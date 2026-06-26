Chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 được tổ chức thành công tại Viêng Chăn, Lào

VIÊNG CHĂN, Lào, ngày 27 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo báo cáo từ CRIOnline:

Venue of the Competition (PRNewsfoto/CRIOnline)

Ngày 25 tháng 6 năm 2026, vòng chung kết Cuộc thi Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Trung Quốc-ASEAN lần thứ 4 đã được tổ chức thành công tại Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cuộc thi diễn ra dưới sự chỉ đạo và bảo trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Ban Thư ký ASEAN, Ủy ban Khoa học và Công nghệ ASEAN, Bộ Công nghệ và Truyền thông CHDCND Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào, Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại ASEAN, Trung tâm Trao đổi Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc-ASEAN). Tham dự và phát biểu tại sự kiện có Ngài Keovisouk SOLAPHOM, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông CHDCND Lào; Bà Kanchana Wanichkorn, Giám đốc Ban Phát triển Ngành thuộc Ban Thư ký ASEAN; và Bà Sun Ruijun, Tổng Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Trung Quốc-ASEAN kiêm Tổng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Sự kiện cũng có sự tham dự của Ngài Siengheng HUL, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Campuchia, cùng Ngài Sai Kyaw Naing Oo, Thư ký thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Myanmar.

Với chủ đề "Hợp tác đổi mới sáng tạo vì một giấc mơ chung", Cuộc thi đặc biệt nhấn mạnh việc ứng dụng sáng tạo công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thu hút sự quan tâm sâu rộng và sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong nước và quốc tế. Quy mô của Cuộc thi chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể với tổng cộng 552 dự án tham gia, đánh dấu mức tăng 68% so với kỳ trước. Trong số này, có 181 dự án đến từ các quốc gia thành viên ASEAN, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sự gia tăng đặc biệt mạnh mẽ về mức độ tham gia của các nước ASEAN.

Vòng chung kết có sự tham dự trực tiếp của hơn 100 đại biểu, bao gồm các vị khách Trung Quốc và quốc tế, các giám khảo và đại diện thí sinh đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn đại diện của Việt Nam tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ASEAN, Bộ Giáo dục và Thể thao CHDCND Lào, Bộ Công nghệ và Truyền thông CHDCND Lào, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia, Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới, Đại sứ quán Trung Quốc tại CHDCND Lào và Trung tâm Trao đổi Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

SOURCE CRIOnline