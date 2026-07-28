VỤ KIỆN TẬP THỂ CHỨNG KHOÁN TRQ TẠI CANADA -- THÔNG BÁO VỀ THỎA THUẬN HÒA GIẢI ĐỀ XUẤT

Bạn có mua chứng khoán của công ty Turquoise Hill Resources Ltd. trong khoảng thời gian từ ngày 31/07/2018 đến ngày 31/07/2019 không?

TORONTO, ngày 28 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Thông báo này liên quan đến vụ kiện tập thể được đề xuất tại Canada ("Vụ Kiện Tập Thể") được khởi xướng chống lại các Bị Đơn: Công ty Turquoise Hill Resources Ltd. ("TRQ"), các công ty: Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Rio Tinto International Holdings Limited (gọi chung là "Rio Tinto"), và các cá nhân: Ulf Quellmann, Luke Colton, Brendan Lane, Jean-Sébastien Jacques và Arnaud Soirat (gọi chung là các "Bị Đơn Cá Nhân").

Nguyên Đơn Đại Diện và tất cả các Bị Đơn đã đạt được một thỏa thuận hòa giải đề xuất, thỏa thuận này đang chờ Tòa Án Tối Cao Québec phê duyệt ("Thỏa Thuận Hòa Giải"). Trừ khi được định nghĩa khác đi trong văn bản này, tất cả các thuật ngữ viết hoa đều có ý nghĩa như được quy định trong thỏa thuận hòa giải ký ngày 02/12/2025 giữa Nguyên Đơn Đại Diện (Người Nộp Đơn) và các Bị Đơn ("Thỏa Thuận Hòa Giải").

Vụ Kiện Tập Thể này đã được Tòa Án Tối Cao Québec cho phép nhưng chỉ nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận hòa giải. Thông báo này cung cấp thông tin về Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất cùng các vấn đề liên quan, đồng thời hướng dẫn cách từ chối tham gia ("rút lui") khỏi Vụ Kiện Tập Thể.

Quyền pháp lý của bạn vẫn sẽ bị ảnh hưởng ngay cả khi bạn không hành động gì. Vui lòng đọc kỹ thông báo này.

BẠN KHÔNG CẦN PHẢI TRẢ BẤT CỨ KHOẢN PHÍ NÀO ĐỂ THAM GIA VÀO VỤ KIỆN TẬP THỂ NÀY VÀ/HOẶC THỎA THUẬN HÒA GIẢI ĐỀ XUẤT.

Vụ Kiện Tập Thể này đã được cho phép nhưng chỉ nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận hòa giải thay mặt cho tất cả các cá nhân và tổ chức (bất kể nơi cư trú hoặc đặt trụ sở) đáp ứng các điều kiện sau: đã mua hoặc sở hữu chứng khoán của TRQ, từ ngày 31/07/2018 đến hết ngày 31/07/2019 ("Giai Đoạn Vụ Kiện"), trong các giao dịch được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc thông qua các sàn giao dịch nằm ngoài Hoa Kỳ, và nắm giữ toàn bộ hoặc một phần số chứng khoán đó cho đến sau ngày 15/07/2019 hoặc ngày 31/07/2019, ngoại trừ các "Cá Nhân/Tổ Chức Bị Loại Trừ" (gọi chung là "Thành Viên Nhóm Khởi Kiện").

"Cá Nhân/Tổ Chức Bị Loại Trừ" chính là: các Bị Đơn; thành viên gia đình trực hệ của các Bị Đơn Cá Nhân; bất kỳ tổ chức nào mà các Bị Đơn Cá Nhân nắm quyền kiểm soát; các giám đốc, viên chức, công ty con và công ty liên kết của TRQ và các công ty con của TRQ; và Tập đoàn Rio Tinto cùng các giám đốc, viên chức, công ty con và công ty liên kết của Rio Tinto cùng bất kỳ tổ chức nào mà các giám đốc hoặc viên chức của Rio Tinto nắm quyền kiểm soát.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã từng nộp đơn yêu cầu bồi thường và đủ điều kiện nhận tiền bồi thường trong vụ kiện In re Turquoise Hill Resources Ltd. Securities Litigation (Vụ Kiện Chứng Khoán của công ty Turquoise Hill Resources Ltd.) diễn ra trước Tòa Án Quận Hoa Kỳ, Khu Vực phía Nam New York, Mã Số Vụ Kiện: 1:20-cv-08585-LJL ("Vụ Kiện Tập Thể tại Hoa Kỳ"), thì các giao dịch mua, mua lại hoặc bán chứng khoán đủ điều kiện nhận tiền bồi thường trong Vụ Kiện Tập Thể tại Hoa Kỳ sẽ bị loại trừ và không được nhận tiền bồi thường trong Thỏa Thuận này.

