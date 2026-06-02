Xinhua Silk Road: Malaysia sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia khẳng định

BẮC KINH, ngày 2 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Malaysia sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc và cùng phát triển các ngành công nghiệp tiên tiến, Nur Jazlan, Phó Chủ tịch Thượng viện Malaysia cho biết.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông khi tham dự Diễn đàn Hợp tác Chính quyền Địa phương và Thành phố Kết nghĩa RCEP (Hoàng Sơn) 2026 diễn ra tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc từ ngày 27 đến 29 tháng 5, Nur Jazlan cho biết quan hệ kinh tế song phương giữa Trung Quốc và Malaysia đã trở nên sâu sắc hơn trong những năm qua, kèm theo đó là giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Ông nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác giữa hai nước mang tính chân thành và ổn định.

Đề cập đến hợp tác khu vực, Nur Jazlan cho rằng hợp tác giữa Malaysia và tỉnh An Huy có tiềm năng lớn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực du lịch, công nghiệp tiên tiến, công nghiệp ô tô và nông nghiệp.

Theo Nur Jazlan, việc khai trương các đường bay thẳng giữa Malaysia và An Huy đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho giao lưu nhân dân giữa hai bên. Ông cũng cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác để hợp tác du lịch sâu rộng hơn.

Khi đề cập đến hợp tác công nghiệp, Nur Jazlan bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng hợp tác giữa Malaysia và An Huy. Ông cho biết An Huy có thế mạnh trong các ngành công nghiệp tiên tiến như hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực có thể mang lại lợi ích cho Malaysia. Hai bên có thể phối hợp thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp mới nổi trên khắp Đông Nam Á.

An Huy hiện sở hữu ngành công nghiệp ô tô phát triển hoàn thiện. Nur Jazlan kỳ vọng sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại An Huy đầu tư xây dựng các cơ sở lắp ráp và sản xuất xe năng lượng mới tại Malaysia. Ông cũng đề xuất tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của hai bên nhằm đào tạo thêm nhân tài trong các lĩnh vực như AI và nền kinh tế mới, qua đó xây dựng nguồn nhân tài vững chắc hỗ trợ phát triển khu vực.

Ông chỉ ra rằng, với tư cách là một trong những tỉnh sản xuất lương thực lớn của Trung Quốc, An Huy đã tăng năng suất nông nghiệp thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Do nông nghiệp cũng giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực của Malaysia, nên hợp tác với An Huy trong lĩnh vực nông nghiệp có ý nghĩa chiến lược đối với Malaysia. Ông nhấn mạnh những cơ hội hợp tác rộng lớn trong ngành chế biến thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sấy đông khô, trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và nhịp sống ngày càng hối hả.

Là diễn đàn thường niên cấp quốc gia mang tính thể chế, diễn đàn đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao lưu và hợp tác giữa tỉnh An Huy với các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) kể từ kỳ tổ chức đầu tiên vào năm 2023.

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SOURCE Xinhua Silk Road