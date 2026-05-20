xTool, thương hiệu công cụ sáng tạo hàng đầu toàn cầu, triển khai chiến lược gia nhập thị trường Đông Nam Á: Ra mắt loạt máy laser "cỗ máy kiếm tiền" và "Chương trình tiếp sức 100 thương hiệu địa phương"

BANGKOK, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- xTool, thương hiệu công cụ sáng tạo cá nhân hàng đầu thế giới, hôm nay đã tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu tại Đông Nam Á ở Central World, Bangkok, chính thức công bố chiến lược gia nhập toàn diện thị trường Đông Nam Á. Tại sự kiện, xTool giới thiệu sản phẩm đổi mới trọng điểm trong năm — M2 Color Craft Laser, được thiết kế riêng cho những người làm thủ công tại nhà và các doanh nhân sáng tạo. Đồng thời, công ty cũng ra mắt "Chương trình tiếp sức 100 thương hiệu địa phương xTool Thái Lan (Sáng kiến 100 thương hiệu địa phương)". Chương trình dành cho các thương hiệu, xưởng làm việc và công ty khởi nghiệp có tiềm năng thương mại, với mục tiêu hỗ trợ các nhà sáng tạo địa phương mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua trải nghiệm pop-up sống động, tư vấn toàn diện về mô hình kinh doanh, quảng bá thương hiệu đồng hành, và hỗ trợ lưu lượng truy cập trên mạng xã hội địa phương.

"xTool hiện nắm giữ thị phần lớn nhất trong thị trường máy khắc và cắt laser toàn cầu, với quy mô vượt tổng thị phần cộng lại của các đối thủ xếp từ vị trí thứ 2 đến thứ 10. Đằng sau vị thế dẫn đầu này là danh tiếng mà xTool xây dựng được trong lòng hàng triệu nhà sáng tạo trên toàn thế giới, những người xem xTool là 'cỗ máy kiếm tiền' đích thực. Thành tựu này đến từ cam kết của thương hiệu trong việc chuyển đổi công nghệ laser công nghiệp vốn đắt đỏ và có rào cản cao thành các công cụ sản xuất sở hữu trải nghiệm người dùng vượt trội", Jessie Liu, Chủ tịch xTool cho biết. "Thái Lan sở hữu hệ sinh thái sáng tạo sôi động cùng di sản nghề thủ công phong phú, và xTool rất lạc quan về tiềm năng thương mại trong tương lai tại đây. Chúng tôi đã xây dựng nhà máy địa phương cũng như triển khai chuỗi cung ứng sâu rộng tại Thái Lan. Điều này không chỉ thể hiện cam kết dài hạn với thị trường Thái Lan mà còn mang lại giá trị thương mại vượt trội cho người dùng địa phương: giao hàng nhanh hơn, hỗ trợ địa phương hóa chuyên nghiệp và an toàn vận hành đáng tin cậy hơn".

Lựa chọn hàng đầu cho khởi nghiệp với rào cản thấp: Khẳng định mô hình tùy chỉnh biên lợi nhuận cao để kiếm tiền hiệu quả

Đối với các nhà sáng tạo tại Thái Lan, xTool M2 không chỉ là một công cụ sản xuất; nó còn là thiết bị cốt lõi giúp giảm rào cản khởi nghiệp và đẩy nhanh vòng quay vốn. Theo triết lý "Dễ sử dụng, Mạnh mẽ, Dễ tiếp cận", M2 dân chủ hoá các tính năng như Camera kép và ACS™ (Hệ thống sáng tạo tự động) độc quyền — vốn trước đây chỉ dành cho các dòng máy cao cấp. Với mức giá khởi điểm có tính cạnh tranh cao, M2 cho phép những người làm thủ công tại nhà cung cấp các sản phẩm đạt chất lượng chuyên nghiệp ngay tại xưởng làm việc gia đình mà không phải chịu áp lực tài chính lớn.

Sản phẩm giúp giảm đáng kể ngưỡng kỹ thuật, cho phép mô hình kinh doanh "dịch vụ tuỳ chỉnh" — mô hình có biên lợi nhuận cao đã được chứng minh — nhanh chóng được triển khai trong cộng đồng người làm thủ công tại nhà. Nhờ quy trình vận hành đơn giản, người dùng tại nhà có thể hoàn thiện các sản phẩm như mặt dây chuyền tuỳ chỉnh, đế lót ly hay thiệp thủ công tinh xảo chỉ trong vài phút, từ đó rút ngắn thời gian hoàn vốn. Dù là nhân viên văn phòng và sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập, hay các bà mẹ nội trợ muốn tạo dựng một công việc kinh doanh ổn định trong thời gian rảnh, tất cả đều có thể bắt đầu với chi phí ban đầu thấp. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong ngành quà tặng, khả năng tuỳ chỉnh gia tăng đáng kể giá trị nghệ thuật cho các vật liệu thông thường (như gỗ, kim loại và da), dẫn đến biên lợi nhuận cao hơn trên mỗi đơn hàng và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Tiềm năng lợi nhuận cao này đã được thị trường kiểm chứng. Năm ngoái, xTool đã thử nghiệm mô hình 'Dịch vụ tuỳ chỉnh' tại Pattaya sử dụng thiết bị xTool F2. Trong mùa du lịch cao điểm, kết quả đạt được rất ấn tượng: một thiết bị duy nhất xử lý hơn 150 đơn hàng chỉ trong một ngày, tạo doanh thu đỉnh điểm vượt 17.000 THB/ngày. Chương trình thử nghiệm kéo dài một tháng thành công tạo ra tổng doanh thu gần 120.000 THB. Những danh mục sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất bao gồm đèn khắc lá theo yêu cầu, ly giữ nhiệt cá nhân hóa và trang sức khắc theo yêu cầu.

