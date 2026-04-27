WEPACK 2026 Ditutup dengan Rekor Baru, Perkuat Posisi Tiongkok di Industri Kemasan Global

Diselenggarakan oleh RX, WEPACK 2026 merupakan ajang global bagi seluruh rantai nilai industri kemasan. Dengan skala yang semakin besar dan antusiasme tinggi, pameran ini membuktikan status Tiongkok yang semakin terintegrasi dalam industri kemasan global. Di sisi lain, WEPACK 2026 juga menjadi platform strategis untuk kolaborasi dan inovasi internasional.

Rekor Jumlah Pengunjung dan Jangkauan Global

Selama tiga hari, WEPACK 2026 mencatat 137.157 pengunjung unik dengan total kunjungan mencapai 158.659. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.598 pengunjung internasional berkontribusi terhadap 19.682 kunjungan—jumlah partisipasi global yang mencetak rekor baru.

Pelaku industri dari sekitar 130 negara dan wilayah hadir di Shenzhen, termasuk pengambil keputusan, pembeli, hingga pemimpin industri. Hampir 100 delegasi pembeli profesional—terdiri atas asosiasi industri, aliansi, serta perusahaan terkemuka dunia—melakukan berbagai pertemuan bisnis di area pameran, menegaskan daya tarik komersial dan pengaruh global WEPACK.

Menampilkan Rantai Industri Kemasan Secara Menyeluruh

Sebagai platform perdagangan global yang mencakup seluruh rantai industri kemasan, WEPACK 2026 menghadirkan delapan pameran yang berlangsung secara paralel. Rangkaian pameran ini menawarkan solusi terintegrasi di berbagai sektor, mulai dari bahan baku kertas dan peralatan pengolahan hingga teknologi percetakan dan produk kemasan akhir, karton bergelombang, karton lipat, pencetakan digital, serta produksi label.

Berbagai inovasi ditampilkan secara langsung melalui lini produksi aktif, mesin yang tengah beroperasi, serta demo produk di lokasi acara. Pengunjung dapat melihat langsung perkembangan terbaru dalam otomatisasi, digitalisasi, dan manufaktur cerdas—mulai dari karton bergelombang, kotak lipat, kemasan hadiah, hingga kantong kertas. Selain itu, solusi kemasan berbahan kertas, plastik, logam, dan kaca turut memperlihatkan keberagaman serta kreativitas di industri kemasan masa depan.

Pusat Wawasan dan Strategi Industri

Tak hanya menjadi ajang bisnis dan teknologi, WEPACK 2026 juga menjadi wadah pertukaran gagasan. Lebih dari 30 forum tingkat tinggi dan acara pendukung turut digelar selama pameran berlangsung, termasuk IPIF International Packaging Innovation Forum.

Para pemimpin industri, pemilik merek, produsen kemasan, pemasok peralatan, hingga pakar kebijakan berkumpul untuk membahas berbagai isu penting, antara lain:

Tren pasar pulp dan paperboard di dunia

dan di dunia Agenda keberlanjutan dan ekonomi sirkular

Transformasi digital dan manufaktur cerdas

Masa depan industri label

Setiap sesi tersebut dipadati peserta. Para pembicara menghadirkan wawasan praktis dan perspektif strategis bagi pengambil keputusan di seluruh rantai nilai industri kemasan.

Lebih dari Sekadar Pameran

WEPACK 2026 juga menghadirkan pengalaman baru di luar konsep pameran konvensional. Zona interaktif WEPACK Carnival Zone menjadi salah satu inovasi yang mencuri perhatian pengunjung, menghadirkan suasana yang lebih menarik untuk melengkapi aktivitas bisnis.

Zona ini menghadirkan lima area tematik, mulai dari kuliner, interaksi robot, golf, hiburan, hingga gerai merchandise resmi. Konsep tersebut memadukan unsur bisnis, budaya, dan rekreasi sehingga menciptakan pengalaman yang lebih berkesan bagi para peserta global.

Dengan capaian rekor dan cakupan industri yang komprehensif, WEPACK 2026 kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu platform global terdepan di industri kemasan. Selain menghubungkan pasar, teknologi, dan gagasan, ajang ini terus mendorong kemajuan industri—semakin mengintegrasikan Tiongkok dengan pasar global, serta membangun masa depan industri kemasan.

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd