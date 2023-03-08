+CCTV: شي يشدد على التطوير عالي الجودة في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

بكين, 8 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- شدد الرئيس شي جين بينغ يوم الاثنين على الجهود المبذولة لتوجيه التنمية الصحية وعالية الجودة للقطاع الخاص للاقتصاد.

استمع شي إلى التعليقات والاقتراحات أثناء مشاركته في حلقة نقاش للمستشارين السياسيين الوطنيين من جمعية البناء الديمقراطية الوطنية الصينية واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين، الذين يحضرون الدورة الأولى للجنة الوطنية الرابعة عشرة للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني المنعقدة فى بكين.

وشدد شي على أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تعمل على الدوام على تعزيز وتطوير القطاع العام، وتشجع بثبات وتدعم وتوجه تنمية القطاع غير العام.

وقال شي إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تؤكد دائمًا أن وضع ووظائف القطاع غير العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لم تتغير، ولم يتغير مبدأ وسياسات تشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع بثبات، ولم يتغير مبدأ وسياسات توفير بيئة سليمة والمزيد من الفرص للقطاع.

وحث شي على بذل الجهود لتوفير بيئة مواتية للشركات الخاصة، وإزالة الحواجز المؤسسية التي تحول دون مشاركتها العادلة في المنافسة في السوق، وحماية حقوق الملكية الخاصة بهم والحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب المشاريع وفقا للقانون.

وقال شي إنه يتعين على الشركات الخاصة أن تلعب دورا هاما في استقرار التوظيف وتعزيز نمو الدخل.

كما حث على بذل جهود قوية لتعزيز علاقة ودية ونظيفة بين الحكومة والشركات.

ودعا شي الشركات الخاصة المختصة إلى تعزيز الابتكار المستقل ولعب دور أكبر في بناء الاعتماد على الذات والقوة في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التطبيق الصناعي للتقدم العلمي والتكنولوجي.

وشدد شي على الجهود المبذولة لتنظيم وتوجيه التنمية الصحية لجميع أنواع رأس المال وفقا للقانون، والوقاية الفعالة من المخاطر المالية النظامية ونزع فتيلها، وخلق بيئة مواتية للشركات في جميع أشكال الملكية للتنافس والنمو معا.

وأشار إلى أن المسار الصيني للتحديث يسعى إلى تحقيق الرخاء المشترك للجميع، مضيفا أن كلا من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة هي قوى مهمة لتعزيز الرخاء المشترك، ويجب أن تتحمل المسؤولية الاجتماعية لتعزيز الرخاء المشترك.

وقال شي إنه يتعين على الشركات الخاصة بناء علاقات عمل متناغمة بنشاط، وتعزيز بناء مجتمع المصالح لجميع الموظفين، وجعل إنجازات تنمية المشاريع أكثر إنصافا وإفادة جميع الموظفين.

الرابط: https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

CCTV+ SOURCE