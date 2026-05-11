Dorong Inovasi Hunian Masa Depan: American Standard dan GROHE dari LIXIL Dukung Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026

Berlangsung di Marriott Marquis Queen's Park, Bangkok, Thailand, ajang penghargaan internasional ini menjadi wadah apresiasi bagi para pelaku industri yang dinilai visioner dan berhasil menghadirkan inovasi serta standar terbaik di bidangnya. Sebanyak 440 proyek dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik berhasil meraih penghargaan, yang diumumkan dalam malam gala sekaligus penyerahan penghargaan utama, yaitu American Standard Innovation Award, GROHE Sustainability Award, dan GROHE Luxury Award.

Mengusung tema "Innovation", Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026 menyoroti pentingnya inovasi di tengah perubahan kebutuhan masyarakat modern serta tantangan industri yang terus berkembang. Para pelaku industri dituntut untuk mampu menghadirkan ide, teknologi, desain, material, dan teknik konstruksi terbaru guna menciptakan hunian dan properti yang tidak hanya unggul secara estetika, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masa depan.

Tingginya antusiasme peserta terlihat dari total 814 entri yang masuk. Seluruh proyek dinilai secara independen oleh lebih dari 100 pakar industri berdasarkan berbagai aspek penting, mulai dari estetika, fungsionalitas, hingga orisinalitas desain. Dari hasil penilaian tersebut, Thailand menjadi negara dengan jumlah penghargaan terbanyak, yaitu 116 penghargaan, disusul Tiongkok dengan 74 penghargaan. Sementara itu, India memperoleh 65 penghargaan, Singapura 48 penghargaan, Indonesia 47 penghargaan, Malaysia 45 penghargaan, dan Vietnam 36 penghargaan.

Audrey Yeo, Leader LIXIL Water Technology Asia Pacific, mengatakan bahwa kemitraan LIXIL dengan IPA yang telah berlangsung selama 8 tahun berturut-turut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan standar industri di kawasan Asia Pasifik. "Fokus penghargaan tahun ini terhadap inovasi menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kesejahteraan pribadi dan keberlanjutan, baik pada hunian maupun proyek perhotelan. Kolaborasi dengan para pemimpin industri memungkinkan LIXIL untuk terus menghadirkan solusi inovatif yang mampu menjawab perubahan kebutuhan konsumen serta menciptakan pengalaman hunian yang lebih baik bagi pemilik rumah maupun investor," jelasnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, Antoine Besseyre des Horts, Leader LIXIL Global Design Asia, turut menyampaikan seminar utama bertajuk "Elevating Water Experiences Through Innovation". Dalam paparannya, Antoine menjelaskan bagaimana inovasi yang dikembangkan oleh merek-merek unggulan LIXIL mampu meningkatkan pengalaman penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, dengan merespons perubahan penting dalam personalisasi, higienitas, serta meningkatnya tren hunian sebagai ruang pribadi. "Inovasi sejati tidak hanya berfokus pada penciptaan teknologi baru, melainkan juga bagaimana teknologi tersebut mampu menghadirkan keseimbangan antara kebutuhan manusia, tujuan perusahaan dan keberlanjutan lingkungan, sehingga membantu mewujudkan aspirasi hidup yang lebih bermakna," tegasnya

Komitmen LIXIL juga diwujudkan melalui berbagai instalasi imersif yang dihadirkan selama acara berlangsung. American Standard, misalnya, memperkenalkan secara resmi Acacia Supasleek Collection yang mengusung konsep desain minimalis ramping modern. Instalasi ini menampilkan berbagai vignette yang menunjukkan fleksibilitas koleksi tersebut untuk kebutuhan residensial maupun perhotelan. Tidak hanya itu, para tamu juga diajak merasakan pengalaman kamar mandi berbasis virtual reality (VR), yang memungkinkan mereka memvisualisasikan desain kamar mandi secara personal dan interaktif secara real-time

GROHE SPA menghadirkan konsep inovatif untuk personalisasi hingga detail terkecil, menciptakan estetika kamar mandi yang mulus dan kohesif. Ruang yang ditata apik ini menampilkan ekspresi baru untuk pengalaman mandi yang dipesan khusus, yang dipimpin oleh Grohtherm Aqua Tile, Rainshower Aqua Tile, dan Atrio Private Collection dalam balutan warna Phantom Black yang mencolok.

Adapun penghargaan American Standard Innovation Award diberikan kepada proyek The Oasis karya line+ studio dari The Oasis karya line+ studio. Proyek vila vertikal ini dinilai berhasil memadukan desain modern dengan konsep gaya hidup berkelanjutan. Melalui tata letak terpisah dan sistem balkon bertingkat, proyek The Oasis mampu menciptakan privasi dan kenyamanan di tengah kawasan perkotaan yang padat. Selain itu, konsep "Ecological Habitat" yang diusung juga menghadirkan panorama 270 derajat serta integrasi harmonis antara ruang interior dengan lanskap alami di sekitarnya.

Pada kesempatan Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026, penghargaan GROHE Luxury Award diberikan kepada proyek Botanica Grand Modern Zen karya Rhyme Design Group, Phuket, Thailand. Terinspirasi dari filosofi Jepang Wabi-Sabi, proyek vila ini meredefinisi konsep "New Luxury" melalui pendekatan desain yang sederhana namun penuh makna. Tata ruang yang mengalir harmonis dengan alam serta penerapan strategi lingkungan pasif menjadikan hunian ini mampu menghadirkan keseimbangan antara estetika, kelas, kenyamanan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Sementara itu, penghargaan GROHE Sustainability Award diraih oleh proyek The Right Life karya Mana Projects dari Bangalore, India. Kawasan hunian biofilik ini mengintegrasikan desain berbasis alam dengan sistem rekayasa berperforma tinggi. Mengacu pada standar IGBC Gold, proyek tersebut menerapkan prinsip sponge city dan sistem perpipaan tiga jalur yang memungkinkan 100% daur ulang air limbah sekaligus mendukung restorasi danau di sekitarnya.

Melalui langkahnya kali ini, LIXIL membuktikan konsistensi dalam mendorong inovasi, keberlanjutan, serta peningkatan kualitas hidup melalui solusi hunian dan pengalaman penggunaan air yang lebih baik. Kehadiran American Standard dan GROHE sekaligus memperkuat posisi keduanya sebagai merek unggulan yang terus berkontribusi dalam membentuk masa depan industri.

Daftar lengkap pemenang Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026, tersedia di https://winners.propertyawards.net/all-winners/?ucterms=winner-year~2026-winners. Untuk Informasi serta update terbaru dari LIXIL, kunjungi situs resminya di www.LIXIL.com.

