phố.

Cửa hàng tại Resorts World Sentosa cũng là nơi đặt POP BAKERY đầu tiên tại Đông Nam Á. Bắt nguồn từ POP LAND, công viên chủ đề của POP MART tại Bắc Kinh, POP BAKERY mang các nhân vật bước ra đời thực thông qua những món tráng miệng giàu tính sáng tạo, các loại đồ uống pha chế thủ công và những trải nghiệm đắm chìm.

Nhân dịp chính thức ra mắt tại Singapore, POP BAKERY đã tạo ra các món đồ ăn nhẹ theo chủ đề Twinkle Twinkle với hương vị lấy cảm hứng từ địa phương, trong đó có dừa và muối biển. Cùng với các buổi xuất hiện của POP MART Friend, những thiết kế được địa phương hóa và các món tráng miệng theo chủ đề mang đến cho người hâm mộ những cách mới để trải nghiệm thế giới của Twinkle Twinkle ngoài các sản phẩm sưu tầm.

Đối với Twinkle Twinkle, Dreamstar Isle là nơi để tiếp tục khám phá và lưu giữ những ánh sáng nhỏ tìm thấy trên khắp Singapore. Còn với người hâm mộ, điều đó đồng nghĩa cuộc gặp gỡ đầu tiên với những ngôi sao nhỏ sẽ không phải là cuộc gặp gỡ cuối cùng.

Hành trình vẫn tiếp tục

Singapore là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình của Twinkle Twinkle tại Đông Nam Á, đồng thời là nơi có Dreamstar Isle — nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là điểm đến cuối cùng.

Twinkle Twinkle sẽ tiếp tục hành trình đến nhiều quốc gia và thành phố khác, gặp gỡ những khán giả mới thông qua các buổi xuất hiện của POP MART Friend, những trải nghiệm mang đậm dấu ấn địa phương và những câu chuyện được định hình bởi các nền văn hóa khác nhau.

Mỗi vùng đất mới có thể hé lộ thêm ánh sáng khác. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một câu chuyện xứng đáng được thêm vào bản đồ hành trình.

Tại Singapore, những ngôi sao nhỏ đã lần theo một tia sáng le lói và tìm thấy cả một thành phố ngập tràn ánh sáng.

Tia sáng tiếp theo sẽ dẫn lối những ngôi sao nhỏ đến đâu?

Giới thiệu về POP MART

Được thành lập năm 2010, POP MART (09992.HK) là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đồ sưu tập thiết kế và giải trí văn hóa đại chúng. Tận dụng hệ sinh thái được xây dựng xoay quanh các nhân vật và tài sản sở hữu trí tuệ (IP), đồng thời kết nối với người hâm mộ thông qua những trải nghiệm sáng tạo và đắm chìm, POP MART hướng tới khơi dậy niềm đam mê và mang niềm vui đến với người hâm mộ ở khắp mọi nơi.

Tập trung vào các mảng cốt lõi gồm đồ sưu tầm thiết kế, công viên chủ đề và các dịch vụ trải nghiệm, cùng giải trí kỹ thuật số, chúng tôi quản lý và đại diện cho nhiều nghệ sĩ xuất sắc trên toàn cầu. Danh mục IP của công ty bao gồm hàng chục nhân vật biểu tượng được người hâm mộ trên khắp thế giới yêu thích như THE MONSTERS, SKULLPANDA, CRYBABY, MOLLY, DIMOO, Twinkle Twinkle và HIRONO. Các sản phẩm của chúng tôi có mặt tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua hơn 630 cửa hàng, hơn 2.600 máy bán hàng tự động thông minh (roboshop) và các nền tảng thương mại điện tử lớn. Công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào năm 2020.

SOURCE POP MART