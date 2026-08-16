YADEA Perluas Kehadiran di Filipina dengan Tiga Kedai Utama Baharu di Cebu

CEBU, Filipina, 16 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Jenama mobiliti elektrik global YADEA mengumumkan pada Sabtu mengenai pembukaan tiga kedai utama yang baharu di Cebu, Filipina. Pencapaian itu menunjukkan satu lagi langkah penting dalam pengembangan syarikat di seluruh pasaran Filipina dan memperteguh komitmen jangka panjangnya terhadap Asia Tenggara.

Pelancaran tiga kedai itu menyaksikan fasa baharu yang penting dalam pengembangan YADEA di Filipina. Sebelum ini, rangkaian runcit jenama tersebut tertumpu terutamanya di Metro Manila dan wilayah utara negara ini, dengan 68 kedai utama dan lokasi perkhidmatan ditubuhkan di seluruh kawasan ini. Penambahan tiga kedai di Cebu terus memperkukuh kehadiran YADEA di Filipina Tengah dan mempercepat pengembangannya ke pasaran serantau yang baharu.

Kedai-kedai baharu itu dilancarkan dengan kerjasama M Lhuillier, salah satu penyedia perkhidmatan kewangan bukan bank terkemuka di Filipina. Menerusi lebih 3,000 cawangan di seluruh negara, rangkaian tempatan M Lhuillier akan membantu lebih ramai pengguna mengenali dan mencuba produk mobiliti elektrik YADEA.

Seiring peningkatan permintaan terhadap mobiliti yang lebih mesra alam dan juga lebih cekap, YADEA memajukan strategi penyetempatannya menerusi portfolio produk terpelbagai yang direka untuk memenuhi keperluan tunggangan yang berbeza.

Antara model-model utamanya, skuter elektrik YADEA EPOC menawarkan kuasa puncak sehingga 3200W dan jarak perjalanan sehingga 100 kilometer, sekali gus menjadikannya pilihan praktikal untuk perjalanan ulang-alik harian.

Trisikal elektrik YADEA CL8 yang menyediakan tempat duduk dua baris yang luas, menawarkan penyelesaian praktikal untuk pengangkutan keluarga.

Filipina telah menjadi salah satu pasaran utama YADEA di Asia Tenggara. Melangkah ke hadapan, YADEA akan terus melabur dalam operasi setempat, inovasi produk dan perkongsian strategik bagi menyediakan penyelesaian mobiliti elektrik yang lebih pintar, mudah dan andal, di samping menyokong pembangunan pengangkutan yang mampan di seluruh Asia Tenggara.

Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan lokasi kedai YADEA di Filipina, sila layari www.yadea.ph.

Latar Belakang YADEA

Ditubuhkan pada 2001, YADEA ialah jenama kenderaan elektrik beroda dua yang terkemuka di dunia dan telah menduduki kedudukan No.1 di peringkat global dalam jualan kenderaan elektrik beroda dua selama sembilan tahun berturut-turut. Beroperasi di lebih 100 negara dan memberikan perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di seluruh dunia, YADEA telah membina rangkaian runcit yang merangkumi lebih 40,000 kedai. Di Asia Tenggara, syarikat ini mengendalikan kemudahan pembuatan setempat di Vietnam, Indonesia dan Thailand. Berpandukan misinya untuk mewujudkan perjalanan yang hebat dan menyeronokkan untuk pengguna global, YADEA terus memacu mobiliti hijau dan pintar menerusi inovasi teknologi serta penyelesaian pengangkutan mampan yang berkualiti tinggi.

SOURCE Yadea Technology Group