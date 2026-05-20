Peneraju Alat Kreatif Global xTool Perkukuh Strategi Memasuki Asia Tenggara: Lancar Siri Mesin Laser "Buat-duit" dan "Program Sokongan 100 Jenama Tempatan"

BANGKOK, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- xTool, peneraju global dalam alat kreatif peribadi, hari ini mengadakan Southeast Asia Brand Premiere di Central World, Bangkok, sekali gus mengumumkan kemasukan komprehensif syarikat ke pasaran Asia Tenggara. Semasa acara ini, xTool memperkenalkan inovasi utama tahunannya — M2 Color Craft Laser — yang direka khusus untuk penggiat kraf di rumah dan usahawan kreatif. Pada masa sama, syarikat itu melancarkan "xTool Thailand Local Brand Power-UP Program (100 Local Brands Initiative)" (Program Sokongan Jenama Tempatan Thailand xTool (Inisiatif 100 Jenama Tempatan)). Program ini terbuka kepada jenama, studio dan syarikat pemula niaga yang mempunyai potensi komersial, dengan matlamat membantu pencipta tempatan mengembangkan perniagaan mereka melalui pengalaman kedai sementara imersif, panduan model perniagaan hujung-ke-hujung, pendedahan jenama bersama dan sokongan trafik media sosial tempatan.

xTool's core ecosystem offers versatile solutions for all makers.

"xTool kini memegang bahagian pasaran terbesar dalam pasaran global mesin ukiran dan pemotongan laser, dengan skala yang melebihi jumlah gabungan pesaing di kedudukan kedua hingga ke-10. Di sebalik kepimpinan pasaran ini ialah reputasi dalam kalangan jutaan pencipta di seluruh dunia yang menganggap xTool sebagai 'Mesin Buat-Duit' terbaik. Pencapaian ini lahir daripada komitmen jenama kami untuk mengubah teknologi laser industri yang mahal dan berhalangan tinggi kepada alat pengeluaran dengan pengalaman pengguna luar biasa." kata Presiden xTool, Jessie Liu. "Thailand memiliki ekosistem kreatif yang dinamik serta warisan pertukangan yang beraneka, dan xTool amat optimistik terhadap potensi komersial masa depannya. Kami telahpun menubuhkan kilang tempatan dan rangkaian rantaian bekalan mendalam di Thailand. Ini bukan sahaja komitmen jangka panjang terhadap pasaran Thailand, malah turut membawa nilai komersial yang tiada tandingan kepada pengguna tempatan: penghantaran lebih pantas, respons setempat profesional dan keselamatan operasi yang lebih diyakini."

Pilihan Utama Untuk Keusahawanan Berhalangan Rendah: Mengesahkan Model Penyesuaian Margin Tinggi untuk Pengewangan yang Cekap

Bagi pencipta Thailand, xTool M2 bukan sekadar alat pengeluaran, tetapi instrumen utama untuk mengurangkan halangan keusahawanan dan mempercepat pusing ganti modal. Berasaskan falsafah "Easy, Powerful, Accessible" (Mudah, Berkuasa, Mudah Diakses), M2 mendemokrasikan ciri Dual Cameras dan ACS™ (Auto-Creation System) eksklusif — yang sebelum ini hanya tersedia pada mesin premium. Dengan harga permulaan yang sangat kompetitif, M2 membolehkan penggiat kraf di rumah menghasilkan produk bertaraf profesional tanpa tekanan kewangan besar secara terus dari studio rumah mereka.

Produk ini mengurangkan halangan teknikal secara signifikan, membolehkan model perniagaan "perkhidmatan penyesuaian" — model margin tinggi yang telah terbukti — dilaksanakan dengan pantas dalam kalangan Penggiat Kraf di Rumah. Melalui operasi yang dipermudah, pengendali berasaskan rumah boleh menyiapkan item seperti loket tersuai, alas minuman dan kad eksklusif dalam beberapa minit, sekali gus mencapai pulangan modal yang cepat. Sama ada profesional pejabat dan pelajar yang mencari pendapatan sampingan, mahupun suri rumah yang ingin membina perniagaan stabil pada masa lapang, semuanya boleh bermula dengan kos permulaan yang rendah. Bagi PKS Hadiah pula, penyesuaian menambah nilai artistik besar kepada bahan biasa (seperti kayu, logam dan kulit), sekali gus meningkatkan margin keuntungan setiap pesanan dan memendekkan tempoh pulangan modal.

