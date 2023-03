CCTV +: Xi destaca o desenvolvimento de alta qualidade na sessão anual do NPC

PEQUIM, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente Xi Jinping enfatizou na segunda-feira os esforços para orientar o desenvolvimento saudável e de alta qualidade do setor privado da economia.

Xi ouviu os comentários e sugestões ao participar de um painel de discussão de conselheiros políticos nacionais da Associação Nacional de Construção Democrática da China e da Federação Chinesa de Indústria e Comércio, que estão participando da primeira sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (em inglês: Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC) em andamento em Pequim.

Xi enfatizou que o Comitê Central do PCC sempre consolida e desenvolve inabalavelmente o setor público e encoraja, apoia e orienta inabalavelmente o desenvolvimento do setor não público.

O Comitê Central do PCC sempre sustenta que o status e as funções do setor não público no desenvolvimento econômico e social do país não mudaram, o princípio e as políticas para incentivar, apoiar e orientar inabalavelmente o desenvolvimento do setor não mudaram, e o princípio e as políticas para oferecer um ambiente sólido e mais oportunidades para o setor não mudaram, disse Xi.

Xi solicitou esforços para oferecer um ambiente propício a empresas privadas, eliminar as barreiras institucionais que inibem sua participação justa na concorrência de mercado e proteger seus direitos de propriedade e os direitos legais e interesses dos empreendedores de acordo com a lei.

As empresas privadas devem desempenhar um papel importante na estabilização do emprego e na promoção do crescimento da renda, disse Xi.

Ele também insistiu em esforços sólidos para promover uma relação cordial e limpa entre o governo e as empresas.

Xi pediu às empresas privadas competentes que fortaleçam a inovação independente e desempenhem um papel maior na construção da autossuficiência e força em ciência e tecnologia e na promoção da aplicação industrial dos avanços científicos e tecnológicos.

Xi enfatizou os esforços para regular e orientar o desenvolvimento saudável de todos os tipos de capital de acordo com a lei, prevenir e eliminar efetivamente os riscos financeiros sistêmicos e criar um ambiente favorável para que empresas sob todas as formas de propriedade possam competir e crescer juntas.

Ele destacou que o caminho chinês para a modernização busca a prosperidade comum para todos, acrescentando que tanto as empresas estatais quanto as privadas são forças importantes para promover a prosperidade comum e devem arcar com a responsabilidade social de promover a prosperidade comum.

As empresas privadas devem construir ativamente relações trabalhistas harmoniosas, promover a construção de uma comunidade de interesses para todos os funcionários, tornar as conquistas do desenvolvimento empresarial mais equitativas e beneficiar todos os funcionários, disse Xi.

FONTE CCTV+

