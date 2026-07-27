Twinkle Twinkle เริ่มการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สิงคโปร์ และเลือกที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่
News provided byPOP MART
27 Jul, 2026, 22:39 CST
คาแรกเตอร์ยอดนิยมเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะ POP MART Friend พร้อมเปิดตัว Dreamstar Isle และ POP BAKERY แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Resorts World Sentosa
สิงคโปร์, 27 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ดาวทุกดวงต่างมีสถานที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของตน
ฤดูร้อนปีนี้ Twinkle Twinkle กำลังออกเดินทางครั้งใหม่สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเลือกประเทศสิงคโปร์เป็นจุดหมายแรกของการเดินทาง โดยการเดินทางครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเปิดตัวร้าน POP MART Resorts World Sentosa แห่งใหม่ในวันที่ 29 กรกฎาคม นับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของ Twinkle Twinkle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะ POP MART Friend และถือเป็นก้าวแรกสู่บทใหม่ของกลุ่มดาวดวงน้อยขวัญใจแฟน ๆ ในภูมิภาคแห่งนี้
ในตอนแรก กลุ่มดาวดวงน้อยมองเห็นเพียงประกายแสงดวงเล็ก ๆ จากสถานที่แสนไกล และด้วยความสงสัยว่าแสงนั้นมาจากที่ใด จึงได้ติดตามแสงนั้นมายังสิงคโปร์ และค้นพบว่ามันไม่ได้เปล่งประกายมาจากสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว
แต่กลับพบแสงนั้นได้ท่ามกลางวัฒนธรรมของเมือง ในธรรมชาติ และในวิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงในรอยยิ้ม อ้อมกอด และสายสัมพันธ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างทางกับผู้คนที่ได้พบ จากเดิมที่ตั้งใจเพียงมาเยือนเป็นครั้งแรกช่วงสั้น ๆ การเดินทางครั้งนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายมากกว่านั้น นั่นคือความปรารถนาที่จะอยู่ต่อ เพื่อค้นพบแสงดวงน้อยอีกมากมายที่ร่วมกันทำให้สิงคโปร์เปล่งประกาย
Dreamstar Isle จะกลายเป็นบ้านถาวรแห่งแรกของ Twinkle Twinkle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่ภายในร้าน POP MART แห่งใหม่ที่ Resorts World Sentosa ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้พบกับ Twinkle Twinkle อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม POP MART Friend ที่จัดขึ้นเป็นประจำ รวมถึงกิจกรรมตามฤดูกาลและประสบการณ์สุดพิเศษมากมายตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ POP BAKERY แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้เปิดให้บริการที่ร้าน RWS เช่นกัน โดยนำโลกของ Twinkle Twinkle มาถ่ายทอดผ่านขนมหวานธีมพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติท้องถิ่น
ตามรอยประกายแสงสู่ "ดินแดนแห่งดวงดาว"
ก่อนการเดินทางครั้งนี้ POP MART ได้เผยแพร่กำหนดการเยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของ Twinkle Twinkle เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม เพื่อเชิญชวนแฟน ๆ ร่วมออกตามหากลุ่มดาวดวงน้อยตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งเมือง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม Twinkle Twinkle ได้เดินทางมาถึงสนามบินชางงี และปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางแฟน ๆ ชาวสิงคโปร์มากมายที่มารอต้อนรับดาวน้อยแก้มอมชมพูดวงนี้ พร้อมร่วมบันทึกช่วงเวลาแรกสุดประทับใจในสิงคโปร์ ด้วยการโบกมือทักทาย แปะมือไฮไฟฟ์ และถ่ายภาพร่วมกัน
การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สนามบิน กลายเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่น ที่จะกลายเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ในเมืองแห่งนี้
