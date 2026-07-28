Twinkle Twinkle Mulakan Kembara Asia Tenggara di Singapura -- dan Memutuskan untuk Kekal Berada di situ

Watak kesayangan ramai itu membuat penampilan sulungnya di Asia Tenggara sebagai POP MART Friend, dengan Dreamstar Isle dan POP BAKERY pertama Asia Tenggara kini dibuka di Resorts World Sentosa

SINGAPURA, 28 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Setiap butir bintang mempunyai titik permulaannya yang tersendiri.

Pada musim panas ini, Twinkle Twinkle memulakan perjalanan baharu merentasi seluruh Asia Tenggara, dengan Singapura dipilih sebagai persinggahan pertamanya di rantau ini. Bersempena pembukaan gedung baharu POP MART di Resorts World Sentosa pada 29 Julai, kunjungan ini menjadi penampilan pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara sebagai POP MART Friend serta permulaan lembaran baharu bagi bintang-bintang kecil kesayangan ramai itu di rantau ini.

Pada mulanya, bintang-bintang kecil itu hanya melihat kerlipan yang samar-samar dari kejauhan. Tertanya-tanya dari mana datangnya kerlipan itu, mereka mengikutinya hingga ke Singapura — lalu mendapati bahawa cahaya tersebut tidak muncul dari satu tempat sahaja.

Cahaya itu ditemui dalam budaya, alam semula jadi dan kehidupan harian bandar tersebut, serta dalam ukiran senyuman, pelukan dan hubungan tidak disangka-sangka yang terjalin dengan orang ramai sepanjang perjalanan. Sesuatu yang bermula sebagai kunjungan pertama yang singkat tidak lama kemudian berkembang menjadi nilai yang lebih bermakna: keinginan untuk terus menetap dan meneroka pelbagai cahaya kecil yang menjadikan Singapura bersinar.

Dreamstar Isle akan menjadi pusat tetap pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Terletak di dalam gedung baharu POP MART di Resorts World Sentosa, Dreamstar Isle akan memberi lebih banyak peluang kepada peminat untuk bertemu Twinkle Twinkle secara bersemuka menerusi penampilan berkala POP MART Friend, program bermusim serta pengalaman eksklusif sepanjang tahun.

POP BAKERY pertama Asia Tenggara turut dibuka di gedung RWS itu, menghidupkan dunia Twinkle Twinkle menerusi pencuci mulut bertema yang diinspirasikan oleh cita rasa tempatan.

Mengikuti Kerlipan ke "Negara Bintang"

Menjelang kunjungan tersebut, POP MART mengeluarkan jadual perjalanan rasmi Twinkle Twinkle di Singapura pada 21 Julai dan turut mengundang para peminat untuk mencari bintang-bintang kecil itu di lokasi-lokasi yang berbeza di seluruh bandar.

Pada 24 Julai, Twinkle Twinkle tiba di Lapangan Terbang Changi sempena penampilan sulungnya di Asia Tenggara. Puluhan peminat tempatan berkumpul untuk menyambut bintang kecil berpipi kemerah-merahan itu, merakam detik-detik pertamanya di Singapura serta menyambutnya dengan lambaian, tepukan tangan 'high-five' dan sesi bergambar.

Sambutan mesra di lapangan terbang itu menjadi cahaya pertama yang ditemui Twinkle Twinkle di Singapura, sekali gus memberikan gambaran awal tentang hubungan yang bakal mencorakkan kunjungannya di bandar tersebut.

Dari Lapangan Terbang Changi, Twinkle Twinkle mengembara merentasi Singapura, bersiar-siar melewati deretan rumah kedai berwarna-warni di Joo Chiat dan meneroka warisan Peranakan bandar itu. Ia menjelajah dunia bawah air di Singapore Oceanarium, bergambar di sisi Merlion serta menikmati hidangan kegemaran tempatan di Lau Pa Sat.

Sepanjang perjalanan, Twinkle Twinkle menjadi lebih daripada sekadar subjek sesi fotografi di sebuah bandar. Ia melambai kepada orang yang lalu-lalang, bertemu peminat di mercu tanda tempatan dan menyatukan masyarakat daripada pelbagai budaya serta latar belakang dalam detik-detik kegembiraan yang dikongsi bersama. Setiap pertemuan menjadi satu lagi cahaya kecil untuk dikenang.

Bagi sekumpulan bintang kecil yang memulakan jelajah mereka di Asia Tenggara, Singapura — yang mesra dikenali dalam bahasa Cina sebagai "Negara Bintang" — terasa lebih daripada sekadar tempat yang sesuai untuk memulakan perjalanan. Seolah-olah kerlipan dari kejauhan itu sememangnya telah membawa mereka ke sini sejak awal lagi.

Satu Kerlipan Menjadi Sebuah Bandar Dilimpahi Cahaya

Dicipta oleh pengilustrasi dan pereka Daxin pada 2020, Twinkle Twinkle ialah sekumpulan bintang kecil yang masing-masing mempunyai personalitinya yang tersendiri. Naif dan penuh rasa ingin tahu, namun kadangkala degil dan cemerkap dengan cara yang mencuit hati, mereka membawa kisah tentang keberanian, kasih sayang dan kerinduan. Melalui watak-watak tersebut, Daxin berharap setiap orang dapat mengaitkannya serba sedikit dengan diri mereka sendiri.

Singapura pada asalnya hanya dirancang menjadi persinggahan pertama yang singkat.