Số Tiền Hòa Giải đề xuất là 22.663.980 CAD, đã tính tổng tất cả các khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí thuê Luật Sư Đại Diện Tập Thể, thuế và chi phí áp dụng, cùng chi phí quản lý thủ tục hòa giải. Bên Bị Đơn phủ nhận mọi hành vi sai phạm hoặc trách nhiệm pháp lý. Thỏa thuận này không cấu thành sự thừa nhận hành vi sai phạm hoặc trách nhiệm pháp lý của TRQ, Rio Tinto hoặc bất kỳ Bị Đơn Cá Nhân nào. Bằng việc đồng ý với Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất, các bên sẽ tránh được chi phí và sự không chắc chắn của một phiên tòa cũng như sự chậm trễ khi chờ đợi phán quyết của tòa án.

Nếu không muốn bị ràng buộc bởi Vụ Kiện Tập Thể và không muốn tham gia vào Thỏa Thuận Hòa Giải, bạn phải rút lui khỏi Vụ Kiện Tập Thể. Bạn có thể tải mẫu đơn xin rút lui tại:

www.TRQSettlement.com

Tòa Án Tối Cao Québec có trách nhiệm đưa ra quyết định phê duyệt đối với: Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất, yêu cầu về Phí Luật Sư Đại Diện Tập Thể ở mức 33% Số Tiền Hòa Giải cộng với 917.792,31 CAD chi phí phát sinh và các khoản thuế áp dụng, cùng kế hoạch phân chia và giải ngân Số Tiền Hòa Giải. Xem chi tiết Kế hoạch phân chia tiền bồi thường đề xuất tại: www.TRQSettlement.com. Luật Sư Đại Diện Tập Thể cũng đưa ra ước tính về chi phí phát hành Thông Báo và Quản Lý Thủ Tục Hòa Giải (để xử lý tất cả các yêu cầu bồi thường và quản lý việc thanh toán cho tất cả các Thành Viên Nhóm Khởi Kiện đã nộp đơn yêu cầu bồi thường) vào khoảng 1,78% đến 2,38% tổng Số Tiền Hòa Giải, tùy theo số lượng đơn yêu cầu bồi thường nộp về. Tòa Án sẽ lắng nghe trình bày về việc phê duyệt Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất vào ngày 20/10/2026. Tiền bồi thường sẽ chỉ được chi trả nếu Tòa Án chấp thuận Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất, sau mọi kháng cáo và sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu bồi thường. Nếu Tòa Án chấp thuận các yêu cầu của phía Luật Sư Đại Diện Tập Thể về phí luật sư và việc hoàn trả các chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng, đồng thời sau khi trừ đi Chi Phí Quản Lý Thủ Tục Hòa Giải, thì Quỹ Thỏa Thuận ròng ước tính sẽ còn lại khoảng 13.672.238,43 CAD đến 13.808.709,52 CAD. Nếu Thỏa Thuận Hòa Giải và Kế Hoạch Phân Chia Tiền Bồi Thường đề xuất được chấp thuận, Đơn Vị Quản Lý Thủ Tục Bồi Thường sẽ tính toán quyền lợi của mỗi Thành Viên Nhóm Khởi Kiện theo tỷ lệ thuận, dựa trên số tiền tổn thất được bồi thường của họ, tối đa bằng tổng giá trị tổn thất thực tế đã tính toán, sau đó tiến hành chi trả tiền bồi thường. Nói cách khác, mỗi Người Yêu Cầu Bồi Thường sẽ nhận được cùng một tỷ lệ phần trăm trên giá trị tổn thất được bồi thường của họ (tối đa 100%) tùy thuộc vào số tiền quỹ còn lại và tổng giá trị tổn thất được bồi thường của tất cả những Người Yêu Cầu Bồi Thường.

Quyền Lợi Pháp Lý và các Lựa Chọn của Bạn:

