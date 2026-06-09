voco™ Scenia Bay Nha Trang chào đón Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu, Ngày Quốc tế Yoga cùng đêm trải nghiệm ẩm thực đặc biệt tại The Show

NHA TRANG, Việt Nam, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong tháng 6 này, voco™ Scenia Bay Nha Trang by IHG giới thiệu Nhịp điệu nơi vùng Vịnh (Rhythm by the Bay), chuỗi hoạt động kéo dài suốt tháng nhân Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Day) và Ngày Quốc tế Yoga. Chương trình đưa du khách đến gần hơn với nhịp sống cân bằng thông qua các hoạt động vận động, thư giãn, kết nối và trải nghiệm ẩm thực bên vịnh Nha Trang.

Từ ngày 12 đến 14 tháng 6, khách sạn sẽ hưởng ứng Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu với chủ đề năm nay là #JoyMagenta, tiếp nối bởi cuối tuần dành cho Ngày Quốc tế Yoga từ ngày 19 đến 21 tháng 6 cùng một đêm trải nghiệm ẩm thực đặc biệt tại The Show - không gian dành cho những trải nghiệm ẩm thực tương tác và các sự kiện đặc sắc của khách sạn.

Là một điểm đến nghỉ dưỡng mới, voco™ Scenia Bay Nha Trang mang đến một góc nhìn khác về chăm sóc sức khỏe toàn diện, không chỉ gói gọn trong các liệu trình spa mà còn được thể hiện qua những trải nghiệm gắn liền với biển, thiên nhiên và cộng đồng. Thông qua các hoạt động được thiết kế riêng cùng các gói nghỉ dưỡng chuyên biệt, khách sạn mong muốn tạo nên những khoảnh khắc giúp du khách kết nối lại với bản thân, với những người xung quanh và với vẻ đẹp tự nhiên của vùng duyên hải.

Điểm nhấn của chương trình là hai cuối tuần đặc biệt bao gồm các hoạt động thiết kế miễn phí cho khách lưu trú. Từ ngày 12 đến 14 tháng 6, khách sạn sẽ hưởng ứng Ngày hội Sức khỏe Toàn cầu với chủ đề năm nay là #JoyMagenta, voco™ Scenia Bay Nha Trang khuyến khích mọi người tìm đến tinh thần vui khỏe thông qua các hoạt động thể thao năng động. Tiếp nối là cuối tuần dành cho Ngày Quốc tế Yoga từ ngày 19 đến 21 tháng 6, lấy cảm hứng từ sự cân bằng giữa cơ thể và tâm trí.

Chương trình có sự tham gia của nhiều đối tác trong lĩnh vực sức khỏe toàn diện và thể thao. Ông Henri Hubert, Đại sứ Global Wellness Day tại Việt Nam trong bảy năm liên tiếp, sẽ tham gia với vai trò đại sứ chương trình và dẫn dắt một buổi trò chuyện về lối sống cân bằng. Yoga Pod Saigon sẽ tổ chức các lớp yoga, thực hành hơi thở và trị liệu âm thanh. Trong khi đó, Evolve Wellness Center, đơn vị vận hành spa chính thức của khách sạn, sẽ mang đến các liệu trình chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thư giãn dành cho du khách muốn nâng cấp trải nghiệm dịch vụ.

Seaya Vietnam và Rainbow Divers Vietnam là hai đối tác chính mang đến các dịch vụ thể thao dưới nước, sẽ đưa du khách khám phá vẻ đẹp của vùng biển Nha Trang thông qua các hoạt động thể thao dưới nước và lặn biển như chèo SUP, trượt nước và các chương trình lặn scuba có hướng dẫn chuyên nghiệp.

Trong khuôn khổ Nhịp điệu nơi vùng Vịnh, vào tối ngày 20 tháng 6, voco™ Scenia Bay Nha Trang sẽ tổ chức một đêm trải nghiệm ẩm thực đặc biệt tại The Show - không gian dành cho những trải nghiệm ẩm thực tương tác và các sự kiện đặc sắc của khách sạn. Tại đây, thực đơn 7 món ăn được phục vụ cho thực khách cũng đồng thời là 7 màn trình diễn nghệ thuật độc đáo, được lấy cảm hứng từ những câu chuyện gắn liền với mỗi đầu bếp khách mời. Chương trình quy tụ 7 siêu đầu bếp danh tiếng gồm Pierre Meneau, Galli Gilles, Sakal Phoeung, Tsuruhara Shozo, Olivier Genique, Huy Tran, và Kiet Huynh, dưới sự điều phối của người dẫn chương trình duyên dáng Tracie May. Một điểm nhấn trong buổi ra mắt đêm ẩm thực đặc sắc của The Show là Lễ Kết nạp Escoffiers để chào đón voco™ Scenia Bay Nha Trang trở thành thành viên mới của tổ chức ẩm thực danh giá này.

Bên cạnh các hoạt động nổi bật, voco™ Scenia Bay Nha Trang cũng giới thiệu các gói nghỉ dưỡng hướng đến lối sống cân bằng xuyên suốt tháng 6, kết hợp lưu trú, bữa sáng, trải nghiệm spa và quyền lợi tham gia một số hoạt động thuộc chương trình Nhịp điệu nơi vùng Vịnh. Các gói ưu đãi được mở bán và áp dụng lưu trú từ ngày 01 đến 30 tháng 6 năm 2026.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website của khách sạn hoặc liên hệ +84 (0) 258 359 5555 hoặc [email protected], và theo dõi voco trên Facebook và Instagram.

SOURCE voco Scenia Bay Nha Trang by IHG