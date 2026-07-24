UOB Asset Management Menyoroti Ketahanan Global Walaupun Ketidaktentuan Semakin Meningkat

SINGAPURA, 24 Julai 2026 /PRNewswire/ -- UOB Asset Management (UOBAM) menerbitkan Strategi Pelaburan Suku Tahunan Suku Ketiga 2026 (3Q 2026 Quarterly Investment Strategy), yang menyoroti ketahanan ekonomi global dalam menghadapi halangan berterusan termasuk inflasi, tarif, ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan pasaran tenaga.

Walaupun berdepan cabaran berulang sepanjang 18 bulan yang lalu, aktiviti ekonomi kekal kukuh. Perolehan korporat terus bertahan dengan baik merentas wilayah-wilayah utama, pasaran buruh kekal berdaya tahan, manakala pelaburan berterusan dalam infrastruktur kecerdasan buatan (AI) memberikan faktor pendorong yang kuat untuk mencapai pertumbuhan.

Meskipun ketidaktentuan masih berada pada paras yang tinggi, ketahanan ekonomi global memperteguh keyakinan bahawa fasa pengembangan semasa kekal mampan, biarpun risiko terus berkembang.

Berhubung kadar faedah, senario asas UOBAM ialah US Federal Reserve lebih cenderung untuk kekal dalam tempoh penangguhan lanjutan berbanding memulakan kitaran kenaikan kadar faedah baharu. Walaupun inflasi kekal tinggi dan perkembangan geopolitik mutakhir telah meningkatkan risiko kenaikan nilai, firma itu terus melihat bukti tekanan inflasi asas yang semakin sederhana, terutamanya dalam sektor perumahan dan kadar upah.

Dalam aspek ekuiti, UOBAM kekal positif terhadap Asia dan menaik taraf Onshore China kepada lebih wajaran daripada tahap kurang wajaran. Walaupun terdapat peningkatan pasaran yang kukuh, Asia terus didagangkan pada penilaian yang lebih rendah berbanding ekuiti global, walaupun pertumbuhan perolehan terus meningkat. UOBAM percaya gabungan momentum perolehan yang kukuh dan penilaian yang menarik ini menawarkan peluang yang meyakinkan kepada pelabur. Di China, peningkatan keuntungan perindustrian serta pertumbuhan berterusan dalam sektor bernilai lebih tinggi mengukuhkan senario pelaburan untuk sektor pasaran terpilih, terutamanya yang dikaitkan dengan AI, semikonduktor, infrastruktur tenaga dan pembuatan termaju.

Anthony Raza, Ketua Strategi Berbilang-Aset UOBAM, berkata, "Kisah penting untuk pelabur ialah ekonomi global telah berulang kali bertahan daripada kejutan tanpa menjejaskan pertumbuhan. Walaupun berlatarbelakangkan keadaan yang lebih tidak menentu, kami terus melihat peluang yang menarik di Asia, dengan pertumbuhan perolehan yang kukuh disokong oleh penilaian yang meyakinkan. Kami juga mengekalkan emas sebagai peruntukan pilihan ketika pelabur mengemudi persekitaran yang semakin kompleks."

Berdasarkan strategi peruntukan asetnya, UOBAM mengekalkan ekuiti lebih wajaran, mempelbagaikannya dalam pendapatan tetap dan tunai kurang wajaran. Firma itu terus memilih Amerika Syarikat dan Asia dalam ekuiti, sambil mengekalkan prospek positif terhadap emas. Disokong oleh permintaan kukuh bank pusat serta peranannya sebagai aset safe-haven sepanjang tempoh ketidaktentuan, emas kekal menjadi sumber penting bagi kepelbagaian portfolio.

Untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai ekuiti, pendapatan tetap, mata wang dan komoditi, sila baca Strategi Pelaburan Suku Ketiga 2026 penuh di: https://uobam.com.sg/qis3q26

Latar Belakang UOB Asset Management

UOB Asset Management Ltd (UOBAM) ialah subsidiari milik penuh United Overseas Bank Limited. Ditubuhkan pada 1986, UOBAM memiliki pengalaman selama 40 tahun dalam mengurus skim pelaburan kolektif dan dana budi bicara di Singapura, sekali gus menjadikan kami sebagai antara pengurus unit amanah terbesar berdasarkan aset bawah pengurusan. Sehingga 30 Jun 2026, kami mengurus 63 unit amanah di Singapura dan, bersama subsidiari kami, menyelia aset pelanggan bernilai S$44.3 bilion.

Beribu pejabat di Singapura, UOBAM bertapak kukuh di seluruh Asia dengan pejabat perniagaan dan pelaburan terletak di Brunei, Indonesia, Jepun, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Rangkaian kami melibatkan UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd di Malaysia, usaha sama dengan Ping An Fund Management Company Limited (China) serta pakatan strategik dengan rakan kongsi seperti Wellington Management Singapore.

UOBAM ialah salah satu pengurus aset yang paling banyak menerima anugerah di rantau ini dengan lebih 380 anugerah dimenangi. Pada 2025, kami diiktiraf sebagai Syarikat Pengurusan Aset Serantau Terbaik oleh Asia Asset Management dan sebelum ini dinobatkan sebagai Syarikat Pengurusan Aset Terbaik di Asia – 20 Tahun pada 2023. Inovasi digital kami turut mendapat pengiktirafan tertinggi termasuk Pengurusan Kekayaan Digital Terbaik di Asia[1] dan Inisiatif Penasihat Robo Terbaik[2] selama empat tahun berturut-turut setakat 2025.

Sebagai peneraju dalam pelaburan mampan, UOBAM dianugerahkan Aplikasi ESG Terbaik di ASEAN[3] (2023) dan menerima pelbagai anugerah kemampanan di Indonesia dan Thailand. Keupayaan kecerdasan buatan kami turut diiktiraf menerusi anugerah Aplikasi Kecerdasan Buatan Paling Inovatif (ASEAN) selama tiga tahun berturut-turut[4].

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[1] Dianugerahkan oleh Asia Asset Management

[2] Dianugerahkan oleh The Digital Banker bagi Global Retail Banking Innovations Award

[3] Dianugerahkan oleh Asia Asset Management

[4] Sehingga 2026, oleh Asia Asset Management

SOURCE UOB Asset Management