YADEA mở rộng hiện diện tại Philippines với 3 cửa hàng flagship mới tại Cebu

CEBU, Philippines, ngày 16 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Thương hiệu phương tiện di chuyển điện toàn cầu YADEA đã thông báo khai trương 3 cửa hàng flagship mới vào hôm thứ Bảy tại Cebu, Philippines. Cột mốc này đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng của công ty tại thị trường Philippines, đồng thời củng cố cam kết lâu dài của thương hiệu đối với khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện ra mắt 3 cửa hàng mới đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quá trình mở rộng của YADEA tại Philippines. Trước đó, mạng lưới bán lẻ của thương hiệu chủ yếu tập trung ở vùng đô thị Metro Manila và các khu vực phía Bắc đất nước, với 68 cửa hàng flagship và điểm dịch vụ được thiết lập tại những khu vực này. Việc bổ sung 3 cửa hàng tại Cebu củng cố hơn nữa sự hiện diện của YADEA tại miền Trung Philippines, đồng thời đẩy nhanh quá trình mở rộng sang các thị trường khu vực mới.

Các cửa hàng mới được khai trương thông qua quan hệ hợp tác với M Lhuillier, một trong những nhà cung cấp dịch vụ tài chính phi ngân hàng hàng đầu Philippines. Với hơn 3.000 chi nhánh trên toàn quốc, mạng lưới rộng khắp của M Lhuillier sẽ giúp nhiều người tiêu dùng hơn biết đến và trải nghiệm các sản phẩm di chuyển bằng điện của YADEA.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các phương tiện di chuyển xanh hơn và hiệu quả hơn tiếp tục gia tăng, YADEA đang đẩy mạnh chiến lược địa phương hóa thông qua danh mục sản phẩm đa dạng được thiết kế cho các nhu cầu đi lại khác nhau.

Trong số các mẫu xe chủ lực, xe tay ga điện YADEA EPOC cung cấp công suất cực đại lên tới 3.200W và phạm vi hoạt động lên tới 100 km, mang đến lựa chọn thiết thực cho việc di chuyển hàng ngày.

YADEA CL8 là mẫu xe ba bánh điện được trang bị ghế ngồi hai hàng rộng rãi, mang đến giải pháp thiết thực cho nhu cầu di chuyển của gia đình.

Philippines đã trở thành một trong những thị trường trọng điểm của YADEA tại Đông Nam Á. Trong thời gian tới, YADEA sẽ tiếp tục đầu tư vào hoạt động nội địa hóa, đổi mới sản phẩm và các quan hệ đối tác chiến lược nhằm mang đến những giải pháp di chuyển bằng điện thông minh hơn, tiện lợi hơn và đáng tin cậy hơn, đồng thời hỗ trợ phát triển giao thông vận tải bền vững tại Đông Nam Á.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và địa điểm cửa hàng của YADEA tại Philippines, vui lòng truy cập www.yadea.ph.

Giới thiệu về YADEA

Được thành lập vào năm 2001, YADEA là thương hiệu xe điện hai bánh hàng đầu thế giới và đã đứng số 1 toàn cầu về doanh số xe điện hai bánh trong chín năm liên tiếp. Hoạt động tại hơn 100 quốc gia và phục vụ hơn 100 triệu người dùng trên toàn thế giới, YADEA đã xây dựng mạng lưới bán lẻ gồm hơn 40.000 cửa hàng. Tại Đông Nam Á, công ty vận hành các cơ sở sản xuất được nội địa hoá tại Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Với sứ mệnh kiến tạo những hành trình tuyệt vời cho người dùng trên toàn cầu, YADEA tiếp tục thúc đẩy di chuyển xanh và thông minh thông qua đổi mới công nghệ cùng các giải pháp giao thông bền vững, chất lượng cao.

SOURCE Yadea Technology Group