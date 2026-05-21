Produsen Perangkat Kreatif Berskala Global Rambah Asia Tenggara, xTool Hadirkan Mesin Laser "Pencetak Cuan" dan "100 Local Brands Power-Up Program"

"xTool saat ini memimpin pasar global mesin laser engraver dan cutter dengan pangsa pasar yang melampaui gabungan perusahaan peringkat kedua hingga ke-10. Jutaan kreator di seluruh dunia mengenal xTool sebagai mesin 'pencetak cuan'. Keberhasilan ini lahir dari komitmen kami menghadirkan teknologi laser industri yang sebelumnya berbiaya mahal dan kompleks menjadi perangkat produksi yang mudah digunakan," ujar President, xTool, Jessie Liu. "Thailand memiliki ekosistem kreatif yang menarik dan warisan kerajinan tangan sehingga menjadi pasar potensial bagi xTool. xTool bahkan telah membangun pabrik lokal dan jaringan rantai pasok di Thailand guna mempercepat pengiriman produk, meningkatkan layanan lokal, serta memperkuat keamanan operasional pengguna."

Mengatasi Kendala yang Dihadapi Wirausaha: Model Kustomisasi dengan Margin Tinggi untuk Monetisasi yang Efisien

Bagi kreator di Thailand, xTool M2 tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, namun juga sarana yang mengatasi kendala ketika merintis usaha dan mempercepat perputaran modal. Mengusung konsep "Easy, Powerful, Accessible", perangkat ini menghadirkan fitur Dual Cameras dan ACS™ (Auto-Creation System) yang sebelumnya hanya tersedia pada mesin kelas premium. Dengan harga yang lebih terjangkau, xTool M2 membantu perajin rumahan memproduksi barang bermutu profesional dari studio rumah mereka, tanpa modal besar.

Selain menyingkirkan kendala teknis, xTool M2 mendukung model bisnis berbasis kustomisasi yang menawarkan margin keuntungan tinggi dan cocok untuk Perajin Rumahan. Pengguna xTool M2 dapat membuat berbagai produk kustom seperti liontin, tatakan gelas, hingga kartu dekoratif hanya dalam hitungan menit, serta cepat balik modal. Pekerja kantoran, pelajar dan mahasiswa, maupun ibu rumah tangga kini dapat merintis usaha sampingan dengan modal kecil. Untuk pelaku UKM yang memproduksi suvenir dan kerajinan, fitur kustomisasi juga meningkatkan nilai artistik dari sejumlah material seperti kayu, logam, dan kulit sehingga mendongkrak margin keuntungan.

Model bisnis ini sebelumnya telah diuji coba xTool di Pattaya dengan menggunakan xTool F2. Pada musim puncak liburan, satu unit perangkat ini mampu menangani lebih dari 150 pesanan dalam sehari dengan pendapatan harian lebih dari THB 17.000. Dalam satu bulan uji coba, total pendapatan mencapai hampir THB 120.000. Produk yang paling diminati antara lain lampu ukir daun, tumbler yang dipersonalisasi, dan perhiasan ukir yang dibuat berdasarkan pesanan khusus.

xTool Retail Studio: Dorong Trafik Toko lewat Personalisasi Instan

Sebagai bagian dari Power-Up Program, xTool juga memperkenalkan solusi xTool Retail Studio yang mendukung layanan personalisasi langsung di lokasi gerai penjualan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan trafik toko sekaligus efisiensi operasional. Di Thailand, xTool bekerja sama dengan Starbucks Thailand melalui layanan ukir instan di Starbucks Reserve™ Chao Phraya Riverfront, ICONSIAM lantai 7. Dengan layanan ini, pelanggan dapat membuat tumbler dengan desain personal. Menurut Senior Marketing Manager, Starbucks Thailand, Niparat Yaovivat, layanan tersebut mendapat respons positif dari pelanggan, karena memberikan pengalaman yang lebih personal, terutama lewat ukiran nama pribadi maupun orang terdekat. Dia menjelaskan, layanan ini turut meningkatkan arus kunjungan toko dan mendorong percakapan di media sosial pada segmen premium.

Tren customization economy juga terus berkembang secara global. Pada 2026, layanan serupa mulai diterapkan di gerai ritel Huawei, Meta Lab NYC, hingga lebih dari 200 gerai Decathlon di berbagai negara. Berdasarkan analisis gerai Huawei di Shanghai, layanan personalisasi berhasil meningkatkan penjualan hingga 58% dan trafik pengunjung sebesar 18% hanya dalam satu minggu di lima gerai uji coba. Dibandingkan kanal daring, tingkat pengembalian produk menurun hingga 80%. Dari total 10.000 pesanan yang diproses, layanan ini tercatat tanpa keluhan pelanggan. xTool menjadi penyedia teknologi bagi berbagai merek global tersebut. Hingga kini, solusi Retail Studio milik xTool telah digunakan lebih dari 40 merek terkemuka dan hadir di lebih dari 2.000 gerai fisik, membantu berbagai merek meningkatkan nilai jual produk melalui layanan personalisasi di luar produk standar.

Pabrik di Thailand dan Layanan Care+: Menjaga "Kesinambungan Usaha" dengan Sistem Dukungan Lokal

Untuk menjawab kebutuhan pengguna di Asia Tenggara terhadap keamanan operasional, xTool menghadirkan Sistem Layanan Eksklusif Care+ yang didukung pabrik lokal dan rantai pasok di Thailand. Sistem ini dilengkapi tim teknis berbahasa Thailand dan fasilitas pergudangan lokal guna mempercepat pengiriman produk.

xTool juga menghadirkan mekanisme "Loaner Machine", yakni menyediakan perangkat pengganti selama mesin pelanggan menjalani servis. Skema ini dirancang agar aktivitas produksi pengguna tetap berjalan tanpa gangguan sehingga menjaga Kesinambungan Usaha. Dengan dukungan manufaktur lokal, sistem perlindungan ini memastikan kreator Thailand dapat terus berproduksi tanpa kendala.

Tentang xTool

xTool merupakan merek teknologi konsumen kelas premium dan berskala global. xTool mengembangkan perangkat kreatif berbasis teknologi digital-ke-fisik. Sebagai inovator mesin laser engraver dengan pertumbuhan terpesat di dunia, xTool menghadirkan ekosistem lengkap yang mencakup perangkat laser kreatif personal, printer material, perangkat lunak yang mudah digunakan, aksesori, hingga bahan habis pakai. Melalui inovasi tersebut, xTool membantu kreator mengubah ide menjadi karya menarik, baik dari sisi emosional maupun komersial. Informasi selengkapnya: xtool.com.

