นิยามใหม่ของอนาคตแห่งการอยู่อาศัย: LIXIL ร่วมสนับสนุน Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026 ในนามของ American Standard และ GROHE

กรุงเทพมหานคร, 11 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- LIXIL (ลิกซิล) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักผ่านแบรนด์ American Standard (อเมริกันสแตนดาร์ด) และ GROHE (โกรเฮ่) ร่วมเชิดชูผู้นำวิสัยทัศน์ระดับภูมิภาคสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม ในงาน Asia Pacific Property and Hotel Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้น ณ Bangkok Marriott Marquis Queen's Park โดยงานอันทรงเกียรติครั้งนี้มีการพิจารณาและประกาศรางวัลให้แก่โครงการรวมทั้งสิ้น 440 โครงการจากทั่วภูมิภาค พร้อมมอบรางวัลสำคัญปิดท้ายในงานกาลาดินเนอร์ ได้แก่ American Standard Innovation Award, GROHE Sustainability Award และ GROHE Luxury Award
Acacia Supasleek Collection Showcase by American Standard
GROHE SPA Showcase featuring the Grohtherm and Rainshower Aqua Tiles and Atrio Private Collection in Phantom Black
The American Standard Innovation Award presented to The Oasis by line+ studio, Chengdu, Sichuan, China
GROHE Luxury Award Winner_The Botanica Grand Modern Zen by Rhyme Design Group, Phuket, Thailand
GROHE Sustainability Award Winner_The Right Life by Mana Projects, Bangalore, India
รางวัลในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรม" (Innovation) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในขณะที่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์กำลังเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การคิดค้นและปรับใช้แนวคิดใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี การออกแบบ วัสดุ และเทคนิคการก่อสร้างที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของโครงการ
ด้วยมาตรฐานการตัดสินที่เข้มงวดซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง
814 รายการ ทุกโครงการที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลล้วนผ่านการพิจารณาความโดดเด่นด้านสุนทรียภาพ การใช้งาน และความคิดสร้างสรรค์ จากคณะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มากกว่า 100 ท่าน ในครั้งนี้ ประเทศไทยคว้ารางวัลมากที่สุดถึง 116 รางวัล ตามด้วย ประเทศจีน 74 รางวัล ขณะที่ อินเดีย (65 รางวัล ) สิงคโปร์ (48 รางวัล ) อินโดนีเซีย (47 รางวัล ) มาเลเซีย (45 รางวัล ) และเวียดนาม (36 รางวัล ) ต่างก็มีผลงานที่น่าจับตามองเช่นกัน ออดรีย์ โหย่ว (Audrey Yeo) ลีดเดอร์ LIXIL ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ กล่าวว่า "LIXIL มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ IPA (International Property Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเฉลิมฉลองและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในภาคอสังหาริมทรัพย์ทั่วเอเชียแปซิฟิก การมุ่งเน้นนวัตกรรมในปีนี้นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากเราเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านสุขภาวะส่วนบุคคลและความยั่งยืนในโครงการที่อยู่อาศัยและโรงแรมยุคใหม่ ที่ LIXIL ทำงานร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมทำให้เราได้ร่วมพัฒนาโซลูชันนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังได้สร้างสรรค์โครงการอันมีเอกลักษณ์ที่ดึงดูดทั้งเจ้าของบ้านและนักลงทุนได้อย่างแท้จริง"
ระหว่างการจัดงาน
อันทวน เบแซร์ เดส์ ออรส์ ( Antoine Besseyre des Horts) ลีดเดอร์ฝ่าย LIXIL Global Design ประจำภูมิภาคเอเชีย ได้ขึ้นบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ยกระดับประสบการณ์การใช้น้ำผ่านนวัตกรรม" โดยชี้ให้เห็นว่า แบรนด์หลักของ LIXIL ซึ่งมีรายการสินค้าที่หลากหลาย ได้นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อยกระดับกิจวัตรการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน ผ่านการตอบโจทย์เทรนด์สำคัญ ทั้งการออกแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) สุขอนามัย (Hygiene) และการเติบโตของแนวคิดที่ว่า บ้านคือพื้นที่แห่งการพักผ่อน (Home Sanctuary) พร้อมเน้นย้ำว่านวัตกรรมที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแปลกใหม่หรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างพันธกิจขององค์กร ความต้องการของผู้คน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่
ภายในงาน LIXIL ยังได้นำนวัตกรรมมาให้ทุกคนได้สัมผัสผ่านประสบการณ์จริงผ่านการจัดแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟ (Immersive) ที่ผสานงานออกแบบระดับพรีเมียมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัว
American Standard แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านการออกแบบที่มีเป้าหมายชัดเจน ผ่านการเปิดตัวคอลเลกชัน Acacia Supasleek อย่างเป็นทางการ โดยพื้นที่จัดแสดงสะท้อนแนวคิดมินิมอลที่เรียบหรู พร้อมนำเสนอตัวอย่างการใช้งานหลากหลายรูปแบบที่ถ่ายทอดทั้งความงามอันประณีตและความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ ครอบคลุมทั้งโครงการที่อยู่อาศัยและธุรกิจโรงแรม อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสประสบการณ์ห้องน้ำเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นการออกแบบที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้แบบเรียลไทม์ GROHE SPA นำเสนอแนวคิดใหม่สำหรับการปรับแต่งเฉพาะบุคคลในทุกรายละเอียด สร้างสรรค์ความสวยงามที่ลงตัวและกลมกลืนในห้องน้ำ พื้นที่ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีนี้ นำเสนอประสบการณ์การอาบน้ำแบบสั่งทำพิเศษรูปแบบใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือ Grohtherm Aqua Tile, Rainshower Aqua Tile และ Atrio Private Collection ในสีดำ Phantom Black ที่โดดเด่น
รางวัล
