จากกระดาษเซวียนสู่หมู่บ้านซีตี้: นักการทูตในจีนสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมของมณฑลอันฮุย
News provided byCRIOnline
10 Aug, 2026, 13:48 CST
ปักกิ่ง, 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- รายงานข่าวจาก CRIOnline:
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นักการทูต 15 คนประจำประเทศจีน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเอธิโอเปีย ฟิจิ ลัตเวีย ตุรกี บอตสวานา กินี อาร์เจนตินา คาซัคสถาน เวียดนาม และมาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับธุรกิจท้องถิ่นในเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำรวจมณฑลอันฮุยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม คณะได้เดินทางไปยังเมืองเซวียนเฉิง ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษเซวียนแบบดั้งเดิมด้วยตนเองแล้ว H.E. Mr. Karlis Eihenbaums เอกอัครราชทูตลัตเวียประจำประเทศจีนได้กล่าวว่า การอนุรักษ์งานฝีมือแบบดั้งเดิมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ
Eihenbaums ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ได้ร่วมเดินทางกับนักการทูตจากหลายประเทศเพื่อสำรวจวัฒนธรรมในเมืองเซวียนเฉิงและหวงซาน โดยเมืองเซวียนเฉิงเป็นแหล่งกำเนิดของกระดาษเซวียน ขณะที่หวงซานเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน
ที่เมืองเซวียนเฉิง นักการทูตได้ชมและมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมของ "สี่สมบัติแห่งห้องหนังสือ" ด้วยตนเอง ได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ และแท่นฝนหมึก ระหว่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ Eihenbaums กล่าวถึงความสำคัญของการสืบทอดขนบธรรมเนียมทางประวัติศาสตร์ พร้อมกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ ในท้องถิ่นเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทำกระดาษและได้ลงมือสัมผัสประสบการณ์จริงที่พิพิธภัณฑ์กระดาษเซวียน ด้าน H.E. Prof. Lekoko S. Kenosi เอกอัครราชทูตบอตสวานาประจำประเทศจีน เสนอว่ากระดาษเซวียนอาจนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการศิลปะบนหินและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในบอตสวานาได้ ขณะที่ H.E. Mr. Robert Lee เอกอัครราชทูตฟิจิ เสนอให้ผสานกระดาษเซวียนเข้ากับการออกแบบแฟชั่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
จากนั้นคณะนักการทูตเดินทางต่อไปยังหวงซาน โดยจุดหมายแรกคือหมู่บ้านซีตี้ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของ UNESCO ที่นั่น คณะได้เยี่ยมชมบ้านเรือนแบบฮุยโจวดั้งเดิมของหมู่บ้าน และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในเมืองฉีอวิ้น คณะได้สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือยามค่ำคืนและชมการแสดงดอกไม้ไฟ นอกจากนี้ ในกำหนดการยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในท้องถิ่น Li Dong ผู้ประกอบการจาก DN Huangshan Digital Nomad Community กล่าวว่า ความสนใจของนักการทูตที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ AI ของเขาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาในการเดินหน้าต่อไป
เมื่อสิ้นสุดการเดินทางในหวงซาน Nicolas Brea นักการทูตจากอาร์เจนตินา กล่าวว่า เขารู้สึกประทับใจอย่างมากกับทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม และมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ และหวังว่าจะได้กลับมาเยือนมณฑลอันฮุยอีกครั้งในอนาคต
SOURCE CRIOnline
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