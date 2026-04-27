WEPACK 2026 khép lại với thành tích kỷ lục, củng cố vai trò trung tâm của Trung Quốc trong ngành bao bì toàn cầu
27 thg 4, 2026, 01:00 GMT
THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 27 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm Ngành Bao bì Thế giới WEPACK 2026 kéo dài ba ngày đã khép lại thành công tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (Bảo An), đánh dấu một kỳ tổ chức mang tính cột mốc với lượng người tham dự kỷ lục, kết quả giao thương mạnh mẽ và các cuộc đối thoại định hướng tương lai ngành.
Được tổ chức bởi RX, WEPACK 2026 đã mang đến một điểm hẹn tầm cỡ quốc tế thực sự cho chuỗi giá trị ngành bao bì. Với quy mô và sức hút chưa từng có, sự kiện thể hiện rõ sự hội nhập ngày càng sâu rộng của Trung Quốc vào ngành bao bì toàn cầu, đồng thời tạo dựng một nền tảng mạnh mẽ cho hợp tác và đổi mới quốc tế.
Lượng khách tham quan kỷ lục và tầm ảnh hưởng toàn cầu
Trong ba ngày diễn ra, WEPACK 2026 đã chào đón 137.157 khách tham quan cá nhân, tương ứng với tổng cộng 158.659 lượt tham quan. Trong đó, 13.598 khách quốc tế đóng góp 19.682 lượt tham quan, thiết lập kỷ lục mới cả về lượng khách và mức độ tham gia quốc tế.
Các chuyên gia ngành từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quy tụ tại Thâm Quyến, bao gồm các nhà ra quyết định, người mua và các chuyên gia dẫn dắt xu hướng ngành. Gần 100 đoàn người mua chuyên nghiệp, gồm hiệp hội ngành, liên minh và các doanh nghiệp hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, đã tiến hành các hoạt động giao thương chuyên sâu tại các khu triển lãm — qua đó tiếp tục làm nổi bật sức hút thương mại mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng toàn cầu của sự kiện.
Trưng bày toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành bao bì
Là nền tảng thương mại toàn cầu bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị ngành bao bì, WEPACK 2026 quy tụ tám triển lãm đồng thời, cung cấp các giải pháp tích hợp trên các lĩnh vực trọng yếu: Từ nguyên liệu giấy thô, thiết bị gia công đến công nghệ in và sản phẩm bao bì hoàn thiện. Không gian triển lãm thể hiện một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm bao bì carton sóng, carton gấp, in kỹ thuật số và sản xuất nhãn mác.
Tại các khu triển lãm, đổi mới không chỉ dừng lại ở trưng bày — nó còn được vận hành trực tiếp. Các dây chuyền sản xuất thực tế, máy móc vận hành và trình diễn theo thời gian thực đã hiện thực hóa các giải pháp. Từ bìa carton sóng và thùng carton đến thùng carton gấp, hộp quà và túi giấy, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm những tiến bộ mới nhất trong tự động hóa, số hóa và sản xuất thông minh. Đồng thời, các giải pháp bao bì trên vật liệu giấy, nhựa, kim loại và thủy tinh đã thể hiện sự đa dạng và sáng tạo đang định hình tương lai ngành bao bì.
Trung tâm tri thức chuyên sâu của ngành và tư duy chiến lược
Không chỉ dừng lại ở kinh doanh và công nghệ, WEPACK 2026 còn đóng vai trò là nền tảng dẫn dắt tư duy ngành. Hơn 30 diễn đàn cấp cao và các sự kiện đồng thời đã được tổ chức xuyên suốt triển lãm, bao gồm Diễn đàn Đổi mới Bao bì Quốc tế IPIF.
Các lãnh đạo ngành, chủ thương hiệu, nhà sản xuất bao bì, nhà cung cấp thiết bị và chuyên gia chính sách đã cùng nhau trao đổi những phân tích chuyên sâu về các chủ đề trọng điểm như:
- Xu hướng thị trường bột giấy và bìa giấy toàn cầu
- Tính bền vững và kinh tế tuần hoàn
- Chuyển đổi số và sản xuất thông minh
- Tương lai của ngành nhãn mác
Mỗi phiên thảo luận đều trong tình trạng chật kín khán phòng, với các diễn giả chuyên gia mang đến những phân tích chuyên sâu và góc nhìn chiến lược dành cho các nhà ra quyết định trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành bao bì.
Không chỉ là một triển lãm: Trải nghiệm ngành đầy năng động
WEPACK 2026 cũng đã tái định nghĩa trải nghiệm triển lãm thương mại truyền thống. Khu vực WEPACK Carnival Zone lần đầu ra mắt đã giới thiệu một môi trường tương tác sôi động được thiết kế nhằm bổ sung cho các hoạt động kinh doanh cường độ cao.
Với năm khu vực theo chủ đề — bao gồm trải nghiệm ẩm thực, tương tác robot, trải nghiệm golf, khu giải trí và cửa hàng đồ lưu niệm chính thức—Carnival đã tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa kinh doanh, văn hóa và giải trí. Cách tiếp cận sáng tạo này đã thúc đẩy sự tương tác, kết nối và mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham dự toàn cầu.
Với thành tích kỷ lục và phạm vi bao phủ toàn diện ngành, WEPACK 2026 một lần nữa khẳng định vị thế là nền tảng toàn cầu hàng đầu của ngành bao bì. Bằng cách kết nối thị trường, công nghệ và ý tưởng, sự kiện tiếp tục thúc đẩy ngành phát triển—kết nối Trung Quốc với thế giới và cùng nhau định hình tương lai của ngành bao bì.