จากสนามบินชางงี Twinkle Twinkle ออกเดินทางท่องไปทั่วสิงคโปร์ เดินเล่นท่ามกลางอาคารพาณิชย์สีสันสดใสในย่านจูเชียต (Joo Chiat) พร้อมเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาวเปอรานากัน จากนั้นก็ได้ออกสำรวจโลกใต้ท้องทะเลที่ Singapore Oceanarium โพสท่าถ่ายภาพเคียงข้างเมอร์ไลออน และลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นที่ศูนย์อาหารเหล่าปาสัท (Lau Pa Sat)
ตลอดการเดินทาง Twinkle Twinkle ไม่ได้เป็นเพียงตัวละครที่ออกมาถ่ายภาพตามสถานที่ต่าง ๆ ในเมือง แต่ยังได้โบกมือทักทายผู้คนที่เดินผ่าน พบปะแฟน ๆ ตามแลนด์มาร์กสำคัญ และนำผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิหลังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกัน การพบเจอทุกครั้งจึงกลายเป็นอีกหนึ่งประกายแห่งความทรงจำสุดประทับใจ
สำหรับกลุ่มดาวดวงน้อยที่กำลังเริ่มต้นการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภาษาจีนถูกขนานนามด้วยความชื่นชมว่า "ดินแดนแห่งดวงดาว" ให้ความรู้สึกราวกับเป็นมากกว่าจุดเริ่มต้นที่ใช่ เสมือนว่าประกายแสงที่เคยมองเห็นอยู่แสนไกลได้นำพาพวกเขามายังจุดหมายที่ลิขิตไว้แห่งนี้มาตั้งแต่แรก
หนึ่งประกายแสงกลับกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสว่าง
Twinkle Twinkle ถือกำเนิดขึ้นในปี 2563 โดย Daxin นักวาดภาพประกอบและนักออกแบบ ผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์กลุ่มดาวดวงน้อย ซึ่งแต่ละดวงต่างมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตน ทั้งไร้เดียงสา เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็น บางครั้งก็ดื้อรั้น และซุ่มซ่ามอย่างน่าเอ็นดู โดยถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญ ความรัก และความโหยหา Daxin หวังว่าทุกคนจะสามารถมองเห็นเสี้ยวหนึ่งของตนเองสะท้อนออกมาผ่านทางคาแรกเตอร์เหล่านี้
เดิมที สิงคโปร์ถูกกำหนดไว้ให้เป็นเพียงจุดแวะพักแรกของการเดินทางช่วงสั้น ๆ เท่านั้น
แต่ในช่วงเวลาระหว่างการต้อนรับอันแสนอบอุ่นที่สนามบินชางงี กับการพบเจออันไม่คาดฝันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง ท่ามกลางถนนสีสันสดใสของย่านจูเชียต และความทรงจำที่ถูกสร้างขึ้นเคียงข้างเมอร์ไลออน Twinkle Twinkle ก็เริ่มเข้าใจถึงแสงสว่างที่เคยมองเห็นจากสถานที่อันแสนไกล
แสงของสิงคโปร์ไม่ได้เปล่งประกายจากแลนด์มาร์กแห่งใดแห่งหนึ่ง หากแต่พบได้ทั้งในจิตวิญญาณแห่งความเปิดกว้างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมือง ท่ามกลางความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลและรสชาติอาหารที่เหล่าปาสัท ตลอดจนในทุกรอยยิ้ม การโบกมือ และอ้อมกอดทุกครั้งที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างการเดินทาง
กลุ่มดาวดวงน้อยจึงตัดสินใจที่จะอยู่ต่อ
พร้อมกับการเปิดตัวร้าน POP MART Resorts World Sentosa สิงคโปร์จึงกลายเป็นบ้านถาวรหลังแรกบนเส้นทางการเดินทางของ Twinkle Twinkle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dreamstar Isle ได้มอบบ้านที่เปิดต้อนรับกลุ่มดาวน้อยตลอดทั้งปี เปลี่ยนการปรากฏตัวครั้งแรกในภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยั่งยืนกับแฟน ๆ ชาวสิงคโปร์
บ้านหลังใหม่ ณ Dreamstar Isle
Dreamstar Isle ตั้งอยู่ภายในร้าน POP MART แห่งใหม่ที่ Resorts World Sentosa และนับเป็นบ้านถาวรแห่งแรกของ Twinkle Twinkle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นี่คือสถานที่ซึ่งแฟน ๆ จะได้พบกับกลุ่มดาวดวงน้อยผ่านกิจกรรม POP MART Friend ที่จัดขึ้นเป็นประจำ กิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาล และประสบการณ์สุดพิเศษที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี
Dreamstar Isle ไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายของการมาเยือนเพียงครั้งเดียว หากแต่เป็นพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้ Twinkle Twinkle และแฟน ๆ ได้กลับมาพบกันครั้งแล้วครั้งเล่า พร้อมทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสานสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างคาแรกเตอร์กับสิงคโปร์ รวมถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งนี้