Namun begitu, di antara sambutan mesra di Lapangan Terbang Changi dan pertemuan yang tidak diduga di sekitar bandar, jalan-jalan berwarna-warni di Joo Chiat serta kenangan yang tercipta di sisi Merlion, Twinkle Twinkle mula memahami cahaya yang dilihatnya dari kejauhan.

Cahaya Singapura bukan berasal daripada mana-mana satu mercu tanda. Ia ditemui dalam semangat bandar yang terbuka dan berbilang budaya; dalam keajaiban samudera dan cita rasa Lau Pa Sat; serta dalam setiap senyuman, lambaian dan pelukan yang dikongsi sepanjang perjalanan.

Bintang-bintang kecil itu memutuskan untuk terus menetap di situ.

Menerusi pembukaan POP MART Resorts World Sentosa, Singapura menjadi pusat tetap pertama dalam jelajah Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Dreamstar Isle memberikan bintang-bintang kecil itu sebuah tempat tetap sepanjang tahun di bandar tersebut, sekali gus mengubah penampilan pertama mereka di rantau ini menjadi permulaan bagi hubungan yang berterusan bersama peminat tempatan.

Tempat Tetap Baharu di Dreamstar Isle

Terletak di dalam gedung baharu POP MART di Resorts World Sentosa, Dreamstar Isle ialah pusat tetap pertama Twinkle Twinkle di Asia Tenggara. Ia merupakan sebuah tempat yang membolehkan peminat bertemu bintang-bintang kecil tersebut menerusi penampilan berkala POP MART Friend, program bermusim serta pengalaman eksklusif sepanjang tahun.

Daripada sekadar menjadi kunjungan yang diadakan sekali sahaja, Dreamstar Isle mewujudkan ruang berterusan untuk Twinkle Twinkle dan para peminatnya bertemu berulang kali. Ia turut menjadi titik permulaan untuk watak tersebut membina hubungan yang lebih erat dengan Singapura dan budaya tempatannya.

Bagi meraikan detik tersebut, POP MART memperkenalkan reka bentuk baharu yang menggabungkan Twinkle Twinkle dan Merlion Singapura bagi menghubungkan watak itu dengan salah satu lambang budaya bandar yang paling dikenali.

Gedung RWS itu turut menempatkan POP BAKERY pertama Asia Tenggara. Berasal dari POP LAND, iaitu taman tema POP MART di Beijing, POP BAKERY menghidupkan watak-watak menerusi pencuci mulut imaginatif, minuman buatan tangan serta pengalaman imersif.

Bagi penampilan sulungnya di Singapura, POP BAKERY menghasilkan sajian bertemakan Twinkle Twinkle dengan cita rasa yang diinspirasikan oleh hidangan tempatan, termasuk kelapa dan garam laut. Secara bersama, penampilan POP MART Friend, reka bentuk yang disesuaikan dengan unsur tempatan serta pencuci mulut bertema memberikan cara baharu kepada peminat untuk menikmati dunia Twinkle Twinkle melangkaui produk koleksinya.

Bagi Twinkle Twinkle, Dreamstar Isle merupakan sebuah tempat untuk terus meneroka dan mengenang cahaya-cahaya kecil yang ditemui di seluruh Singapura. Bagi peminat pula, ini bererti pertemuan pertama mereka dengan bintang-bintang kecil itu bukanlah detik pertemuan terakhir.

Jelajah Diteruskan

Singapura merupakan persinggahan pertama dalam jelajah Twinkle Twinkle di Asia Tenggara dan tempat tetap bagi Dreamstar Isle — namun ia sudah tentu bukanlah destinasi terakhir.

Twinkle Twinkle akan terus mengembara ke lebih banyak negara dan bandar, bertemu khalayak baharu menerusi penampilan POP MART Friend, pengalaman tempatan serta kisah yang tercipta oleh budaya yang berbeza.

Setiap tempat baharu mungkin menyingkap satu lagi cahaya. Setiap pertemuan barangkali menjadi sebuah kisah yang wajar disisipkan pada peta perjalanan.

Di Singapura, bintang-bintang kecil itu mengikuti satu kerlipan dan menemui sebuah bandar yang dilimpahi cahaya.

Ke manakah kerlipan seterusnya akan membawa mereka?

Latar Belakang POP MART

Ditubuhkan pada 2010, POP MART (09992.HK) ialah sebuah syarikat terkemuka dalam industri barangan koleksi rekaan pereka dan hiburan budaya pop. Dengan memanfaatkan ekosistem kami yang dibina berteraskan watak dan IP, serta berhubung dengan peminat menerusi pengalaman kreatif dan imersif, POP MART berhasrat untuk menyemarakkan minat dan membawa keriangan kepada peminat yang berada di mana-mana sahaja.

Dengan tumpuan utama diberikan kepada barangan koleksi rekaan pereka, taman tema & perkhidmatan berasaskan pengalaman, selain hiburan digital, kami mengurus dan mewakili artis-artis yang hebat di peringkat global. Portfolio IP kami merangkumi puluhan watak ikonik yang disayangi oleh peminat di seluruh dunia seperti THE MONSTERS, SKULLPANDA, CRYBABY, MOLLY, DIMOO, Twinkle Twinkle dan HIRONO. Produk kami boleh didapati di lebih 90 negara dan wilayah menerusi lebih 630 gedung, lebih 2,600 'roboshop' serta platform e-dagang utama. Syarikat tersenarai awam di Bursa Saham Hong Kong pada 2020.

SOURCE POP MART