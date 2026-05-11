Định hình tương lai không gian sống: hai thương hiệu của LIXIL, American Standard và GROHE đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản và Khách sạn khu vực APAC 2026

Sự kiện đã diễn ra vào ngày 11 tháng 5, tại khách sạn Marriott Marquis Queen's Park tại Băng-cốc, Thái Lan, ghi nhận 440 dự án xuất sắc trên toàn khu vực, đồng thời khép lại bằng đêm gala với lễ công bố và trao các hạng mục giải thưởng gồm American Standard Innovation Award, GROHE Sustainability Award và GROHE Luxury Award. Năm nay, giải thưởng lấy chủ đề "Đổi mới" phù hợp với bối cảnh ngành bất động sản đứng trước nhiều thách thức và cơ hội của một thế giới không ngừng biến đổi, việc phát triển và ứng dụng các ý tưởng mới cùng công nghệ, thiết kế, vật liệu và phương pháp xây dựng tiên tiến đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng và giá trị dự án.

Với quy trình đánh giá nghiêm ngặt và uy tín, giải thưởng năm nay đã thu hút 814 bài dự thi. Tất cả các đề cử và dự án đạt giải đều được chấm điểm bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm hơn 100 chuyên gia trong ngành, dựa trên các tiêu chí về thẩm mỹ, công năng và tính sáng tạo. Xét theo quốc gia, Thái Lan dẫn đầu với 116 giải thưởng, tiếp theo là Trung Quốc (74). Các quốc gia khác cũng ghi nhận thành tích nổi bật gồm Ấn Độ (65), Singapore (48), Indonesia (47), Malaysia (45) và Việt Nam (36).

"LIXIL tự hào đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards - IPA) trong tám năm liên tiếp nhằm tôn vinh và nâng tầm các chuẩn mực xuất sắc của ngành bất động sản trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương," bà Audrey Yeo, Lãnh đạo LIXIL Water Technology khu vực châu Á – Thái Bình Dương cho biết.

"Chủ đề 'Đổi mới' của năm nay đặc biệt phù hợp trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cá nhân và tính bền vững trong các dự án nhà ở và khách sạn ngày càng gia tăng. Tại LIXIL, việc hợp tác cùng các đối tác hàng đầu trong ngành giúp chúng tôi đồng kiến tạo những giải pháp đổi mới, đáp ứng nhu cầu đang thay đổi thông qua các dự án khác biệt, hấp dẫn các gia chủ và nhà đầu tư."

Tại sự kiện, ông Antoine Besseyre des Horts, Lãnh đạo Bộ phận Thiết kế toàn cầu của LIXIL khu vực châu Á, đã có bài phát biểu với chủ đề "Nâng tầm trải nghiệm nước thông qua Đổi mới". Ông chia sẻ cách các thương hiệu chủ lực của LIXIL, với danh mục sản phẩm đa dạng, đang tận dụng đổi mới để nâng cao trải nghiệm sử dụng nước hàng ngày, thông qua việc đáp ứng những chuyển dịch quan trọng về cá nhân hóa, vệ sinh và xu hướng biến nhà ở thành nơi để tái tạo năng lượng. Ông nhấn mạnh, việc đổi mới không chỉ dừng lại ở sự mới lạ hay công nghệ, mà còn nằm ở việc cân bằng hài hòa giữa mục tiêu của doanh nghiệp, nhu cầu thực tiễn của con người và tác động tới môi trường, giúp đảm bảo công nghệ luôn phục vụ những giá trị sống sâu sắc hơn.

Tại sự kiện, LIXIL mang đến những trải nghiệm sống động thông qua các không gian trưng bày tương tác, kết hợp giữa thiết kế cao cấp và công nghệ tiên tiến: American Standard khẳng định triết lý thiết kế đề cao công năng qua màn ra mắt chính thức bộ sưu tập Acacia Supasleek. Không gian trưng bày nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh gọn, cùng nhiều mô hình minh họa thể hiện tính thẩm mỹ tinh tế và khả năng ứng dụng linh hoạt cho cả dự án nhà ở và khách sạn. Khách tham quan cũng được trải nghiệm phòng tắm thực tế ảo (VR), cho phép hình dung các thiết kế cá nhân hóa như thực tế.

GROHE SPA thiệu một ý tưởng đột phá về cá nhân hóa đến từng chi tiết nhỏ nhất, tạo nên một không gian phòng tắm liền mạch và hài hòa. Không gian được thiết kế tỉ mỉ này thể hiện một cách diễn đạt mới cho trải nghiệm tắm vòi sen theo yêu cầu, nổi bật với các sản phẩm Grohtherm Aqua Tile, Rainshower Aqua Tile và Atrio Private Collection với lớp hoàn thiện Phantom Black ấn tượng.

