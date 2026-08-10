Dari Kertas Xuan ke Kampung Xidi: Diplomat di China Terokai Warisan Budaya Anhui

BEIJING, 10 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada CRIOnline:

H.E. Mr. Karlis Eihenbaums，ambassador of Latvia to China, tries his hand at the traditional craft of Xuan papermaking.

Pada 3 Ogos, seramai 15 diplomat yang berpangkalan di China — mewakili Ethiopia, Fiji, Latvia, Türkiye, Botswana, Guinea, Argentina, Kazakhstan, Vietnam dan Malaysia — menyertai acara pertukaran dengan perniagaan tempatan di Hefei, Wilayah Anhui, sekali gus memulakan lawatan selama seminggu ke wilayah tersebut. Pada 5 Ogos, kumpulan itu berkunjung ke Xuancheng, dan selepas mencuba sendiri seni tradisional pembuatan kertas Xuan, Tuan Yang Terutama Karlis Eihenbaums, Duta Latvia ke China, berkata bahawa pemeliharaan pertukangan tradisional amat penting bagi mana-mana negara.

Sebagai seorang ahli sejarah terlatih, Eihenbaums menyertai diplomat lain dari beberapa negara dalam lawatan kebudayaan yang merangkumi bandar Xuancheng dan Huangshan. Xuancheng merupakan tempat kelahiran kertas Xuan, manakala Huangshan ialah salah satu destinasi pelancongan paling terkenal di China.

Di Xuancheng, para diplomat menyaksikan — dan turut mencuba sendiri — teknik tradisional di sebalik "Four Treasures of the Study", iaitu berus, dakwat, kertas dan batu dakwat. Dalam sesi pertukaran bersama seorang pewaris warisan budaya tidak ketara, Eihenbaums berbicara mengenai kepentingan mewariskan tradisi sejarah, sambil menambah bahawa beliau gembira melihat kanak-kanak tempatan mempelajari sejarah pembuatan kertas dan memperoleh pengalaman secara langsung di Muzium Kertas Xuan. Tuan Yang Terutama Profesor Lekoko S. Kenosi, Duta Botswana ke China, mencadangkan bahawa kertas Xuan berpotensi digunakan dalam projek seni batu dan pemuliharaan hidupan liar di Botswana. Tuan Yang Terutama Robert Lee, Duta Fiji, pula mencadangkan penggunaan kertas Xuan dalam reka bentuk fesyen sebagai satu cara untuk mengintegrasikannya ke dalam pengalaman pelancongan.

Para diplomat kemudian meneruskan perjalanan ke Huangshan, dengan persinggahan pertama mereka di Kampung Xidi, sebuah Tapak Warisan Dunia UNESCO. Di situ, mereka melawat kediaman tradisional bercirikan seni bina Huizhou dan mempelajari usaha tempatan untuk memelihara warisan budaya tidak ketara. Di Pekan Qiyun, kumpulan itu menikmati pelayaran malam dan pertunjukan bunga api. Atur cara lawatan turut merangkumi sesi pertukaran bersama usahawan muda tempatan. Li Dong, seorang usahawan yang berpangkalan di DN Huangshan Digital Nomad Community, berkata minat yang ditunjukkan para diplomat terhadap produk perkakasan kecerdasan buatan (AI) miliknya telah meningkatkan keyakinannya untuk terus melangkah maju.

Pada penghujung lawatan mereka di Huangshan, Nicolas Brea, diplomat dari Argentina, berkata beliau amat kagum dengan pemandangan, alam sekitar dan warisan budaya rantau tersebut, serta berharap dapat berkunjung semula ke Anhui pada masa hadapan.

SOURCE CRIOnline