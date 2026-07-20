Xinhua Silk Road: 3TREES xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới với showroom sơn phủ lớn nhất tại Trung Quốc

BẮC KINH, ngày 20 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 16 tháng 7, nhà sản xuất sơn phủ hàng đầu Trung Quốc 3TREES đã ra mắt showroom sơn phủ rộng gần 20.000 mét vuông tại Putian, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Công trình này đã được Kỷ lục Guinness Thế giới chứng nhận là showroom sơn phủ lớn nhất thế giới.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Tại lễ khai trương Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Nhà ở Chất lượng 3TREES, Hong Jie, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của 3TREES, cùng Luo Qiong, trọng tài viên của Kỷ lục Guinness Thế giới, đã cùng công bố tấm biển chứng nhận kỷ lục. Buổi lễ có sự tham dự của gần 1.000 khách mời, gồm đại diện từ mọi lĩnh vực, đối tác kinh doanh và cán bộ, nhân viên của công ty.

Trung tâm trải nghiệm hướng tới xây dựng một hệ thống cung ứng một cửa cho những ngôi nhà chất lượng trong tương lai, đáp ứng tốt hơn khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân, định hướng ngành tiến tới sự phát triển đồng bộ cả về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, qua đó thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành.

Được chuyển đổi từ một nhà xưởng công nghiệp có tuổi đời hơn 20 năm, không gian này được cải tạo bằng các vật liệu thân thiện với môi trường do 3TREES phát triển. Trong khi vẫn lưu giữ những dấu ấn lịch sử của thời kỳ công nghiệp, các vật liệu đổi mới cùng kỹ thuật xây dựng thông minh đã thổi luồng sinh khí hiện đại vào toàn bộ không gian.

Được thiết kế bởi các tổ chức thiết kế và chuyên gia hàng đầu thế giới, trung tâm được định vị là siêu không gian trưng bày một cửa mang phong cách công nghiệp và tầm vóc quốc tế. Trung tâm tích hợp không gian trưng bày thương hiệu, di sản văn hóa và trải nghiệm nhập vai theo các kịch bản ứng dụng, đồng thời áp dụng thiết kế dựa trên kịch bản, kỹ thuật số và hướng tới con người, giới thiệu toàn diện các giải pháp cho mọi kịch bản ứng dụng, bao trùm các lĩnh vực của 3TREES gồm bán lẻ, công trình, sơn phủ công nghiệp, xây dựng thông minh, sơn mài truyền thống và các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quá trình cải tạo vẫn giữ nguyên khung kết cấu chính ban đầu của nhà xưởng, đóng vai trò là minh chứng vững chắc cho chất lượng sản phẩm ổn định cũng như năng lực triển khai và bàn giao tại hiện trường đáng tin cậy của 3TREES.

Mở cửa cho các doanh nghiệp ở cả thượng nguồn và hạ nguồn trong ngành, trung tâm đóng vai trò là nền tảng truyền tải văn hóa và thế mạnh của 3TREES, đồng thời tạo điều kiện cho việc kết nối cung cầu, hợp tác đổi mới công nghệ và trao đổi nguồn lực.

Trung tâm cũng thể hiện cam kết của 3TREES đối với xã hội, bao gồm phát triển vật liệu xây dựng xanh, hỗ trợ tái thiết đô thị và đẩy nhanh quá trình thay thế hàng nhập khẩu bằng các sản phẩm sơn phủ công nghiệp cao cấp trong nước.

Nhà xưởng được cải tạo này đang dẫn đầu ngành trên ba phương diện gồm quy mô, xây dựng bối cảnh ứng dụng và tích hợp chuỗi công nghiệp, qua đó tạo nên một mô hình cải tạo nhà xưởng cũ có thể nhân rộng và phổ biến. Đây cũng là một thực tiễn tiên phong tiêu biểu kết hợp giữa tái thiết đô thị và du lịch công nghiệp.

Việc xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho showroom sơn phủ lớn nhất thế giới cho thấy các thương hiệu sơn phủ Trung Quốc đang từng bước vươn ra thị trường toàn cầu với tầm nhìn quốc tế rộng lớn hơn và sự tự tin mạnh mẽ hơn về bản sắc văn hóa, đồng thời giới thiệu tới toàn thế giới một mô hình tích hợp đổi mới kết hợp giữa sản xuất thông minh xanh và thẩm mỹ không gian.

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SOURCE Xinhua Silk Road