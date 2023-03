CCTV+: Xi destaca el desarrollo de gran calidad en la sesión anual del NPC

PEKÍN, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El presidente Xi Jinping destacó el lunes los esfuerzos para orientar el desarrollo saludable y de gran calidad del sector privado de la economía.

Xi escuchó los comentarios y sugerencias al participar en una mesa redonda de asesores políticos nacionales de la Asociación Nacional de Construcción Democrática de China y la Federación de Industria y Comercio de China, que asisten a la primera sesión del 14.º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), que se lleva a cabo en Pekín.

Xi destacó que el Comité Central del PCCh siempre consolida y desarrolla el sector público y alienta, apoya y orienta de manera inquebrantable el desarrollo del sector no público.

El Comité Central del PCCh siempre sostiene que el estatus y las funciones del sector no público en el desarrollo económico y social del país no han cambiado, el principio y las políticas para alentar, apoyar y orientar de manera inquebrantable el desarrollo del sector no han cambiado, y el principio y las políticas para brindar un entorno sólido y más oportunidades al sector no han cambiado, dijo Xi.

Xi pidió esfuerzos para brindar un entorno propicio para las empresas privadas, eliminar las barreras institucionales que impiden su participación justa en la competencia del mercado y proteger sus derechos de propiedad y los derechos e intereses legítimos de los empresarios de conformidad con la ley.

Las empresas privadas deben jugar un papel importante en la estabilización del empleo y la promoción del crecimiento de los ingresos, dijo Xi.

También instó a hacer grandes esfuerzos para fomentar una relación cordial y limpia entre el Gobierno y las empresas.

Xi pidió a las empresas privadas competentes fortalecer la innovación independiente y jugar un papel más importante en el desarrollo de la autosuficiencia y la fortaleza en ciencia y tecnología y en la promoción de la aplicación industrial de los avances científicos y tecnológicos.

Xi destacó los esfuerzos para regular y orientar el desarrollo saludable de todos los tipos de capital de conformidad con la ley, prevenir y desactivar de manera efectiva los riesgos financieros sistémicos y crear un entorno favorable para que las empresas bajo todas las formas de propiedad compitan y crezcan juntas.

Señaló que el camino chino hacia la modernización busca la prosperidad común para todos y agregó que tanto las empresas estatales como las empresas privadas son fuerzas importantes para promover la prosperidad común y deben asumir la responsabilidad social de promover la prosperidad común.

Las empresas privadas deben desarrollar activamente relaciones laborales armoniosas, promover la creación de una comunidad de intereses para todos los empleados y hacer que los logros del desarrollo empresarial sean más equitativos y beneficien a todos los empleados, dijo Xi.

Enlace: https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

Video: https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

FUENTE CCTV+

