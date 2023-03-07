CCTV +: Си Цзиньпин на ежегодной сессии ВСНП

ПЕКИН, 7 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- В понедельник Президент Си Цзиньпин подчеркивал усилия по обеспечению здорового и высококачественного развития частного сектора экономики.

Си Цзиньпин заслушал замечания и предложения во время группового обсуждения национальных политических советников из Китайской национальной демократической строительной ассоциации и Всекитайской федерации промышлености и торговли, которые участвуют в первой сессии 14-го Национального комитета Китайская Народная политическая консультативная конференция (CPCC), проходящей в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул, чтоCPC Центральный Комитет всегда неуклонно укрепляет и развивает государственный сектор, а также неуклонно поощряет, поддерживает и направляет развитие негосударственного сектора.

CPC Центральный Комитет всегда утверждает, что статус и функции негосударственного сектора в экономическом и социальном развитии страны не изменились, принцип и политика неуклонного поощрения, поддержки и руководства развитием этого сектора не изменились, а принцип и политика создания благоприятных условий и расширения возможностей для этого сектора не изменились, сказал Си

Си Цзиньпин настоятельно призвал к усилиям по созданию благоприятных условий для частных предприятий, устранению институциональных барьеров, препятствующих их справедливому участию в рыночной конкуренции, а также защите их имущественных прав и законных прав и интересов предпринимателей в соответствии с законом.

По словам Си, частные предприятия должны играть важную роль в стабилизации занятости и стимулировании роста доходов.

Он также настоятельно призвал к решительным усилиям по налаживанию сердечных и чистых отношений между правительством и компаниями.

Си призвал компетентные частные предприятия укреплять независимые инновации и играть более активную роль в укреплении самодостаточности и научно-технического потенциала, а также в содействии промышленному применению научно-технических достижений.

Си Цзиньпин подчеркнул усилия по регулированию и направлению здорового развития всех видов капитала в соответствии с законом, эффективному предотвращению и устранению системных финансовых рисков, а также созданию благоприятных условий для предприятий, находящихся под всеми формами собственности, для конкуренции и совместного роста.

Он отметил, что китайский путь к модернизации обеспечивает общее процветание для всех, добавив, что как государственные, так и частные предприятия являются важными факторами, способствующими всеобщему процветанию, и должны нести социальную ответственность за содействие ему.

По словам Си, частные предприятия должны активно выстраивать гармоничные трудовые отношения, содействовать формированию сообщества интересов для всех сотрудников, а также делать достижения в области развития предприятий более справедливыми и выгодными для всех сотрудников.

Ссылка: https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

SOURCE CCTV+