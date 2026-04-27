WEPACK 2026 ปิดฉากยิ่งใหญ่ทุบสถิติใหม่ ตอกย้ำจีนคือเซ็นเตอร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลก

27 Apr, 2026, 09:00 CST

เซินเจิ้น, จีน, 27 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- งาน WEPACK 2026 World Expo of Packaging Industry มหกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao'an) ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยยอดผู้เข้าชมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเชิงธุรกิจ และสร้างมิติใหม่แห่งการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรม

(PRNewsfoto/RX (China) Investment Co., Ltd)
(PRNewsfoto/RX (China) Investment Co., Ltd)

งาน WEPACK 2026 จัดโดย RX ถือเป็นงานชุมนุมระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ด้วยขนาดการจัดงานที่ยิ่งใหญ่และบรรยากาศที่คึกคักอย่างไม่เคยมีมาก่อน งานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของจีนและตลาดโลก พร้อมทั้งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่ส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในระดับสากล

ยอดผู้เข้าชมทุบสถิติ ตอกย้ำความเป็นอีเวนต์ระดับโลก

ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน งาน WEPACK 2026 ได้ต้อนรับผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 137,157 คน คิดเป็นจำนวนการเข้าชมสะสม 158,659 ครั้ง โดยเป็นผู้เข้าชมจากต่างประเทศถึง 13,598 คน คิดเป็นจำนวนการเข้าชม 19,682 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการสร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในแง่จำนวนผู้เข้าร่วมงานรวมและสัดส่วนจากนานาชาติ

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมจากกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ต่างมารวมตัวกันที่เซินเจิ้น ทั้งกลุ่มผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ ผู้ซื้อ และผู้นำทางความคิด นอกจากนี้ยังมีคณะผู้แทนกลุ่มผู้ซื้อระดับมืออาชีพเกือบ 100 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรชั้นนำจากทั่วโลก ที่มาร่วมเจรจาธุรกิจเชิงลึกกันอย่างคับคั่งภายในฮอลล์จัดแสดง สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของงานนี้ ในฐานะเวทีการค้าสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมในระดับสากล

โชว์ศักยภาพครบวงจร ครอบคลุมทุกมิติในห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

WEPACK 2026 ในฐานะแพลตฟอร์มการค้าระดับโลกที่เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างครบวงจร ได้รวบรวม 8 มหกรรมแสดงสินค้ามาไว้ในที่เดียว เพื่อนำเสนอโซลูชันแบบบูรณาการครอบคลุมภาคส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบกระดาษและเครื่องจักรแปรรูป ไปจนถึงเทคโนโลยีการพิมพ์และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป โดยภายในงานได้นำเสนอระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก กล่องพับ การพิมพ์ดิจิทัล และการผลิตฉลาก

นวัตกรรมภายในงานไม่ได้มีไว้เพียงแค่ตั้งโชว์ แต่เป็นการสาธิตให้เห็นประสิทธิภาพการใช้งานจริง ผ่านสายการผลิตและเครื่องจักรที่ทำงานให้ชมแบบเรียลไทม์ ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกับความก้าวหน้าล่าสุดของระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และระบบการผลิตอัจฉริยะ ทั้งในส่วนของกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ กล่องพับ กล่องของขวัญ และถุงกระดาษ ขณะเดียวกัน โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุประเภทกระดาษ พลาสติก โลหะ และแก้ว ต่างร่วมจัดแสดงเพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วย

ศูนย์รวมองค์ความรู้ระดับอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ล้ำหน้า

นอกเหนือจากด้านธุรกิจและเทคโนโลยีแล้ว WEPACK 2026 ยังทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเหล่าผู้นำทางความคิด โดยมีการจัดฟอรัมระดับสูงและกิจกรรมคู่ขนานรวมกว่า 30 รายการตลอดงาน รวมถึงงานสัมมนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติอย่าง IPIF

เหล่าผู้นำอุตสาหกรรม เจ้าของแบรนด์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ซัพพลายเออร์เครื่องจักร และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นสำคัญ อาทิ

  • แนวโน้มตลาดเยื่อกระดาษและกระดาษแข็งทั่วโลก
  • ความยั่งยืนและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและระบบการผลิตอัจฉริยะ
  • ทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตฉลาก

ในแต่ละเซสชันได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างล้นหลาม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

มากกว่างานแสดงสินค้า: สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับเพื่อคนในวงการ

WEPACK 2026 ยังได้สร้างนิยามใหม่ให้กับการจัดงานแสดงสินค้าแบบเดิม ๆ ด้วยการเปิดตัวโซน WEPACK Carnival Zone ซึ่งเป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยสีสัน เพื่อช่วยเติมเต็มบรรยากาศการเจรจาธุรกิจที่เข้มข้นให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

พื้นที่โซน Carnival นี้ประกอบด้วย 5 โซนกิจกรรมตามธีมต่าง ๆ ได้แก่ มุมชิมอาหารเลิศรส กิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์ ประสบการณ์ตีกอล์ฟ โซนความบันเทิง และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอย่างเป็นทางการ ซึ่งผสมผสานธุรกิจ วัฒนธรรม และการพักผ่อนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว แนวทางที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมนี้ไม่เพียงช่วยสร้างความเพลิดเพลิน แต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์และมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกด้วย

ด้วยความสำเร็จในการทุบสถิติใหม่และการนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม งาน WEPACK 2026 ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งถึงจุดยืนในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ งานนี้พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทั้งตลาด เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้รุดหน้า ทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมจีนกับทั้งโลก เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