Tiếp tục tham gia Vụ Kiện Tập Thể và Không Làm Gì Cả: Bạn không cần phải làm gì và không cần phải chi trả bất cứ khoản phí nào để tiếp tục tham gia Vụ Kiện Tập Thể. Nếu bạn chọn tiếp tục tham gia Vụ Kiện Tập Thể và Thỏa Thuận Hòa Giải được chấp thuận, bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận, bạn sẽ phải từ bỏ quyền khởi kiện riêng đối với các Bị Đơn và không được phép tiến hành các thủ tục pháp lý khác liên quan đến các cáo buộc trong vụ kiện chống lại các Bị Đơn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được miễn trừ trách nhiệm theo Thỏa Thuận Hòa Giải được chấp thuận. Nếu Tòa Án chấp thuận Thỏa Thuận, Số Tiền Hòa Giải sẽ được phân chia theo tỷ lệ tương ứng dựa trên các điều khoản của Kế Hoạch Phân Chia Tiền Bồi Thường. Nếu bạn đủ điều kiện, nộp Đơn Yêu Cầu Bồi Thường hợp lệ và đúng hạn, bạn sẽ nhận được phần tiền của mình trích từ Số Tiền Hòa Giải ròng. Tiếp tục tham gia Vụ Kiện Tập Thể nhưng Phản Đối hoặc Góp Ý về Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất: Nếu bạn muốn phản đối hoặc góp ý về Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất, bạn cần gửi văn bản nêu rõ: họ và tên bạn, thời gian cụ thể và số lượng cổ phiếu TRQ đủ điều kiện mà bạn đã mua trong Giai Đoạn Vụ Kiện, cùng với nội dung góp ý hoặc lý do phản đối. Vui lòng gửi văn bản góp ý hoặc phản đối qua email tới [email protected] trước ngày 02/10/2026 lúc 11:59 đêm, giờ miền Đông (ET). Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền tham dự Phiên Điều Trần Phê Duyệt Thỏa Thuận Hòa Giải để trình bày ý kiến của mình ngay cả khi bạn không gửi ý kiến phản đối hoặc góp ý qua email trước ngày này. Nếu Tòa Án vẫn quyết định chấp thuận Thỏa Thuận Hòa Giải bất chấp sự phản đối hoặc ý kiến đóng góp của bạn, bạn vẫn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận, bạn sẽ phải từ bỏ quyền khởi kiện riêng đối với các Bị Đơn và không được phép tiến hành các thủ tục pháp lý khác liên quan đến các cáo buộc trong vụ kiện chống lại các Bị Đơn hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được miễn trừ trách nhiệm theo Thỏa Thuận Hòa Giải được chấp thuận. Rút lui khỏi Vụ Kiện Tập Thể: Bạn có quyền tự loại trừ mình khỏi Vụ Kiện Tập Thể và Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất bằng cách điền đơn xin rút lui có tại: www.TRQSettlement.com. Để đơn xin rút lui có hiệu lực pháp lý, bạn phải gửi đơn đã điền đầy đủ thông tin qua email tới [email protected] muộn nhất vào ngày 01/09/2026. Bất kỳ Thành Viên Nhóm Khởi Kiện nào muốn rút lui khỏi Vụ Kiện Tập Thể đều phải gửi mẫu đơn xin rút lui đã điền đầy đủ thông tin qua email. Đơn xin rút lui phải được cơ quan nhận vào hoặc trước 11:59 đêm ngày 01/09/2026 (giờ miền Đông) thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu chọn rút lui, bạn sẽ không thể phản đối hoặc góp ý về Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất.

Các quyền pháp lý và lựa chọn này, cũng như thời hạn thực hiện và thông tin bổ sung về Thỏa Thuận Hòa Giải đề xuất, được giải thích trong thông báo chi tiết có tại:

www.TRQSettlement.com

Các Thành Viên Nhóm Khởi Kiện không bắt buộc phải can thiệp, phản đối hoặc trực tiếp đến tham dự Phiên Điều Trần Phê Duyệt Thỏa Thuận Hòa Giải để tiếp tục tham gia Vụ Kiện Tập Thể.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trong Thỏa Thuận Hòa Giải. Bạn có thể tải về bản sao Thỏa Thuận Hòa Giải tại www.TRQSettlement.com. Mọi thắc mắc vui lòng gửi qua email tới [email protected] hoặc gọi đến số điện thoại miễn cước 1-888-885-7703.

Các luật sư đại diện cho Nguyên Đơn Đại Diện và toàn bộ Tập Thể trong Vụ Kiện Tập Thể này thuộc hai văn phòng luật KND Complex Litigation và Lex Group Inc.

Bạn có thể chủ động liên hệ với Luật Sư Đại Diện Tập Thể qua fax hoặc email theo địa chỉ:

Nhóm Luật Sư Đại Diện trong Vụ Kiện Tập Thể TRQ

KND Complex Litigation

Người nhận: Taek Soo Shin

Email: [email protected]

Fax: (416) 352-7638

Tòa Án Tối Cao Québec đã cho phép phát hành Thông Báo này.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của Thông Báo này phải được chuyển đến Luật Sư Đại Diện Tập Thể và KHÔNG được gửi đến Tòa Án.

SOURCE Concilia Services Inc.