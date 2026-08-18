YADEA Perluas Jangkauan Pasar di Filipina dengan Membuka Tiga Gerai Flagship Baru di Cebu

Kehadiran tiga gerai baru tersebut menandai babak baru dalam ekspansi YADEA di Filipina. Sebelumnya, jaringan ritel perusahaan berlokasi di Metro Manila dan wilayah utara Filipina, mencakup 68 gerai flagship dan lokasi servis. Dengan tambahan tiga gerai di Cebu, YADEA semakin memperluas jangkauannya di wilayah Filipina Tengah dan membuka akses ke pasar regional baru.

Gerai-gerai tersebut dibuka melalui kerja sama dengan M Lhuillier, salah satu penyedia layanan keuangan nonbank terkemuka di Filipina. Didukung lebih dari 3.000 kantor cabang di seluruh negeri, jaringan M Lhuillier turut memperkenalkan produk mobilitas listrik YADEA kepada lebih banyak konsumen, serta memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin melihat dan merasakan langsung produk YADEA.

Seiring meningkatnya permintaan terhadap alat transportasi yang lebih ramah lingkungan dan efisien, YADEA terus memperkuat strategi lokalisasi dengan menghadirkan beragam produk yang disesuaikan dengan beragam kebutuhan konsumen.

Salah satunya, YADEA EPOC, skuter listrik yang memiliki daya puncak hingga 3.200 W dan jarak tempuh hingga 100 kilometer. Spesifikasi tersebut menjadikannya pilihan praktis untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari.

Sementara itu, YADEA CL8, kendaraan roda tiga listrik dengan dua baris tempat duduk yang lega, menawarkan pilihan praktis untuk kebutuhan transportasi keluarga.

Filipina kini menjadi salah satu pasar utama YADEA di Asia Tenggara. Ke depan, perusahaan akan terus berinvestasi dalam pengembangan operasional lokal, inovasi produk, dan kemitraan strategis untuk menghadirkan solusi mobilitas listrik yang lebih cerdas, nyaman, dan andal. Langkah tersebut mendukung pengembangan transportasi yang lebih berkelanjutan di Asia Tenggara.

Informasi mengenai produk dan lokasi gerai YADEA di Filipina tersedia di www.yadea.ph.

Tentang YADEA

Didirikan pada 2001, YADEA merupakan merek motor listrik terkemuka di dunia yang telah menempati posisi pertama secara global dalam penjualan motor listrik selama sembilan tahun berturut-turut. Perusahaan beroperasi di lebih dari 100 negara dan melayani lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia, dengan jaringan ritel yang mencakup lebih dari 40.000 gerai. Di Asia Tenggara, YADEA memiliki fasilitas manufaktur di Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Dengan misi untuk menciptakan perjalanan yang menyenangkan bagi pengguna di seluruh dunia, YADEA terus mengembangkan mobilitas yang lebih ramah lingkungan dan cerdas melalui inovasi teknologi serta solusi transportasi berkelanjutan berkualitas tinggi.

SOURCE Yadea Technology Group