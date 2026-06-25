Xinhua Silk Road: "AI + lụa tơ tằm" mở ra con đường thịnh vượng mới tại Quảng Tây, miền nam Trung Quốc

BẮC KINH, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi phát hiện nhiệt độ trong nhà nuôi tằm tăng cao bất thường, nền tảng trực tuyến ứng dụng AI được cài đặt trên điện thoại di động của Wei Qingyi, người đứng đầu một hợp tác xã nuôi tằm ở miền nam Trung Quốc, đã đề xuất thông gió tự động cho các nhà nuôi tằm thông minh của ông.

Thay cho các khay và giá nuôi tằm đan bằng nan tre truyền thống, các dây chuyền cho ăn tự động, cảm biến và camera độ phân giải cao hiện đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong các nhà nuôi tằm tại quận Yizhou, thành phố Hechi, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Photo shows verdant mulberry parks in an ecological demonstration zone located in Desheng Town of Yizhou District in Hechi City of Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Photo by Wang Xinyuan) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Trước tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng trong khi nhu cầu nâng cấp ngành là hết sức cấp thiết, quận đã tận dụng AI để chuyển đổi ngành nuôi tằm địa phương vốn sử dụng nhiều lao động trước đây thành một lĩnh vực nông nghiệp thông minh.

Cụ thể, Yizhou đã tái tạo toàn bộ quy trình nuôi tằm địa phương thông qua mô hình "AI + Internet vạn vật", cho phép dữ liệu trở thành nguồn lực nông nghiệp mới và điện thoại thông minh thành nông cụ mới.

Với nền tảng điện toán đám mây dựa trên dữ liệu lớn, vùng sản xuất tằm quy mô lớn tại Trung Quốc này tiếp tục nâng cao mức độ thông minh trong hoạt động nuôi tằm thông qua các hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm và cho ăn tự động.

Thông qua mạng lưới giám sát và cảnh báo thông minh, tỷ lệ dự báo chính xác ngắn hạn và trung hạn đối với các bệnh hại tằm nghiêm trọng tại địa phương thường đạt lần lượt trên 90% và 80%.

Tại các cơ sở nuôi tằm địa phương, một hệ thống vận hành số hóa toàn quy trình được hỗ trợ bởi các thiết bị lên bủa làm kén, sấy kén, cho ăn và khử trùng thông minh giúp quận nâng tỷ lệ kén đạt chất lượng lên 95%.

Nhờ nền tảng dịch vụ toàn diện "Jianyitong", tích hợp dữ liệu lớn, AI và công nghệ blockchain cung cấp dịch vụ một cửa bao gồm giao dịch kén tằm, thanh toán, xu hướng giá, cung ứng và cho vay vật tư sản xuất liên quan, nông dân nuôi tằm địa phương không còn phải lo ngại về tình trạng bị ép giá.

Nhờ đó, các doanh nghiệp tơ lụa địa phương có được các kênh thu mua nguyên liệu thô chất lượng ổn định hơn, tạo điều kiện cho họ xây dựng chuỗi ngành khép kín.

Nhờ chất lượng vượt trội, tơ thô của địa phương đã trở thành nguyên liệu thô được chỉ định cho các thương hiệu xa xỉ phương Tây như Louis Vuitton, Hermes và Chanel, đồng thời các sản phẩm may mặc từ vải lụa địa phương cũng thường xuyên được trưng bày tại các sự kiện quốc tế lớn.

Bên cạnh "sự thông minh" và việc mở rộng chuỗi ngành nuôi tằm, một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp bao gồm sản xuất, chế biến, khoa học công nghệ, du lịch văn hóa và sinh thái cũng đã hình thành tại Yizhou.

Thông qua việc ứng dụng AI để tối ưu hóa sản xuất và các quy trình khác, các ngành phụ trợ tại địa phương như dược liệu tự nhiên và du lịch văn hóa tơ lụa đã góp phần làm khởi sắc mạnh mẽ nền kinh tế địa phương. Trong năm 2025, giá trị sản lượng của sản phẩm viên nén alkaloid chiết xuất từ cành dâu đã vượt 130 triệu nhân dân tệ.

Liên kết gốc: https://en.imsilkroad.com/p/351087.html

SOURCE Xinhua Silk Road