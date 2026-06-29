voco™ Scenia Bay Nha Trang ra mắt nhà hàng The Show với đêm trình diễn Symphony of the Bay, định vị điểm đến ẩm thực mới tại Nha Trang

Nha Trang, Việt Nam, ngày 29 tháng 06 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tối ngày 20 tháng 06 năm 2026, voco™ Scenia Bay Nha Trang đã chính thức ra mắt sự kiện "Symphony of the Bay" (Nhạc điệu vùng vịnh) tại nhà hàng The Show - nhà hàng mang phong cách "show-dining" (ẩm thực kết hợp trình diễn), nơi trải nghiệm ẩm thực được tái hiện sống động cùng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật. Là không gian được thiết kế để biến chuyển theo từng chủ đề, The Show đưa thực khách hoà mình vào câu chuyện và mỗi món ăn là một phần của hành trình khám phá đa giác quan. Sự kiện ra mắt này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của voco™ Scenia Bay Nha Trang nhằm định hình Scenia Bay trở thành điểm đến mới về giải trí, ẩm thực cao cấp kết hợp phong cách sống tại thành phố biển Nha Trang.

Mở màn cho hành trình của The Show, sự kiện “Symphony of the Bay” đưa thực khách bước vào một thế giới đại dương đa giác quan được tạo nên bởi tạo hình không gian, âm nhạc, các tiết mục trình diễn sân khấu, và đặc biệt là thực đơn bảy món với nguyên liệu, hương vị và cảm hứng chế biến được lấy từ sự đa dạng văn hóa cùng năng lượng biển của vịnh Nha Trang.

Với định hướng đưa voco™ Scenia Bay Nha Trang vượt ra khỏi khuôn khổ một cơ sở lưu trú để trở thành một điểm đến tập trung vào trải nghiệm, ông Justin Malcolm - Tổng Quản lý voco™ Scenia Bay Nha Trang, đã chia sẻ: "Ngay từ đầu khi hình dung về phong cách ẩm thực này, chúng tôi đã mong muốn tạo nên một trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại voco™ Scenia Bay Nha Trang. Vì thế, sự kiện ra mắt The Show là một cột mốc có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, là một yếu tố để bắt đầu mang đến những trải nghiệm vượt ngoài kỳ vọng của du khách khi sử dụng ẩm thực, nghệ thuật và cảm xúc để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ."

Dựa trên tinh thần này, nhà hàng The Show được thiết kế như một không gian trình diễn, nâng tầm trải nghiệm của thực khách khi khu vực bếp được biến tấu để trở thành một phần của sân khấu. Mở màn cho hành trình này, sự kiện "Symphony of the Bay" đưa thực khách bước vào một thế giới đại dương đa giác quan được tạo nên bởi tạo hình không gian, âm nhạc, các tiết mục trình diễn sân khấu, và đặc biệt là thực đơn bảy món với nguyên liệu, hương vị và cảm hứng chế biến được lấy từ sự đa dạng văn hóa cùng năng lượng biển của vịnh Nha Trang.

Chương trình quy tụ bảy đầu bếp danh tiếng gồm Chef Huy Trần - Bếp trưởng nhà hàng voco™ Scenia Bay Nha Trang; Chef Sakal Phoeung - Chủ tịch Hiệp hội Disciples Escoffier Việt Nam; Chef Pierre Meneau; Chef Galli Gilles; Chef Tsuruhara Shozo; Chef Olivier Genique; and Chef Kiệt Huỳnh, cùng sự dẫn dắt của người dẫn chương trình Tracie May.

Không chỉ vậy, sự kiện còn là điểm tổ chức tại Nha Trang năm nay của Lễ kết nạp thành viên của Disciples Escoffier Vietnam (Hiệp hội Ẩm thực Escoffier Việt Nam) với sự tham gia của các đầu bếp, lãnh đạo ngành khách sạn và những người yêu ẩm thực, đưa khu vực Bắc Nha Trang lên bản đồ quốc tế của tinh hoa ẩm thực và di sản Pháp.

"Được có mặt tại Nha Trang cùng các đầu bếp tài năng khác là niềm vui lớn của tôi. Chúng tôi đã đứng bếp cùng nhau và cùng phục vụ các vị khách mang cùng niềm đam mê với ẩm thực. Đó cũng chính là động lực luôn đưa chúng tôi bước tiếp hành trình này của mình", Chef Sakal Phoeung, Chủ tịch Hiệp hội Disciples Escoffier Vietnam chia sẻ. "Phong cách ẩm thực Pháp truyền thống là một nền tảng vững chắc, nhưng chính con người và niềm đam mê nấu nướng mới là những gia vị thổi hồn vào từng món ăn. Vì vậy buổi tối hôm nay, tôi rất tự hào về đội ngũ đầu bếp và các thành viên mới của Hiệp hội, và càng tự hào hơn khi thấy truyền thống này tiếp tục được duy trì đầy nhiệt huyết như vậy."

"Symphony of the Bay" là chương mở đầu cho hành trình câu chuyện của The Show. Với những đêm tiệc chủ đề và các hoạt động hợp tác ẩm thực mới dự kiến được giới thiệu trong năm tới, The Show tại voco™ Scenia Bay Nha Trang hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn nổi bật trên bản đồ ẩm thực và giải trí của Nha Trang. Để cập nhật lịch sự kiện và đặt chỗ, khách hàng có thể theo dõi fanpage chính thức của khách sạn hoặc liên hệ trực tiếp với khách sạn.

SOURCE voco Scenia Bay Nha Trang by IHG