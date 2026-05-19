WIZ.AI Lancar Wizlynn: Platform Perbualan Masuk Berbilang Ejen yang Boleh Dipercayai untuk Perusahaan

SINGAPURA, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada One North Foundation AI Community Gathering yang berlangsung pada 14 Mei 2026, WIZ.AI memperkenalkan Wizlynn, sebuah platform perbualan masuk berbilang ejen yang dibangunkan untuk membantu perusahaan melaksanakan GenAI dalam operasi khidmat pelanggan sebenar, bukan sekadar dalam demonstrasi atau projek perintis.

WIZ.AI Launches Wizlynn: The Multi-Agent Inbound Platform Built for Enterprise Production

Wizlynn memfokuskan kepada tiga cadangan nilai teras iaitu kebolehpercayaan dalam perbualan dan hasil, kefasihan dialek serta pelaksanaan pantas. Ia menyokong perbualan pelanggan masa nyata, integrasi sistem perusahaan, pemindahan kepada ejen manusia dan operasi AI sedia perusahaan, sekali gus membantu syarikat beralih daripada bot sembang asas kepada sistem AI yang mampu menyokong aliran kerja perkhidmatan secara langsung.

Boleh Dipercayai dalam Perbualan dan Hasil

Kebolehpercayaan merupakan keutamaan utama bagi GenAI perusahaan, khususnya dalam sektor perkhidmatan kewangan. Wizlynn direka untuk menyampaikan perbualan yang boleh dipercayai oleh perusahaan dan hasil yang boleh diyakini oleh pelanggan.

Platform itu menyokong respons pantas di bawah dua saat, pengecaman niat dengan ketepatan 95 peratus, pengendalian gangguan secara semula jadi, pagar pematuhan dan pemindahan lancar kepada ejen manusia apabila diperlukan. Ia juga dibangunkan dengan perlindungan data kukuh, langkah keselamatan AI, kestabilan ketersediaan sistem dan keupayaan mengendalikan banyak perbualan pelanggan secara serentak, menjadikannya sesuai untuk persekitaran perkhidmatan terkawal dan berjumlah tinggi.

Dalam ujian, Wizlynn mencapai Kadar Penyelesaian AI sebanyak 92.5 peratus, menunjukkan keupayaannya menyelesaikan banyak permintaan pelanggan tanpa sokongan manusia. Apabila eskalasi diperlukan, platform itu menyasarkan sehingga 95 peratus pemindahan berjaya kepada ejen manusia yang tepat. Platform ini merangkumi lebih 40 ejen AI khusus untuk senario utama perbankan termasuk pertanyaan akaun, perkhidmatan kad, deposit, pemindahan, pinjaman, pembayaran, pengesahan, perubahan had, permintaan layan diri dan eskalasi kepada penyelia manusia.

Dibina untuk Khidmat Pelanggan Perusahaan Sebenar

Pelancaran tersebut menampilkan demonstrasi perkhidmatan perbankan yang menunjukkan bagaimana Wizlynn boleh mengenal pasti niat pelanggan, menjawab soalan menggunakan pangkalan pengetahuan dan mendapatkan data langsung daripada sistem teras apabila diperlukan.

Demonstrasi itu turut mengetengahkan kefasihan dialek Wizlynn. Di Asia Tenggara, pelanggan sering bertukar antara bahasa, dialek dan loghat dalam satu perbualan. Wizlynn dibina untuk mengendalikan situasi ini secara semula jadi, membantu pelanggan berasa difahami tanpa memaksa mereka menggunakan perbualan satu bahasa yang formal dan teratur.

Pelaksanaan Pantas: Beroperasi dalam Tempoh Dua Hari, Perkhidmatan Penuh Minggu Berikutnya

WIZ.AI turut memperkenalkan Triple-Flywheel Engine yang disokong tiga alat AI-natif iaitu AI Builder, AI Simulation dan AI Evaluation. Alat ini membantu perusahaan membina senario perkhidmatan, menguji respons AI, menyemak kualiti dan meningkatkan prestasi sebelum dan selepas pelancaran.

Pendekatan ini membantu memendekkan tempoh pelaksanaan, membolehkan Wizlynn mula beroperasi dalam tempoh dua hari dengan perkhidmatan penuh siap pada minggu berikutnya. Selepas pelancaran, Triple-Flywheel Engine terus meningkatkan prestasi berdasarkan interaksi sebenar dalam persekitaran produksi.

Daripada Bot Sembang kepada Platform Berbilang Ejen

Pelancaran Wizlynn mencerminkan perubahan lebih luas dalam AI perusahaan. Syarikat kini bergerak melangkaui bot sembang ringkas kepada sistem berbilang ejen yang memahami konteks perniagaan, berhubung dengan sistem perusahaan dan menyampaikan hasil perkhidmatan yang boleh diukur.

Bagi WIZ.AI, Wizlynn menandakan langkah seterusnya dalam GenAI perusahaan: sebuah platform yang direka bukan sahaja untuk berinteraksi, tetapi untuk berfungsi dengan baik dalam operasi sebenar.

SOURCE WIZ.AI