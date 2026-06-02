Xinhua Silk Road: Malaysia akan terus pererat kerjasama mesra dengan China, kata Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara

BEIJING, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Malaysia akan terus mempererat kerjasama mesra dengan China serta bersama-sama membangunkan industri termaju, kata Nur Jazlan, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara.

Dalam temu bual bersama media ketika menghadiri Forum Kerjasama Kerajaan Tempatan dan Bandar Persahabatan (Huangshan) RCEP 2026 yang diadakan di Wilayah Anhui, timur China dari 27-29 Mei, Nur Jazlan berkata hubungan ekonomi dua hala antara China dan Malaysia menjadi semakin erat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, seiring pertukaran antara rakyat yang semakin rapat. Beliau menegaskan bahawa perkongsian antara kedua-dua negara adalah tulen dan stabil.

Menyentuh mengenai kerjasama serantau, Nur Jazlan berkata kerjasama antara Malaysia dan Wilayah Anhui, China mempunyai potensi besar, sambil menyatakan harapannya untuk melihat hubungan yang lebih mendalam dalam bidang pelancongan, industri termaju, industri automotif dan pertanian.

Pelancaran penerbangan terus antara Malaysia dan Anhui telah banyak memudahkan pertukaran sesama rakyat antara kedua-dua pihak, kata Nur Jazlan, sambil menambah bahawa masih terdapat potensi besar yang belum diterokai bagi menjalin kerjasama pelancongan yang lebih mendalam.

Mengulas mengenai kerjasama industri, Nur Jazlan menyatakan keyakinan tinggi terhadap prospek kerjasama antara Malaysia dan Anhui. Beliau berkata Anhui menikmati kekuatan dalam industri termaju seperti aeroangkasa dan kecerdasan buatan (AI), yang boleh dimanfaatkan oleh Malaysia. Kedua-dua pihak boleh bekerjasama untuk memupuk industri baru muncul di seluruh Asia Tenggara.

Anhui merupakan pusat kepada industri automotif yang matang. Nur Jazlan menjangkakan lebih banyak pengeluar kereta yang berpangkalan di Anhui akan menubuhkan kemudahan pemasangan dan pembuatan tenaga baharu di Malaysia. Beliau turut mencadangkan kerjasama yang diperkukuh antara universiti kedua-dua pihak demi memupuk lebih ramai bakat dalam bidang seperti AI dan ekonomi baharu, sekali gus membina kumpulan bakat yang mantap demi menyokong pembangunan serantau.

Beliau menegaskan bahawa sebagai salah satu wilayah pengeluar bijirin utama di China, Anhui meningkatkan produktiviti pertaniannya melalui penggunaan teknologi canggih. Memandangkan sektor pertanian juga sama penting kepada keterjaminan makanan Malaysia, kerjasama dengan Anhui dalam bidang pertanian mempunyai kepentingan strategik kepada Malaysia. Beliau menekankan peluang kerjasama yang luas dalam industri pemprosesan makanan, khususnya makanan kering beku, berlatarbelakangkan urbanisasi yang semakin pesat dan gaya hidup yang lebih pantas.

Sebagai forum institusi peringkat kebangsaan tahunan, forum tersebut menjadi platform penting bagi pertukaran dan kerjasama antara Anhui dan negara-negara anggota Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) sejak penganjuran sesi sulungnya pada tahun 2023.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/350822.html

SOURCE Xinhua Silk Road