Giải thưởng American Standard Innovation Award được trao cho dự án The Oasis do line+ studio (Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) thiết kế, nhờ thiết kế biệt thự thẳng đứng mang tính đột phá, kết hợp hài hòa giữa thiết kế cao cấp và lối sống bền vững. Với bố cục phân tách và hệ ban công lệch tầng, dự án giải quyết hiệu quả các vấn đề về tính riêng tư và tiếng ồn trong khu trung tâm có mật độ dân cư cao, tạo nên một không gian sống biệt lập giữa đô thị. Thiết kế còn nâng cao trải nghiệm sống thông qua "không gian sinh thái" (Ecological Habitat) với tầm nhìn toàn cảnh 270 độ và các khoảng sân vườn tích hợp thiên nhiên, xóa nhòa ranh giới giữa không gian bên trong và cảnh quan bên ngoài.

Tại sự kiện, dự án Botanica Grand Modern Zen do Rhyme Design Group (Phuket, Thái Lan) thực hiện đã được vinh danh với giải thưởng GROHE Luxury Award. Lấy cảm hứng từ triết lý Wabi-Sabi của Nhật Bản, biệt thự này mở ra một chuẩn mực khác cho khái niệm "Sự xa xỉ kiểu mới" (New Luxury) thông qua thiết kế tinh tế thay vì sự phô trương dư thừa. Công trình được kiến tạo như một nơi tái tạo năng lượng riêng tư, hòa quyện với thiên nhiên nhờ bố cục không gian linh hoạt và các giải pháp môi trường thụ động, từ đó tạo nên một môi trường sống tinh giản, cân bằng giữa thẩm mỹ, sức khỏe lâu dài và tính bền vững.

Giành giải GROHE Sustainability Award, dự án The Right Life của Mana Projects (Bangalore, Ấn Độ) là khu đô thị sinh thái kết hợp hài hòa giữa thiết kế lấy thiên nhiên làm trung tâm và các hệ thống kỹ thuật hiệu suất cao. Đạt chuẩn IGBC Gold, dự án áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" (sponge city) cùng hệ thống cấp thoát nước ba đường ống, cho phép tái sử dụng 100% nước thải và tái tạo hồ nước địa phương. Hệ sinh thái "công viên sống" này tối ưu hiệu quả tài nguyên, kết hợp kỹ thuật vi khí hậu nhằm giảm nhiệt độ đô thị xung quanh, qua đó kiến tạo mô hình đô thị bền vững, thích ứng cho tương lai.

Vui lòng truy cập https://winners.propertyawards.net/all-winners/?ucterms=winner-year~2026-winners để xem được toàn bộ danh sách các đơn vị đạt giải thưởng Bất động sản Quốc tế và Khách sạn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

LIXIL (mã TSE: 5938) tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nước và nhà ở, giải quyết những nhu cầu thiết thực trong đời sống hằng ngày, góp phần hiện thực hóa những không gian sống tốt đẹp hơn cho mọi người, ở mọi nơi. Kế thừa di sản Nhật Bản, LIXIL không ngừng sáng tạo công nghệ hàng đầu và đổi mới để mang đến các sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng tầm không gian sống. Điểm khác biệt của LIXIL nằm ở cách tiếp cận: thông qua thiết kế giàu ý nghĩa, tinh thần tiên phong, cam kết nâng cao khả năng tiếp cận cho mọi đối tượng và định hướng phát triển kinh doanh bền vững. Triết lý này được thể hiện qua các thương hiệu dẫn đầu ngành như INAX, GROHE, American Standard và TOSTEM. Với khoảng 53.000 nhân sự hoạt động tại hơn 150 quốc gia, LIXIL tự hào mang đến các sản phẩm chạm tới cuộc sống của hơn một tỷ người mỗi ngày.

American Standard là thương hiệu dẫn đầu ngành trong lĩnh vực thiết bị phòng tắm và nhà bếp, với hơn 150 năm di sản về chất lượng và đổi mới. Thương hiệu không ngừng cải thiện trải nghiệm sống hằng ngày theo cả những cách lớn và nhỏ, từ các cải tiến trong thiết kế nắp bàn cầu đến các dòng vòi bếp hàng đầu. American Standard hướng đến việc truyền cảm hứng để mỗi người kiến tạo nên không gian sống mà họ yêu thích mỗi ngày.

GROHE là thương hiệu toàn cầu hàng đầu cung cấp giải pháp trọn gói cho phòng tắm và thiết bị nhà bếp. Từ năm 2014, GROHE trở thành một phần trong hệ sinh thái thương hiệu của LIXIL. Với triết lý "Pure Freude an Wasser" (Niềm vui thuần khiết từ nước), mỗi sản phẩm của GROHE được phát triển dựa trên các giá trị cốt lõi: chất lượng, công nghệ, thiết kế và tính bền vững.

Thương hiệu mang đến các giải pháp nâng cao chất lượng sống cùng hệ sinh thái sản phẩm chuyên biệt như GROHE QuickFix, GROHE Professional và dòng cao cấp GROHE SPA, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tác chuyên môn và từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Lấy nước làm trọng tâm, GROHE đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững của LIXIL thông qua chuỗi giá trị tiết kiệm tài nguyên — từ sản xuất trung hòa carbon*, giảm thiểu nhựa trong bao bì đến các công nghệ tiết kiệm nước và năng lượng như GROHE Everstream (vòi sen tuần hoàn nước).

*Bao gồm các dự án bù đắp CO₂. Thông tin chi tiết tại: grohe-x.com/sustainability