American Standard Innovation Award มอบให้แก่โครงการ The Oasis โดย line+ studio จากเมืองเฉิงตู มณฑล เสฉวน ประเทศจีน สำหรับแนวคิดวิลล่าแนวตั้ง (Vertical Villa) ที่ผสานงานออกแบบระดับพรีเมียมเข้ากับการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ผังอาคารแบบแยกส่วน (bifurcated layout) และระบบระเบียงแบบสลับตำแหน่ง (staggered balcony system) โครงการจึงสามารถแก้ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและเสียงรบกวนในเขตเมืองได้อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีพื้นที่ส่วนตัวที่เงียบสงบภายในย่านธุรกิจที่มีผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยผ่านแนวคิด "Ecological Habitat" ด้วยมุมมองแบบพาโนรามา 270 องศา และลานภายในที่ผสานเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ช่วยลดขอบเขตระหว่างพื้นที่ภายในและภูมิทัศน์ภายนอกให้เลือนหายไป
ภายในงาน โครงการ
Botanica Grand Modern Zen โดย Rhyme Design Group จากจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย คว้ารางวัล GROHE Luxury Award ด้วยแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาญี่ปุ่น "วาบิ-ซาบิ (Wabi-Sabi)" วิลล่าแห่งนี้นิยาม "ความหรูหราแบบใหม่" (New Luxury) ผ่านการออกแบบที่ใส่ใจรายละเอียด มากกว่าการเน้นความโอ่อ่าเกินจำเป็น ตัวสถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ผ่านผังพื้นที่ที่ไหลลื่นและการใช้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบพาสซีฟ (Passive) ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ทั้งงดงามและสมดุลระหว่างสุนทรียภาพ คุณภาพชีวิตระยะยาว และความยั่งยืนอย่างลงตัว
รางวัล
GROHE Sustainability Award มอบให้แก่โครงการ The Right Life โดย Mana Projects จากเมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการชุมชนแนวชีวพรรณ (Biophilic Township) ที่ผสานการออกแบบซึ่งยึดโยงกับธรรมชาติเข้ากับระบบวิศวกรรมประสิทธิภาพสูง โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน IGBC Gold และนำแนวคิดเมืองฟองน้ำ (Sponge City) รวมถึงระบบท่อสามระบบ (Triple Plumbing System) มาใช้ เพื่อให้สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ควบคู่กับการฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ นอกจากนี้ ระบบนิเวศสวนที่มีชีวิตนี้ยังสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกับการวิศวกรรมสภาพภูมิอากาศระดับจุลภาค (Microclimate Engineering) ช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อมในเมือง เพื่อสร้างโมเดลต้นแบบที่ยืดหยุ่นต่อสภาวะภูมิอากาศ สำหรับการอยู่อาศัยในเมืองที่ยั่งยืนและรองรับอนาคต
สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดในงาน Asia Pacific International Property and Hotel Awards สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
https://winners.propertyawards.net/all-winners/?ucterms=winner-year~2026-winners - สิ้นสุดเนื้อหา - เกี่ยวกับ LIXIL
LIXIL (TSE Code 5938) คือผู้ผลิตนวัตกรรมด้านน้ำและผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัยชั้นนำที่มุ่งแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพบ้านและชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก ด้วยรากฐานจากความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมแบบญี่ปุ่น เราสร้างเทคโนโลยีระดับโลกและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง สิ่งที่ทำให้ LIXIL แตกต่างคือแนวทางการทำงานของเรา ตั้งแต่การออกแบบที่มีความหมาย การมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียม ไปจนถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ แนวทางนี้สะท้อนผ่านแบรนด์ชั้นนำระดับโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็น INAX, GROHE, American Standard หรือ TOSTEM โดยเรามีพนักงานประมาณ 53,000 คน ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.lixil.com เกี่ยวกับ American Standard
American Standard คือผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและห้องครัวที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานเกือบ 150 ปี ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่โดดเด่นเหนือใคร แบรนด์มีความหลงใหลในการยกระดับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่นวัตกรรมฝารองนั่งสุขภัณฑ์ ไปจนถึงก๊อกน้ำสำหรับห้องครัวที่ได้มาตรฐานระดับโลก American Standard มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกแบบบ้านที่พวกเขารัก และใช้ชีวิตในทุก ๆ วันอย่างมีความสุข
เกี่ยวกับ GROHE
GROHE คือแบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันห้องน้ำครบวงจรและอุปกรณ์ครัว ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา GROHE ได้เป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของแบรนด์ชั้นนำอย่าง LIXIL ผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านน้ำและผลิตภัณฑ์สำหรับที่อยู่อาศัย ทุกผลิตภัณฑ์ของ GROHE สะท้อนค่านิยมหลักของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ เทคโนโลยี การออกแบบ หรือความยั่งยืน เพื่อนำเสนอประสบการณ์ "Pure Freude an Wasser"
GROHE นำเสนอโซลูชันและบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ GROHE QuickFix, GROHE Professional และแบรนด์พรีเมียม GROHE SPA ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม
ด้วยการมี "น้ำ" เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ GROHE จึงมีส่วนร่วมในการผลักดัน
กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ LIXIL ผ่านห่วงโซ่คุณค่าที่มุ่งประหยัดทรัพยากร ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นกลางทางคาร์บอน (CO 2-neutral)* การลดการใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็นในบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน เช่น GROHE Everstream ฝักบัวระบบหมุนเวียนน้ำ
*รวมถึงโครงการชดเชย CO
2 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ grohe-x.com/sustainability
SOURCE Lixil
