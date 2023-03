CCTV+: na dorocznej sesji NKCh Xi wzywa do wysokiej jakości rozwoju

PEKIN, 7 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- W poniedziałek prezydent Xi Jinping wypowiedział się na temat działań decydujących o zdrowym, wysokiej jakości rozwoju prywatnego sektora gospodarki.

W czasie debaty panelowej krajowych doradców politycznych reprezentujących Chińskie Stowarzyszenie Demokratycznej Budowy Państwa (ang. China National Democratic Construction Association) oraz Ogólnochińską Federację Przemysłu i Handlu (ang. All-China Federation of Industry and Commerce), którzy wzięli udział w pierwszej sesji odbywającego się w Pekinie, 14. Krajowego Komitetu Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (KKLPKK) (ang. National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC), Xi wysłuchał ich uwag i sugestii.

Xi zaznaczył, że Komitet Centralny KPCh nieustannie i niezłomnie konsoliduje i rozwija sektor publiczny oraz niezachwianie zachęca, wspiera i ukierunkowuje rozwój sektora niepublicznego.

Xi oświadczył, że Komitet Centralny KPCh od zawsze podkreśla, że status i funkcje sektora niepublicznego w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju nie uległy zmianie, zasady i polityka niezmiennie zachęcające, wspierające i ukierunkowujące rozwój sektora nie zmieniły się, podobnie jak zasady i polityka sprzyjające budowaniu solidnego otoczenia i otwierania przed sektorem nowych możliwości.

Xi wezwał do podjęcia działań na rzecz stworzenia otoczenia sprzyjającego działalności przedsiębiorstw prywatnych, usunięcia barier instytucjonalnych, włączenia tych przedsiębiorstw do konkurencji rynkowej jako równoprawnych podmiotów oraz zabezpieczenia przysługujących im praw majątkowych, a także usankcjonowanych przepisami praw i interesów przedsiębiorców.

Xi oświadczył, że przedsiębiorstwa prywatne powinny odgrywać znaczącą rolę w stabilizowaniu zatrudnienia i wspieraniu wzrostu dochodów.

Zaapelował też o podjęcie zdecydowanych działań promujących serdeczne i zdrowe stosunki między administracją państwową a przedsiębiorstwami.

Xi zwrócił się do kompetentnych przedsiębiorstw prywatnych o wzmocnienie niezależnych innowacji oraz większe zaangażowanie w budowę samowystarczalności i potęgi w obszarze nauki i technologii oraz promowanie wdrażania osiągnięć naukowych i technologicznych w przemyśle.

Xi zwrócił uwagę na konieczność zainicjowania starań prowadzących do uregulowania i ukierunkowania zdrowego, zgodnego z prawem rozwoju wszystkich rodzajów kapitału, skutecznego zapobiegania i wyeliminowania systemowego ryzyka finansowego, a także do stworzenia otoczenia korzystnego dla konkurencyjności i wzrostu przedsiębiorstw o dowolnej formie własności.

Xi zauważył też, że chińska droga do modernizacji to dążenie do powszechnego dobrobytu wszystkich obywateli i dodał, że zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne są ważnymi siłami napędowymi propagowania powszechnego dobrobytu, a zatem muszą wziąć na siebie społeczną odpowiedzialność za jego krzewienie.

Xi stwierdził, że przedsiębiorstwa prywatne powinny aktywnie budować harmonijne stosunki pracy, sprzyjać powstawaniu instytucji dbających o interesy wszystkich pracowników oraz rozwijać się w sposób bardziej sprawiedliwy i korzystny dla wszystkich pracowników.

Link: https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

SOURCE CCTV+