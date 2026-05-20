WIZ.AI Luncurkan Wizlynn: Platform "Multi-Agent Inbound" untuk Perusahaan

Wizlynn menawarkan tiga manfaat utama, yakni keandalan percakapan dan hasil layanan, kemampuan memahami dialek, serta implementasi yang cepat. Platform ini mendukung percakapan langsung dengan pelanggan, integrasi dengan sistem perusahaan, pengalihan layanan ke agen manusia, serta operasional AI yang siap digunakan di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, Wizlynn membantu berbagai perusahaan bertransformasi dari penggunaan chatbot sederhana menuju sistem AI yang mampu mendukung alur kerja layanan pelanggan secara langsung.

Fokus pada Keandalan Layanan dan Hasil

Keandalan menjadi prioritas utama dalam penerapan GenAI di lingkungan perusahaan, khususnya sektor jasa keuangan. Karena itu, Wizlynn menghadirkan percakapan yang dapat dipercaya perusahaan sekaligus hasil layanan yang andal bagi pelanggan.

Platform ini mendukung respons cepat di bawah dua detik, akurasi pengenalan niat pelanggan hingga 95%, kemampuan menangani interupsi percakapan secara alami, pengamanan kepatuhan regulasi (compliance guardrails), serta peralihan yang lancar ke agen manusia saat dibutuhkan. Wizlynn juga dilengkapi perlindungan data, sistem keamanan AI, stabilitas layanan, dan kemampuan menangani banyak percakapan pelanggan secara bersamaan sehingga cocok digunakan di industri yang diregulasi ketat, serta memiliki volume layanan yang tinggi.

Dalam uji coba, Wizlynn mencatat AI Resolution Rate sebesar 92,5%, membuktikan kemampuan platform ini dalam menyelesaikan sebagian besar permintaan pelanggan tanpa bantuan manusia. Ketika eskalasi diperlukan, sistem ini menargetkan tingkat keberhasilan pengalihan ke agen manusia yang tepat hingga 95%. Wizlynn juga memiliki lebih dari 40 agen AI khusus untuk berbagai kebutuhan perbankan, termasuk layanan informasi rekening, kartu, deposito, transfer, pinjaman, pembayaran, verifikasi, perubahan limit transaksi, layanan mandiri, hingga rujukan ke tenaga penyelia manusia.

Dirancang sebagai Sarana Praktis untuk Layanan Pelanggan

Dalam demonstrasi layanan perbankan yang ditampilkan saat peluncuran, Wizlynn mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menjawab pertanyaan melalui basis pengetahuan, serta mengambil data secara langsung dari sistem inti perusahaan ketika diperlukan.

Demonstrasi tersebut juga menyoroti kemampuan Wizlynn memahami berbagai dialek. Di Asia Tenggara, pelanggan sering berganti-ganti bahasa, dialek, dan aksen dalam satu percakapan. Wizlynn dirancang agar mampu memahami pola komunikasi tersebut secara alami tanpa memaksa pengguna menggunakan satu bahasa formal.

Implementasi Cepat: Dapat Beroperasi dalam 2 Hari, Layanan Lengkap Tersedia pada Minggu Berikutnya

WIZ.AI juga memperkenalkan Triple-Flywheel Engine yang didukung tiga perangkat berbasis AI-native, yakni AI Builder, AI Simulation, dan AI Evaluation. Ketiga perangkat tersebut membantu perusahaan membangun skenario layanan, menguji respons AI, melakukan evaluasi kualitas, serta meningkatkan performa sebelum atau sesudah sistem diluncurkan.

Dengan pendekatan tersebut, implementasi berlangsung semakin cepat. Wizlynn dapat beroperasi dalam dua hari, sementara layanan lengkap dapat dijalankan pada pekan berikutnya. Setelah diluncurkan, Triple-Flywheel Engine juga terus meningkatkan performa sistem berdasarkan interaksi nyata di lingkungan operasional.

Beralih dari Chatbot Menuju Platform Multi-Agent

Peluncuran Wizlynn mencerminkan pergeseran tren AI di lingkungan perusahaan. Saat ini, perusahaan mulai beralih dari chatbot sederhana menuju sistem multi-agent yang mampu memahami konteks bisnis, terhubung dengan sistem perusahaan, serta menghasilkan layanan yang terukur.

Bagi WIZ.AI, Wizlynn menjadi langkah lanjutan dalam pengembangan GenAI di segmen perusahaan, yakni menghadirkan platform yang tidak hanya mampu berkomunikasi, namun juga bekerja secara andal di lingkungan operasional nyata.

Informasi selengkapnya: www.wiz.ai

SOURCE WIZ.AI