UOB Asset Management ชี้เศรษฐกิจโลกยังแกร่งต่อเนื่อง แม้เผชิญแรงกดดันรอบด้าน
News provided byUOB Asset Management
24 Jul, 2026, 10:00 CST
สิงคโปร์, 24 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- UOB Asset Management (UOBAM) ได้ประกาศกลยุทธ์การลงทุนประจำไตรมาส 3 ปี 2569 โดยชี้ว่า เศรษฐกิจโลกยังคงมีความยืดหยุ่น แม้เผชิญกับแรงต้านมากมาย ทั้งปัญหาเงินเฟ้อ มาตรการภาษีศุลกากร ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนในตลาดพลังงาน
แม้เผชิญความท้าทายมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง โดยผลกำไรของภาคธุรกิจในภูมิภาคหลัก ๆ ยังคงขยายตัวได้ ตลาดแรงงานมีเสถียรภาพ ขณะที่การลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลายเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโต
ขณะที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลกได้ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า ทิศทางการขยายตัวในปัจจุบันจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจัยความเสี่ยงจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ตาม
สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนั้น UOBAM ประเมินกรณีฐานว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมต่อไปเป็นระยะเวลานาน มากกว่าที่จะเริ่มวัฏจักรขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบใหม่ ทั้งนี้ แม้เงินเฟ้อจะยังคงลดลงได้ยากและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมาจะเพิ่มความเสี่ยงให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงเห็นสัญญาณการชะลอตัวของแรงกดดันเงินเฟ้อที่แท้จริง (underlying inflation) โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยและค่าจ้าง
ในส่วนของตลาดหุ้น UOBAM ยังคงมีมุมมองบวกต่อเอเชีย พร้อมปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (Onshore China) เป็น "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) จากเดิมที่ "ลดน้ำหนักการลงทุน" (Underweight) โดยมองว่าแม้ตลาดเอเชียจะปรับตัวขึ้นมาก แต่ระดับราคายังคงซื้อขายในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นโลก แม้กำไรจะเร่งตัวขึ้นก็ตาม ซึ่ง UOBAM เชื่อว่าการรวมกันของโมเมนตัมกำไรที่แข็งแกร่งและระดับราคาที่ดึงดูดใจนี้ เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ขณะที่ในจีน ผลกำไรภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวดีขึ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจมูลค่าสูง ได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อมโยงกับ AI, เซมิคอนดักเตอร์, โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน และการผลิตขั้นสูง
คุณ Anthony Raza หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน Multi-Asset ของ UOBAM กล่าวว่า "หัวใจสำคัญสำหรับนักลงทุนในขณะนี้คือ เศรษฐกิจโลกสามารถรับมือกับปัจจัยลบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียทิศทางการเติบโต แม้บรรยากาศการลงทุนจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้น แต่เรายังคงเห็นโอกาสที่น่าสนใจในเอเชีย ซึ่งการที่กำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งนั้นมีปัจจัยหนุนจากระดับราคาที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้ เรายังคงแนะนำทองคำเป็นสินทรัพย์เด่น เพื่อช่วยให้นักลงทุนรับมือกับสภาวะตลาดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น"
สำหรับกลยุทธ์ในการจัดสรรน้ำหนักการลงทุน UOBAM ยังคงเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Overweight กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และลดน้ำหนักการถือครองเงินสด โดยยังคงโฟกัสที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเอเชียเป็นพิเศษ พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อทองคำ ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อที่แข็งแกร่งของธนาคารกลางทั่วโลก และบทบาทการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ส่งผลให้ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์สำคัญในการช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน
อ่านบทวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้น ตราสารหนี้ ค่าเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ ได้ในรายงานกลยุทธ์การลงทุนฉบับเต็มประจำไตรมาส 3 ปี 2569 ทาง https://uobam.com.sg/qis3q26
เกี่ยวกับ UOB Asset Management
UOB Asset Management Ltd (UOBAM) เป็นบริษัทในเครือที่ United Overseas Bank Limited ถือหุ้นทั้งหมด ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 มีประสบการณ์ถึง 40 ปีในการบริหารจัดการโครงการลงทุนรวมและกองทุนตามดุลยพินิจในสิงคโปร์ ทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทรัสต์รายใหญ่ที่สุดด้านสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทบริหารจัดการกองทรัสต์ 63 กองในสิงคโปร์ และร่วมกับบริษัทในเครือดูแลสินทรัพย์ของลูกค้ามูลค่า 4.43 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์
UOBAM มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ และมีสำนักงานสาขาที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย มีสำนักงานธุรกิจและการลงทุนอยู่ในบรูไน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เครือข่ายของบริษัทประกอบด้วย UOB Islamic Asset Management Sdn Bhd ในมาเลเซีย การร่วมทุนกับ Ping An Fund Management Company Limited (ประเทศจีน) และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรอย่าง Wellington Management Singapore
UOBAM เป็นหนึ่งในบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในภูมิภาค ด้วยรางวัลกว่า 380 รางวัล ในปี 2568 บริษัทได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ดีที่สุด (ระดับภูมิภาค) จาก Asia Asset Management และเคยได้รับรางวัล Best Asset Management House in Asia – 20 Years (บริษัทบริหารสินทรัพย์ยอดเยี่ยมในเอเชีย รอบ 20 ปี) ในปี 2566 นวัตกรรมดิจิทัลของบริษัทยังได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติชั้นนำ ได้แก่ รางวัล Best Digital Wealth Management in Asia[1] (การบริหารความมั่งคั่งดิจิทัลยอดเยี่ยมในเอเชีย) และรางวัล Best Robo Advisory Initiative[2] (โครงการริเริ่มบริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติยอดเยี่ยม) ติดต่อกัน 4 ปี นับจนถึงปี 2568
ในฐานะผู้นำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน UOBAM ได้รับรางวัล Best application of ESG in ASEAN[3] (การประยุกต์ใช้ ESG ยอดเยี่ยม) (2566) และได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนมากมายทั้งในอินโดนีเซียและไทย นอกจากนี้ ศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของบริษัทยังได้รับการยกย่องให้เป็น Most Innovative Application of Artificial Intelligence (ASEAN)[4] (นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมในอาเซียน) 3 ปีซ้อนอีกด้วย
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[1] ได้รับรางวัลจาก Asia Asset Management
[2] ได้รับรางวัลจาก The Digital Banker for the Global Retail Banking Innovations Award
[3] ได้รับรางวัลจาก Asia Asset Management
[4] ณ ปี 2569 จาก Asia Asset Management
SOURCE UOB Asset Management
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