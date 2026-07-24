UOB Asset Management nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu bất chấp bất ổn gia tăng

SINGAPORE, ngày 24 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- UOB Asset Management (UOBAM) đã công bố Báo cáo Chiến lược Đầu tư Quý 3 năm 2026, nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu trước những lực cản kéo dài, bao gồm lạm phát, thuế quan, căng thẳng địa chính trị và biến động trên thị trường năng lượng.

Bất chấp những thách thức liên tiếp trong 18 tháng qua, hoạt động kinh tế vẫn duy trì vững chắc. Lợi nhuận doanh nghiệp vẫn duy trì ở các khu vực kinh tế lớn, thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu, trong khi các khoản đầu tư liên tục vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng.

Mặc dù tình trạng bất ổn vẫn ở mức cao, khả năng chống chịu của nền kinh tế toàn cầu đã củng cố niềm tin rằng sự mở rộng kinh tế hiện nay vẫn bền vững, ngay cả khi các rủi ro tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đối với lãi suất, kịch bản cơ sở của UOBAM là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì tạm dừng kéo dài thay vì bắt đầu một chu kỳ tăng lãi suất mới. Mặc dù lạm phát vẫn dai dẳng và những diễn biến địa chính trị gần đây đã làm gia tăng các rủi ro theo chiều hướng tăng, công ty vẫn tiếp tục nhận thấy những bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản đang dần hạ nhiệt, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở và tiền lương.

Đối với thị trường cổ phiếu, UOBAM duy trì quan điểm tích cực đối với Châu Á và đã nâng khuyến nghị đối với thị trường nội địa Trung Quốc từ giảm tỷ trọng lên tăng tỷ trọng. Mặc dù thị trường đã ghi nhận mức tăng mạnh, cổ phiếu Châu Á vẫn tiếp tục giao dịch với mức định giá thấp hơn so với cổ phiếu toàn cầu, ngay cả khi tăng trưởng lợi nhuận đã tăng tốc. UOBAM tin rằng sự kết hợp giữa đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và mức định giá hấp dẫn mang đến cơ hội đầu tư đáng chú ý cho các nhà đầu tư. Tại Trung Quốc, lợi nhuận khu vực công nghiệp được cải thiện cùng với tăng trưởng liên tục trong các ngành có giá trị cao đã củng cố luận điểm đầu tư đối với một số lĩnh vực nhất định trên thị trường, đặc biệt là liên quan đến AI, bán dẫn, hạ tầng năng lượng và sản xuất tiên tiến.

Anthony Raza, Giám đốc Chiến lược Đa tài sản của UOBAM, cho biết: "Điểm mấu chốt đối với các nhà đầu tư là nền kinh tế toàn cầu đã nhiều lần chống chọi với các cú sốc mà không làm chệch hướng tăng trưởng. Bất chấp bối cảnh nhiều bất ổn hơn, chúng tôi vẫn nhìn thấy những cơ hội hấp dẫn tại Châu Á, nơi tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ được hỗ trợ bởi mức định giá hấp dẫn, đồng thời chúng tôi vẫn duy trì vàng là một tài sản phân bổ ưu tiên khi các nhà đầu tư phải thích ứng với môi trường ngày càng phức tạp".

Trong chiến lược phân bổ tài sản của mình, UOBAM tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phiếu, đa dạng hóa với tài sản thu nhập cố định và giảm tỷ trọng tiền mặt. Công ty tiếp tục ưu tiên thị trường Hoa Kỳ và Châu Á trong lĩnh vực cổ phiếu, đồng thời giữ quan điểm tích cực đối với vàng. Được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cũng như vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong các giai đoạn bất ổn, vàng tiếp tục là một nguồn đa dạng hóa danh mục đầu tư quan trọng.

Để có thêm phân tích chuyên sâu về cổ phiếu, tài sản thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa, vui lòng xem toàn bộ Báo cáo Chiến lược Đầu tư Quý 3 năm 2026 tại: https://uobam.com.sg/qis3q26

Giới thiệu về UOB Asset Management

UOB Asset Management Ltd (UOBAM) là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của United Overseas Bank Limited. Được thành lập vào năm 1986, UOBAM có 40 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các chương trình đầu tư tập thể và các quỹ đầu tư ủy thác toàn quyền tại Singapore, giúp chúng tôi trở thành một trong những đơn vị quản lý quỹ tín thác lớn nhất theo tài sản quản lý. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, công ty quản lý 63 quỹ tín thác tại Singapore và cùng với các công ty con, giám sát 44,3 tỷ đô la Singapore tài sản của khách hàng.

Có trụ sở chính đặt tại Singapore, UOBAM có sự hiện diện mạnh mẽ trên khắp Châu Á, với các văn phòng kinh doanh và đầu tư tại Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Mạng lưới của chúng tôi bao gồm UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd tại Malaysia, liên doanh với Ping An Fund Management Company Limited (Trung Quốc), cùng liên minh chiến lược với các đối tác như Wellington Management Singapore.

UOBAM là một trong những nhà quản lý tài sản được trao giải nhiều nhất trong khu vực, với hơn 380 giải thưởng đã giành được. Năm 2025, chúng tôi được Asia Asset Management công nhận là Công ty quản lý tài sản tốt nhất khu vực và trước đó được vinh danh là Nhà quản lý tài sản tốt nhất Châu Á – Hạng mục 20 năm trong năm 2023. Hoạt động đổi mới kỹ thuật số của chúng tôi cũng đã giành được các danh hiệu hàng đầu, bao gồm các giải Quản lý tài sản kỹ thuật số tốt nhất Châu Á[1] và Sáng kiến cố vấn tài chính tự động tốt nhất[2] trong 4 năm liên tiếp tính đến năm 2025.

Là đơn vị dẫn đầu về đầu tư bền vững, UOBAM đã được trao giải Ứng dụng ESG tốt nhất trong ASEAN[3] (2023) và đã nhận được nhiều giải thưởng vì sự bền vững tại Indonesia và Thái Lan. Năng lực về trí tuệ nhân tạo của chúng tôi cũng được công nhận với giải thưởng Ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo nhất (ASEAN) trong 3 năm liên tiếp[4].

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[1] Do Asia Asset Management trao tặng

[2] Do The Digital Banker trao tặng cho Giải thưởng Sáng tạo Ngân hàng Bán lẻ Toàn cầu

[3] Do Asia Asset Management trao tặng

[4] Tính đến năm 2026, bởi Asia Asset Management

SOURCE UOB Asset Management