WIZ.AI เปิดตัว Wizlynn แพลตฟอร์ม Multi-Agent Inbound ที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กร
19 May, 2026, 10:07 CST
สิงคโปร์, 19 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในงาน One North Foundation AI Community Gathering เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 WIZ.AI ได้เปิดตัว Wizlynn แพลตฟอร์ม Multi-Agent Inbound ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถนำ GenAI ไปใช้งานจริงในการให้บริการลูกค้า ไม่ใช่เพียงแค่การสาธิตหรือการใช้งานแบบนำร่อง
Wizlynn มุ่งเน้นคุณค่าหลักสามด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของการสนทนาและผลลัพธ์ ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาถิ่น และการติดตั้งใช้งานที่รวดเร็ว โดยรองรับการสนทนากับลูกค้าแบบเรียลไทม์ การบูรณาการเข้ากับระบบขององค์กร การส่งต่อการสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่ และการดำเนินงาน AI ระดับองค์กร ช่วยให้องค์กรก้าวจากแชตบอตพื้นฐานไปสู่ระบบ AI ที่สามารถให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างแท้จริง
เชื่อถือได้ทั้งในการสนทนาและผลลัพธ์
ความน่าเชื่อถือนับเป็นหัวใจสำคัญของ GenAI สำหรับองค์กร โดยเฉพาะในภาคบริการทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ Wizlynn จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบทั้งบทสนทนาที่องค์กรไว้วางใจได้ และผลลัพธ์ที่ลูกค้าสามารถพึ่งพาได้
แพลตฟอร์มนี้รองรับการตอบสนองที่รวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 2 วินาที ความแม่นยำในการจดจำความต้องการของผู้ใช้งานสูงถึง 95% การจัดการบทสนทนาที่ถูกขัดจังหวะได้อย่างเป็นธรรมชาติ การควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการส่งต่อการสนทนาไปยังเจ้าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น นอกจากนั้นยังได้รับการพัฒนาให้มีระบบปกป้องข้อมูลที่เข้มแข็ง มาตรการด้านความปลอดภัย AI ที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการด้วยความเสถียร และความสามารถในการสนทนากับลูกค้าจำนวนมากพร้อมกัน จึงเหมาะสำหรับการให้บริการที่มีการกำกับดูแลเข้มงวดและมีปริมาณงานสูง
ในการทดสอบนั้น Wizlynn มี AI Resolution Rate สูงถึง 92.5% สะท้อนความสามารถในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้จำนวนมากโดยไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ และเมื่อจำเป็นต้องส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ ระบบตั้งเป้าความสำเร็จในการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมสูงถึง 95% นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมาพร้อม AI Agent เฉพาะทางมากกว่า 40 ตัว เพื่อรองรับธุรกรรมสำคัญของธนาคาร เช่น การสอบถามข้อมูลบัญชี บริการบัตร การฝากเงิน การโอนเงิน สินเชื่อ การชำระเงิน การยืนยันตัวตน การเปลี่ยนแปลงวงเงิน คำขอบริการด้วยตนเอง และการส่งต่อไปยังหัวหน้างาน
สร้างขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรอย่างแท้จริง
ภายในงานเปิดตัวมีการสาธิตระบบบริการธนาคาร เพื่อแสดงให้เห็นว่า Wizlynn สามารถระบุความต้องการของลูกค้า ตอบคำถามโดยอาศัยฐานความรู้ และดึงข้อมูลสดจากระบบหลักมาใช้งานเมื่อจำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสาธิตยังแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาถิ่นของ Wizlynn โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลูกค้ามักสลับใช้หลายภาษา รวมถึงภาษาถิ่น และพูดหลายสำเนียงในบทสนทนาเดียวกัน Wizlynn จึงได้รับการพัฒนาให้รองรับการสื่อสารในลักษณะนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับความเข้าใจ โดยไม่ถูกจำกัดให้สนทนาเป็นภาษาทางการเพียงภาษาเดียว
ติดตั้งรวดเร็ว เริ่มใช้งานได้ภายใน 2 วัน พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในสัปดาห์ถัดไป
WIZ.AI ยังได้เปิดตัว Triple-Flywheel Engine ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ AI-Native สามตัว ได้แก่ AI Builder, AI Simulation และ AI Evaluation โดยเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างสถานการณ์การบริการ ทดสอบการตอบสนองของ AI ตรวจสอบคุณภาพ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังเปิดใช้งานจริง
วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการติดตั้งระบบ ทำให้ Wizlynn สามารถเริ่มใช้งานได้ภายใน 2 วัน และพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบภายในสัปดาห์ถัดไป นอกจากนี้ หลังจากเปิดใช้งาน Triple-Flywheel Engine ยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลการใช้งานจริงในระบบ
จากแชตบอตสู่แพลตฟอร์ม Multi-Agent
การเปิดตัว Wizlynn สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของ AI สำหรับองค์กร โดยบริษัทต่าง ๆ กำลังก้าวข้ามแชตบอตแบบเดิมไปสู่ระบบ Multi-Agent ที่สามารถเข้าใจบริบททางธุรกิจ เชื่อมต่อกับระบบองค์กร และมอบผลลัพธ์ด้านการบริการที่วัดผลได้
สำหรับ WIZ.AI แล้ว Wizlynn ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ GenAI สำหรับองค์กร ในฐานะแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพียงเพื่อสนทนา แต่เพื่อทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในการใช้งานจริง