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ POP MART ได้เปิดตัวดีไซน์ใหม่ที่ผสาน Twinkle Twinkle เข้ากับเมอร์ไลออนอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ เพื่อเชื่อมคาแรกเตอร์เข้ากับหนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักที่สุดของเมือง
ร้าน RWS ยังเป็นที่ตั้งของ POP BAKERY แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจาก POP LAND ซึ่งเป็นสวนสนุกของ POP MART ในกรุงปักกิ่ง POP BAKERY ถ่ายทอดโลกของเหล่าคาแรกเตอร์อย่างมีชีวิตชีวาผ่านขนมหวานสุดสร้างสรรค์เปี่ยมด้วยจินตนาการ เครื่องดื่มที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน และประสบการณ์ที่ชวนให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำไปกับโลกของ POP MART อย่างเต็มอิ่ม
สำหรับการเปิดตัวครั้งแรกในสิงคโปร์ POP BAKERY ได้สร้างสรรค์ขนมหวานธีม Twinkle Twinkle ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติท้องถิ่น อาทิ มะพร้าวและเกลือทะเล ทั้งนี้ กิจกรรม POP MART Friend ดีไซน์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับสิงคโปร์ และขนมหวานธีมพิเศษเหล่านี้ ร่วมกันมอบรูปแบบใหม่เพื่อให้แฟน ๆ ได้สัมผัสโลกของ Twinkle Twinkle ที่นอกเหนือไปจากการสะสมผลิตภัณฑ์คอลเลกชันสะสมของแบรนด์
สำหรับ Twinkle Twinkle แล้ว Dreamstar Isle คือสถานที่ที่กลุ่มดาวดวงน้อยจะได้ออกเดินทางต่อ เพื่อค้นหาและเก็บรักษาแสงดวงเล็ก ๆ ที่ส่องประกายอยู่ทั่วสิงคโปร์ไว้ในความทรงจำ สำหรับแฟน ๆ นั่นหมายความว่า การพบกับกลุ่มดาวดวงน้อยครั้งแรกของพวกเขาจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย
การเดินทางยังคงดำเนินต่อไป
สิงคโปร์คือจุดหมายแรกของการเดินทางของ Twinkle Twinkle ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ตั้งของ Dreamstar Isle แต่ที่นี่จะไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของการเดินทางอย่างแน่นอน
Twinkle Twinkle จะออกเดินทางต่อไปยังประเทศและเมืองต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ผ่านกิจกรรม POP MART Friend ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของแต่ละท้องถิ่น และเรื่องราวที่หล่อหลอมขึ้นจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย
สถานที่ใหม่ ๆ ทุกแห่งอาจเผยให้เห็นประกายแสงอีกดวง ทุกการพบเจออาจกลายเป็นเรื่องราวที่คู่ควรแก่การบันทึกไว้บนแผนที่เดินทาง
ที่สิงคโปร์ กลุ่มดาวดวงน้อยได้ติดตามประกายแสงดวงหนึ่ง จนได้ค้นพบเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสว่างไสว
แล้วประกายแสงดวงต่อไปจะนำพากลุ่มดาวเหล่านี้ไปสู่ที่ใด
เกี่ยวกับ POP MART
ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมของสะสมนักออกแบบ (designer collectibles) และความบันเทิงด้านวัฒนธรรมป๊อป บริษัทต่อยอดจากระบบนิเวศที่สร้างขึ้นจากตัวละครและทรัพย์สินทางปัญญา (IP) พร้อมเชื่อมโยงกับผู้คนผ่านประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และดื่มด่ำ เพื่อจุดประกายความหลงใหลและแรงบันดาลใจ รวมทั้งส่งมอบความสุขให้แก่แฟน ๆ ทั่วโลก
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยมีของสะสมนักออกแบบ ธีมพาร์กและบริการเชิงประสบการณ์ ตลอดจนความบันเทิงดิจิทัลเป็นหัวใจหลัก พร้อมบริหารจัดการและเป็นตัวแทนของศิลปินผู้มีความสามารถโดดเด่นจากทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทประกอบด้วยตัวละครอันเป็นเอกลักษณ์หลายสิบรายการที่ได้รับความนิยมจากแฟน ๆ ทั่วโลก อาทิ THE MONSTERS, SKULLPANDA, CRYBABY, MOLLY, DIMOO, Twinkle Twinkle และ HIRONO ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทวางจำหน่ายในกว่า 90 ประเทศและภูมิภาค ผ่านร้านค้ากว่า 630 แห่ง ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Roboshop มากกว่า 2,600 จุด และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำอีกหลายแห่ง บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อปี 2563
SOURCE POP MART
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