xTool Retail Studio: Cá nhân hóa tức thì thúc đẩy lưu lượng khách và tăng trưởng phân khúc cao cấp

Là nền tảng kỹ thuật cốt lõi của Chương trình tiếp sức, xTool đã trình diễn giải pháp xTool Retail Studio. Giải pháp này biến "tuỳ chỉnh tại chỗ" thành động lực mới thúc đẩy lưu lượng khách đến cửa hàng và hiệu quả vận hành. Tại Thái Lan, sự hợp tác giữa xTool và Starbucks Thái Lan đã trở thành chuẩn mực cho đổi mới bán lẻ. Hiện tại, cửa hàng Starbucks chủ lực tại Reserve™ Chao Phraya Riverfront tại tầng 7 ICONSIAM, đã chính thức triển khai xTool Retail Customization Station. Mô hình hoạt động này biến các ly giữ nhiệt thành tuyên ngôn cá nhân độc đáo. Niparat Yaovivat, Giám đốc Tiếp thị cấp cao của Starbucks Thái Lan, chia sẻ tại sự kiện rằng kể từ khi triển khai dịch vụ khắc tức thì tại Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront, tầng 7 ICONSIAM, Starbucks đã ghi nhận phản hồi tích cực vượt mong đợi từ khách hàng, qua đó khẳng định chiến lược tập trung vào cá nhân hóa của công ty. Khách hàng không chỉ yêu thích trải nghiệm này, mà còn kết nối sâu sắc với cơ hội tạo ra những món đồ thực sự độc đáo, đặc biệt là bằng cách khắc tên của họ hoặc của những người thân yêu. Mức độ gắn kết cảm xúc mạnh mẽ cùng nhu cầu đối với các sản phẩm cá nhân hóa đã thúc đẩy nhiều lượt khách ghé thăm cửa hàng hơn, và gia tăng sự quan tâm trên mạng xã hội trong thị trường cao cấp.

Năm 2026, nền kinh tế tuỳ chỉnh đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn tại các cửa hàng flagship trên toàn cầu. Các cửa hàng bán lẻ Huawei, Meta Lab NYC và hơn 200 cửa hàng Decathlon trên thế giới đã triển khai dịch vụ tuỳ chỉnh cá nhân hóa. Một phân tích tại các cửa hàng Huawei ở Thượng Hải cho thấy chỉ sau một tuần triển khai dịch vụ, doanh số sản phẩm tại năm cửa hàng thử nghiệm đầu tiên đã tăng mạnh 58%, trong khi lưu lượng khách tăng 18%. Đồng thời, so với kênh trực tuyến, tỷ lệ hoàn trả giảm tới 80%, và dịch vụ này đạt thành tích đáng chú ý là 0 khiếu nại khách hàng trên 10.000 đơn hàng. xTool là nhà cung cấp công nghệ cho các thương hiệu toàn cầu này. Đến nay, giải pháp Retail Studio của công ty đã được triển khai cho hơn 40 thương hiệu dẫn đầu ngành cùng hơn 2.000 điểm bán hàng trực tiếp, giúp các thương hiệu khai thác giá trị gia tăng khổng lồ từ cá nhân hóa vượt ra ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn hóa.

Nhà máy tại Thái Lan và Care+: Đảm bảo "Kinh doanh Liên tục" bằng hệ thống hỗ trợ địa phương

Nhằm đáp ứng nhu cầu cốt lõi về khả năng vận hành ổn định của người dùng thương mại tại Đông Nam Á, xTool đã ra mắt Hệ thống dịch vụ độc quyền Care+, tận dụng lợi thế từ nhà máy địa phương và chuỗi cung ứng tại Thái Lan. Hệ thống được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật nói tiếng Thái nhằm bảo đảm giao tiếp liền mạch. Hệ thống kho vận nội địa hóa cũng cho phép giao hàng siêu tốc, rút ngắn đáng kể chu kỳ khởi động cho các nhà khởi nghiệp.

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh của những người làm thủ công tại gia và các cơ sở kinh doanh không bị gián đoạn do bảo trì thiết bị, Care+ giới thiệu cơ chế "Thiết bị thay thế tạm thời". Trong thời gian thiết bị được gửi đi bảo trì, xTool sẽ cung cấp một thiết bị thay thế tạm thời. Cơ chế này nhằm loại bỏ tác động của thời gian ngừng hoạt động đối với dây chuyền sản xuất, từ đó bảo đảm Kinh doanh Liên tục. Sự bảo vệ toàn diện này, được xây dựng dựa trên năng lực sản xuất địa phương, đảm bảo sản lượng ổn định cho các nhà sáng tạo tại Thái Lan trong suốt hành trình thương mại hóa của mình.

xTool là thương hiệu công nghệ tiêu dùng cao cấp toàn cầu chuyên hỗ trợ hoạt động sáng tạo từ kỹ thuật số sang sản phẩm vật lý. Là đơn vị đổi mới máy khắc laser lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất thế giới, xTool cung cấp hệ sinh thái toàn diện gồm các công cụ sáng tạo cá nhân dựa trên laser, máy in trên vật liệu, phần mềm thân thiện với người dùng, phụ kiện và vật tư tiêu hao. Thông qua những đổi mới này, xTool hỗ trợ các nhà sáng tạo biến trí tưởng tượng thành những sản phẩm sáng tạo ý nghĩa, mang lại sự thỏa mãn cảm xúc, thành công thương mại và thành tựu cá nhân. Khám phá thêm tại xtool.com.