Potensi keuntungan tinggi ini telahpun terbukti di pasaran. Tahun lalu, xTool menjalankan program perintis model "Perkhidmatan Penyesuaian" di Pattaya menggunakan xTool F2. Ketika musim pelancongan puncak, hasilnya amat memberangsangkan: satu peranti mengendalikan lebih 150 pesanan dalam satu hari dengan hasil harian puncak melebihi 17,000 THB. Program perintis selama sebulan itu berjaya menjana hampir 120,000 THB hasil keseluruhan. Kategori paling popular termasuk lampu ukiran daun eksklusif, bekas air diperibadikan dan barang kemas ukiran tersuai.

xTool Retail Studio: Penyesuaian Segera Pacu Trafik Kedai dan Pertumbuhan Premium

Sebagai asas teknikal kepada Power-Up Program, xTool turut memperkenalkan penyelesaian xTool Retail Studio. Penyelesaian ini mengubah "penyesuaian di lokasi" menjadi enjin baharu untuk trafik kedai dan kecekapan operasi. Di Thailand, kerjasama antara xTool dan Starbucks Thailand telah menjadi penanda aras inovasi runcit. Ketika ini, kedai utama Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront di ICONSIAM tingkat tujuh secara rasmi memperkenalkan xTool Retail Customization Station. Model operasi ini mengubah bekas air menjadi ekspresi peribadi yang unik. Pengurus Pemasaran Kanan Starbucks Thailand, Niparat Yaovivat, berkata sejak perkhidmatan ukiran segera diperkenalkan di Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront, ICONSIAM tingkat tujuh, syarikat menerima maklum balas pelanggan yang amat positif, sekali gus mengesahkan fokus strategik syarikat terhadap pemperibadian. Pelanggan bukan sahaja menikmati pengalaman tersebut, malah benar-benar menghargai peluang untuk menghasilkan item unik, khususnya dengan mengukir nama sendiri atau insan tersayang. Penglibatan emosi dan permintaan terhadap produk eksklusif ini telah meningkatkan trafik ke kedai serta keriuhan desas desus di media sosial dalam pasaran premium.

Pada 2026, ekonomi penyesuaian pantas menjadi piawaian di kedai utama global. Kedai runcit Huawei, Meta Lab NYC dan lebih 200 kedai Decathlon di seluruh dunia telah menggunakan perkhidmatan penyesuaian diperibadikan. Analisis terhadap kedai Huawei di Shanghai menunjukkan bahawa dalam tempoh seminggu selepas perkhidmatan diperkenalkan, jualan produk di lima kedai perintis pertama melonjak 58 peratus manakala trafik pelanggan meningkat 18 peratus. Selain itu, berbanding saluran dalam talian, kadar pemulangan menurun sebanyak 80 peratus dan perkhidmatan tersebut mencatat rekod luar biasa sifar aduan pelanggan bagi setiap 10,000 pesanan. xTool merupakan penyedia teknologi untuk jenama global ini. Setakat ini, penyelesaian Retail Studio syarikat itu meliputi lebih 40 jenama peneraju industri dan lebih 2,000 terminal luar talian, sekali gus membantu jenama membuka premium personalisasi besar melangkaui produk standard.

Kilang Thailand dan Care+: Pastikan "Kelangsungan Perniagaan" melalui Sistem Sokongan Tempatan

Bagi memenuhi keperluan utama pengguna komersial Asia Tenggara terhadap keselamatan operasi, xTool melancarkan Care+ Exclusive Service System dengan memanfaatkan kelebihan kilang tempatan dan rantaian bekalan syarikat di Thailand. Sistem itu disokong pasukan teknikal sepenuhnya berbahasa Thai bagi memastikan komunikasi berjalan lancar. Pergudangan setempat pula membolehkan penghantaran ultra pantas, sekali gus memendekkan kitaran permulaan usahawan.

Bagi memastikan operasi penggiat kraf dan pengendali tidak terganggu akibat penyelenggaraan, Care+ memperkenalkan mekanisme "Mesin Pinjaman". Sepanjang tempoh peranti dihantar untuk penyelenggaraan, xTool akan menyediakan mesin gantian. Mekanisme ini bertujuan menghapuskan kesan masa henti terhadap barisan pengeluaran, sekali gus memastikan Kelangsungan Perniagaan. Perlindungan menyeluruh ini, berasaskan kekuatan pembuatan tempatan, memastikan pengeluaran stabil untuk pencipta Thailand sepanjang perjalanan pengkomersialan mereka.

Latar Belakang xTool

xTool ialah jenama teknologi pengguna premium global yang komited memperkasa penciptaan digital-ke-fizikal. Sebagai penginovasi mesin ukiran laser terbesar dan paling pesat berkembang di dunia, xTool menyediakan ekosistem lengkap alat kreatif peribadi berasaskan laser, pencetak bahan, perisian mesra pengguna, aksesori dan bahan guna habis. Menerusi inovasi ini, xTool memperkasa pencipta untuk menukar imaginasi kepada hasil bermakna yang membawa kepuasan emosi, kejayaan komersial dan pencapaian peribadi. Ketahui lebih lanjut di xtool.com.

