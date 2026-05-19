WIZ.AI ra mắt Wizlynn: Nền tảng tiếp nhận dịch vụ khách hàng đa tác nhân đáng tin cậy dành cho doanh nghiệp

SINGAPORE, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại sự kiện One North Foundation AI Community Gathering diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2026, WIZ.AI đã giới thiệu Wizlynn, nền tảng tiếp nhận dịch vụ khách hàng đa tác nhân được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp triển khai GenAI (AI tạo sinh) trong hoạt động dịch vụ khách hàng thực tế, thay vì chỉ dừng ở các bản trình diễn hoặc dự án thử nghiệm.

WIZ.AI Launches Wizlynn: The Multi-Agent Inbound Platform Built for Enterprise Production

Wizlynn tập trung vào ba đề xuất giá trị cốt lõi: độ tin cậy trong hội thoại và kết quả xử lý, khả năng sử dụng lưu loát phương ngữ, và tốc độ triển khai nhanh. Nền tảng hỗ trợ các cuộc hội thoại với khách hàng theo thời gian thực, tích hợp với hệ thống doanh nghiệp, chuyển tiếp sang nhân viên hỗ trợ, và vận hành AI chuẩn doanh nghiệp, giúp các công ty chuyển từ chatbot cơ bản sang các hệ thống AI có khả năng hỗ trợ quy trình dịch vụ trực tiếp.

Đáng tin cậy trong cả hội thoại lẫn kết quả xử lý

Độ tin cậy là ưu tiên hàng đầu đối với GenAI dành cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Wizlynn được thiết kế để mang lại các cuộc hội thoại mà doanh nghiệp có thể tin tưởng và kết quả mà khách hàng có thể tin cậy.

Nền tảng hỗ trợ phản hồi nhanh dưới 2 giây, nhận diện ý định với độ chính xác 95%, xử lý ngắt lời tự nhiên, cơ chế kiểm soát tuân thủ và chuyển tiếp mượt mà sang nhân viên hỗ trợ khi cần thiết. Wizlynn cũng được xây dựng với khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ, các cơ chế bảo mật AI, độ ổn định hệ thống cao, và khả năng xử lý đồng thời nhiều cuộc hội thoại với khách hàng, khiến nó phù hợp với các môi trường dịch vụ có quy định nghiêm ngặt và lưu lượng cao.

Trong quá trình thử nghiệm, Wizlynn đạt tỷ lệ AI tự xử lý thành công (AI Resolution Rate) 92,5%, cho thấy khả năng giải quyết nhiều yêu cầu của khách hàng mà không cần hỗ trợ từ con người. Khi cần chuyển cấp xử lý, nền tảng hướng tới tỷ lệ chuyển tiếp thành công lên đến 95% tới đúng nhân viên hỗ trợ phù hợp. Nền tảng bao gồm hơn 40 tác nhân AI chuyên biệt cho các tình huống ngân hàng quan trọng như tra cứu tài khoản, dịch vụ thẻ, gửi tiền, chuyển khoản, vay vốn, thanh toán, xác thực, thay đổi hạn mức, yêu cầu tự phục vụ và chuyển lên kiểm soát viên.

Được xây dựng cho dịch vụ khách hàng doanh nghiệp thực tế

Buổi ra mắt đã giới thiệu một bản demo dịch vụ ngân hàng, cho thấy cách Wizlynn có thể nhận diện ý định khách hàng, trả lời các câu hỏi dựa trên cơ sở tri thức và truy xuất dữ liệu trực tiếp từ hệ thống cốt lõi khi cần.

Bản demo cũng nhấn mạnh khả năng sử dụng lưu loát phương ngữ của Wizlynn. Tại Đông Nam Á, khách hàng thường xuyên chuyển đổi giữa ngôn ngữ, phương ngữ và giọng nói trong cùng một cuộc hội thoại. Wizlynn được thiết kế để xử lý điều này một cách tự nhiên, giúp khách hàng cảm thấy được hiểu đúng mà không bị ép buộc sử dụng một ngôn ngữ chuẩn hoá duy nhất.

Triển khai nhanh: Vận hành trong 2 ngày, đầy đủ dịch vụ trong tuần tiếp theo

WIZ.AI cũng giới thiệu Triple-Flywheel Engine, được hỗ trợ bởi ba công cụ thuần AI: AI Builder, AI Simulation và AI Evaluation. Các công cụ này giúp doanh nghiệp xây dựng kịch bản dịch vụ, kiểm thử phản hồi AI, đánh giá chất lượng và cải thiện hiệu suất trước và sau triển khai.

Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian triển khai, cho phép Wizlynn đi vào vận hành trong vòng 2 ngày, với dịch vụ đầy đủ sẵn sàng vào tuần tiếp theo. Sau khi triển khai, Triple-Flywheel Engine tiếp tục cải thiện hiệu suất dựa trên tương tác thực tế trong môi trường vận hành.

Từ chatbot đến nền tảng đa tác nhân

Việc ra mắt Wizlynn phản ánh một bước chuyển dịch lớn hơn trong cục diện AI doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang vượt ra khỏi những chatbot đơn giản để hướng tới các hệ thống đa tác nhân có khả năng hiểu ngữ cảnh kinh doanh, kết nối với các hệ thống doanh nghiệp và mang lại hiệu quả dịch vụ có thể đo lường được.

Đối với WIZ.AI, Wizlynn đánh dấu bước tiếp theo của GenAI dành cho doanh nghiệp: một nền tảng không chỉ để trò chuyện, mà còn làm việc một cách đáng tin cậy trong môi trường vận hành thực tế.

SOURCE WIZ.AI