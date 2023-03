CCTV+ : Xi Jinping met l'accent sur le développement de haute qualité lors de la session annuelle de l'ANP

PÉKIN, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le Président Xi Jinping a mis l'accent lundi sur les efforts visant au développement sain et de haute qualité du secteur privé de l'économie.

Xi Jinping a entendu les commentaires et les suggestions émis lors d'une table ronde rassemblant des conseillers politiques nationaux de l'Association pour la construction démocratique de Chine et de la Fédération nationale de l'industrie et du commerce de Chine, qui assistent à la première session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) en cours à Pékin.

Xi Jinping a souligné que le Comité central du CCP n'avait de cesse de consolider et de développer le secteur public, et d'encourager, de soutenir et d'orienter le développement du secteur non public.

Le Comité central du CCP soutient toujours que le statut et les fonctions du secteur non public dans le développement économique et social du pays n'ont pas changé, que le principe et les politiques visant à encourager, à soutenir et à orienter le développement du secteur n'ont pas changé, et que le principe et les politiques visant à fournir un environnement sain et davantage d'opportunités au secteur n'ont pas changé, a déclaré Xi Jinping.

Xi Jinping exhorté à fournir un environnement favorable aux entreprises privées, à éliminer les obstacles institutionnels qui entravent leur participation équitable à la concurrence du marché, et à protéger leurs droits de propriété ainsi que les droits et intérêts légitimes des entrepreneurs conformément à la loi.

Les entreprises privées devraient jouer un rôle important dans la stabilisation de l'emploi et la promotion de la croissance des revenus, a déclaré Xi Jinping.

Il a également appelé à d'importants efforts pour favoriser une relation cordiale et claire entre le gouvernement et les entreprises.

Xi Jinping a appelé les entreprises privées compétentes à renforcer l'innovation indépendante et à jouer un rôle plus important dans le renforcement de l'autonomie et de la force en matière de science et de technologie et dans la promotion de l'application industrielle des progrès scientifiques et technologiques.

Xi Jinping a mis l'accent sur les efforts nécessaires pour réglementer et orienter le développement sain de tous les types de capitaux conformément à la loi, afin de prévenir et de désamorcer efficacement les risques financiers systémiques, et de créer un environnement favorable permettant aux entreprises, quel que soit leur mode de propriété, d'être concurrentielles et de croître ensemble.

Il a souligné qu'une voie chinoise vers la modernisation était le moyen d'atteindre une prospérité commune, ajoutant que les entreprises publiques et privées sont des forces importantes pour promouvoir cette prospérité commune, et qu'elles doivent assumer leur responsabilité sociale de promotion d'une prospérité commune.

Les entreprises privées devraient s'efforcer de nouer des relations de travail harmonieuses, de promouvoir la construction d'une communauté d'intérêts pour tous les employés, et de rendre les succès de développement des entreprises plus équitables et afin qu'ils bénéficient à tous les employés, a déclaré Xi Jinping.

Lien : https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

