Từ giấy Tuyên đến làng Tây Đệ: Các nhà ngoại giao tại Trung Quốc khám phá di sản văn hóa An Huy

BẮC KINH, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ CRIOnline:

H.E. Mr. Karlis Eihenbaums，ambassador of Latvia to China, tries his hand at the traditional craft of Xuan papermaking.

Ngày 3 tháng 8, 15 nhà ngoại giao đang công tác tại Trung Quốc, đại diện cho Ethiopia, Fiji, Latvia, Thổ Nhĩ Kỳ, Botswana, Guinea, Argentina, Kazakhstan, Việt Nam và Malaysia — đã tham gia một sự kiện giao lưu với các doanh nghiệp địa phương tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, mở đầu chuyến đi kéo dài một tuần tại tỉnh này. Ngày 5 tháng 8, đoàn đến Tuyên Thành. Sau khi trực tiếp trải nghiệm nghề làm giấy Tuyên thủ công truyền thống, Đại sứ Latvia tại Trung Quốc, Ngài Karlis Eihenbaums cho rằng việc bảo tồn nghề thủ công truyền thống có ý nghĩa to lớn đối với bất kỳ quốc gia nào.

Là người được đào tạo chuyên ngành lịch sử, Đại sứ Eihenbaums cùng các nhà ngoại giao đến từ nhiều quốc gia khác đã tham gia chuyến tham quan văn hóa qua hai thành phố Tuyên Thành và Hoàng Sơn. Tuyên Thành là quê hương của giấy Tuyên, trong khi Hoàng Sơn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

Tại Tuyên Thành, các nhà ngoại giao đã quan sát và trực tiếp trải nghiệm những kỹ thuật truyền thống làm nên "Văn phòng tứ bảo": bút, mực, giấy và nghiên. Trong cuộc giao lưu với một nghệ nhân truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể, Đại sứ Eihenbaums đã nói về tầm quan trọng của việc truyền lại các truyền thống lịch sử, đồng thời cho biết ông vui mừng khi thấy trẻ em địa phương được tìm hiểu về lịch sử nghề làm giấy và trực tiếp trải nghiệm tại Bảo tàng Giấy Tuyên. Đại sứ Botswana tại Trung Quốc, Giáo sư Lekoko S. Kenosi, cho rằng giấy Tuyên có thể được ứng dụng trong các dự án nghệ thuật trên đá và bảo tồn động vật hoang dã tại Botswana. Đại sứ Fiji, Ngài Robert Lee đề xuất đưa giấy Tuyên vào thiết kế thời trang như một cách kết hợp loại giấy này với các trải nghiệm du lịch.

Sau đó, các nhà ngoại giao tiếp tục hành trình đến Hoàng Sơn, với điểm dừng chân đầu tiên là làng Tây Đệ, Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Tại đây, đoàn đã tham quan những ngôi nhà truyền thống mang phong cách Huệ Châu và tìm hiểu các nỗ lực của địa phương trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Tại thị trấn Kỳ Vân, đoàn trải nghiệm chuyến du ngoạn bằng thuyền vào ban đêm và thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. Lịch trình cũng bao gồm một buổi giao lưu với các doanh nhân trẻ địa phương. Li Dong, một doanh nhân hoạt động tại Cộng đồng Du mục Kỹ thuật số DN Hoàng Sơn, cho biết sự quan tâm của các nhà ngoại giao đối với các sản phẩm phần cứng AI của anh đã giúp anh thêm tự tin vào chặng đường phía trước.

Kết thúc chặng hành trình tại Hoàng Sơn, ông Nicolas Brea, nhà ngoại giao đến từ Argentina, cho biết ông vô cùng ấn tượng với cảnh quan, môi trường và di sản văn hóa của khu vực, đồng thời mong muốn có dịp trở lại An Huy trong tương lai.

SOURCE CRIOnline