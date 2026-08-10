จากกระดาษเซวียนสู่หมู่บ้านซีตี้: นักการทูตในจีนสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมของมณฑลอันฮุย

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CRIOnline

10 Aug, 2026, 13:48 CST

ปักกิ่ง, 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก CRIOnline:

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H.E. Mr. Karlis Eihenbaums，ambassador of Latvia to China, tries his hand at the traditional craft of Xuan papermaking.
H.E. Mr. Karlis Eihenbaums，ambassador of Latvia to China, tries his hand at the traditional craft of Xuan papermaking.

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นักการทูต 15 คนประจำประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเอธิโอเปีย ฟิจิ ลัตเวีย ตุรกี บอตสวานา กินี อาร์เจนตินา คาซัคสถาน เวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับธุรกิจท้องถิ่นในเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำรวจมณฑลอันฮุยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม คณะได้เดินทางไปยังเมืองเซวียนเฉิง ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษเซวียนแบบดั้งเดิมด้วยตนเองแล้ว H.E. Mr. Karlis Eihenbaums เอกอัครราชทูตลัตเวียประจำประเทศจีนได้กล่าวว่า การอนุรักษ์งานฝีมือแบบดั้งเดิมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ

Eihenbaums ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางกับนักการทูตจากหลายประเทศเพื่อสำรวจวัฒนธรรมในเมืองเซวียนเฉิงและหวงซาน โดยเมืองเซวียนเฉิงเป็นแหล่งกำเนิดของกระดาษเซวียน ขณะที่หวงซานเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน

ที่เมืองเซวียนเฉิง นักการทูตได้ชมและมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของ "สี่สมบัติแห่งห้องหนังสือ" ด้วยตนเอง ได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก ระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ Eihenbaums กล่าวถึงความสำคัญของการสืบทอดขนบธรรมเนียมทางประวัติศาสตร์ พร้อมกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ ในท้องถิ่นเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำกระดาษและได้ลงมือสัมผัสประสบการณ์จริงที่พิพิธภัณฑ์กระดาษเซวียน ด้าน H.E. Prof. Lekoko S. Kenosi เอกอัครราชทูตบอตสวานาประจำประเทศจีน เสนอว่ากระดาษเซวียนอาจนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการศิลปะบนหินและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในบอตสวานาได้ ขณะที่ H.E. Mr. Robert Lee เอกอัครราชทูตฟิจิ เสนอให้ผสานกระดาษเซวียนเข้ากับการออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว

จากนั้นคณะนักการทูตเดินทางต่อไปยังหวงซาน โดยจุดหมายแรกคือหมู่บ้านซีตี้ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO ที่นั่น คณะได้เยี่ยมชมบ้านเรือนแบบฮุยโจวดั้งเดิมของหมู่บ้าน และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในเมืองฉีอวิ้น คณะได้สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือยามค่ำคืนและชมการแสดงดอกไม้ไฟ นอกจากนี้ ในกำหนดการยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในท้องถิ่น Li Dong ผู้ประกอบการจาก DN Huangshan Digital Nomad Community กล่าวว่า ความสนใจของนักการทูตที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ AI ของเขาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาในการเดินหน้าต่อไป

เมื่อสิ้นสุดการเดินทางในหวงซาน Nicolas Brea นักการทูตจากอาร์เจนตินา กล่าวว่า เขารู้สึกประทับใจอย่างมากกับทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนมณฑลอันฮุยอีกครั้งในอนาคต

SOURCE CRIOnline

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