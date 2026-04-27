WEPACK 2026 Labuh Tirai dengan Pencapaian Tertinggi, Perteguh Peranan China pada Teras Industri Pembungkusan Global

SHENZHEN, China, 27 April 2026 /PRNewswire/ -- WEPACK 2026 World Expo of Packaging Industry selama tiga hari melabuhkan tirai dengan jayanya di Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an), menandakan edisi penting yang ditakrifkan oleh kehadiran memecahkan rekod, hasil perniagaan yang kukuh serta dialog industri berpandangan jauh.

(PRNewsfoto/RX (China) Investment Co., Ltd)

Anjuran RX, WEPACK 2026 menyampaikan perhimpunan yang benar-benar bertaraf global untuk rantaian nilai pembungkusan. Dengan skala dan tenaga yang belum pernah dicapai sebelum ini, acara ini mempamerkan integrasi China yang semakin berkembang dengan industri pembungkusan global, sambil mewujudkan platform hebat untuk kolaborasi dan inovasi antarabangsa.

Kehadiran Mencatat Rekod dan Jangkauan Global

Sepanjang tempoh tiga hari, WEPACK 2026 menyambut 137,157 pengunjung unik, mewakili 158,659 kunjungan secara keseluruhan. Daripada kalangan pengunjung tersebut, 13,598 pengunjung luar negara menyumbang kepada 19,682 kunjungan, sekali gus mencipta rekod baharu bagi kehadiran dan juga penyertaan antarabangsa.

Ahli profesional industri dari lebih 130 negara dan wilayah berhimpun di Shenzhen, termasuk pembuat keputusan, pembeli dan pemimpin pemikiran. Hampir 100 delegasi pembeli profesional, terdiri daripada persatuan industri, perikatan serta perusahaan terkemuka dari seluruh dunia, menjalankan pertukaran perniagaan secara mendalam di seluruh dewan pameran—sekali gus menonjolkan lagi daya tarikan komersial yang kukuh serta pengaruh global acara ini.

Pameran Komprehensif Merentas Seluruh Rantaian Nilai Pembungkusan

Sebagai platform perdagangan global yang menjangkau rantaian industri pembungkusan keseluruhan, WEPACK 2026 menghimpunkan lapan pameran serentak, menawarkan penyelesaian bersepadu merentas sektor-sektor utama: Daripada bahan kertas mentah dan peralatan pemprosesan kepada teknologi pencetakan serta produk pembungkusan siap, lantai pameran mempersembahkan ekosistem lengkap merangkumi pembungkusan beralun, kotak lipat, pencetakan digital dan penghasilan label.

Di seluruh dewan, inovasi bukan sekadar dipamerkan—ia turut digerakkan. Barisan pengeluaran secara langsung, jentera kendalian dan demonstrasi masa nyata menghidupkan penyelesaian. Daripada papan beralun dan karton kepada kotak lipat, kotak hadiah dan beg kertas, pengunjung dapat menyaksikan sendiri kemajuan terkini dalam automasi, pendigitalan dan pembuatan pintar. Sementara itu, penyelesaian pembungkusan yang merangkumi bahan kertas, plastik, logam dan kaca memperlihatkan kepelbagaian serta kreativiti yang membentuk masa depan pembungkusan.

Hab Wawasan Industri dan Pemikiran Strategik

Selain perniagaan dan teknologi, WEPACK 2026 berfungsi sebagai platform kepimpinan pemikiran. Lebih daripada 30 forum peringkat tinggi dan acara serentak diadakan sepanjang pameran, termasuk Forum Inovasi Pembungkusan Antarabangsa IPIF.

Pemimpin industri, pemilik jenama, pengilang pembungkusan, pembekal peralatan serta pakar dasar berhimpun untuk bertukar-tukar pandangan mengenai topik-topik utama seperti:

Trend pasaran pulpa dan papan kertas global

Kelestarian dan ekonomi kitaran

Transformasi digital dan pembuatan pintar

Masa depan industri label

Setiap sesi menarik minat khalayak yang memenuhi tempat pameran, dengan penceramah pakar menyampaikan pandangan praktikal dan perspektif strategik untuk pembuat keputusan dalam rantaian nilai pembungkusan.

Lebih Daripada Pameran: Pengalaman Industri Dinamik

WEPACK 2026 turut mentakrifkan semula pengalaman pameran perdagangan tradisional. Zon Karnival WEPACK yang baru dilancarkan memperkenalkan persekitaran interaktif dan meriah yang dirangka untuk melengkapkan aktiviti perniagaan berintensiti tinggi.

Membawakan lima zon bertema—termasuk sesi merasa gourmet, interaksi robotik, pengalaman golf, zon hiburan serta kedai barangan rasmi—Karnival ini mewujudkan gabungan unik antara perniagaan, budaya dan riadah. Pendekatan inovatif ini memupuk penglibatan, hubungan dan pengalaman yang tidak dapat dilupakan untuk peserta global.

Menerusi prestasi memecahkan rekod dan liputan industri yang menyeluruh, WEPACK 2026 sekali lagi memperlihatkan kedudukannya sebagai platform global terkemuka untuk industri pembungkusan. Dengan menghubungkan pasaran, teknologi dan idea, acara ini terus memacu industri ke hadapan—menghubungkan China dan dunia serta membentuk masa depan pembungkusan secara bersama.

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd