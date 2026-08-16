YADEA รุกหนักตลาดฟิลิปปินส์ เคาะฤกษ์เปิดแฟล็กชิปสโตร์ 3 แห่งใหม่ในเซบู
News provided byYadea Technology Group
16 Aug, 2026, 11:04 CST
เซบู, ฟิลิปปินส์, 16 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- YADEA แบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ประกาศเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์ใหม่พร้อมกัน 3 แห่งในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจในตลาดฟิลิปปินส์ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์พร้อมกัน 3 แห่งในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ YADEA ในการก้าวสู่เฟสใหม่ของการขยายตลาดฟิลิปปินส์ จากเดิมที่เครือข่ายร้านค้าปลีกกระจุกตัวอยู่ในเขตเมโทรมะนิลาและภูมิภาคทางตอนเหนือเป็นหลัก ด้วยจำนวนแฟล็กชิปสโตร์และศูนย์บริการรวม 68 แห่ง การปักหมุดเพิ่มอีก 3 สาขาในเมืองเซบูจึงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ YADEA ในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมเร่งเครื่องขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคอย่างเต็มกำลัง
แฟล็กชิปสโตร์แห่งใหม่นี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) ชั้นนำของฟิลิปปินส์อย่าง M Lhuillier ซึ่งมีเครือข่ายสาขากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งความแข็งแกร่งในท้องถิ่นของ M Lhuillier จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเปิดรับประสบการณ์ยานยนต์ไฟฟ้าจาก YADEA ได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น
เมื่อยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น YADEA จึงเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์รุกตลาดท้องถิ่นด้วยการส่งมอบไลน์อัปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกพฤติกรรมการขับขี่
โดยมีโมเดลไฮไลต์อย่างสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า YADEA EPOC ที่มาพร้อมพละกำลังสูงสุดถึง 3200W และระยะทางขับขี่ไกลสูงสุดถึง 100 กิโลเมตร ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
ขณะที่สามล้อไฟฟ้า YADEA CL8 โดดเด่นด้วยห้องโดยสารแบบเบาะ 2 แถวกว้างขวาง มอบทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์การเดินทางของครอบครัวได้อย่างสะดวกสบายและใช้งานได้จริง
ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์ได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของ YADEA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับทิศทางการดำเนินงานในอนาคตนั้น YADEA เตรียมยกระดับการลงทุน ทั้งในด้านการบริหารงานระดับท้องถิ่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการผนึกกำลังพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อมอบโซลูชันยานยนต์ไฟฟ้าที่ชาญฉลาด สะดวกสบาย และเชื่อถือได้ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนระบบการเดินทางที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสาขาของ YADEA ในฟิลิปปินส์ ได้ที่ www.yadea.ph
เกี่ยวกับ YADEA
YADEA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เป็นแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อชั้นนำระดับโลกที่ครองแชมป์ยอดขายอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่องยาวนานถึง 9 ปีซ้อน ปัจจุบัน YADEA ขยายธุรกิจครอบคลุมมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มอบบริการแก่ผู้ใช้งานกว่า 100 ล้านคน ผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 40,000 แห่ง สำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งฐานการผลิตขึ้นในเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์การเดินทางอันยอดเยี่ยมให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลก YADEA ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโซลูชันการขนส่งที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
SOURCE Yadea Technology Group
Share this article