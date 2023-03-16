Mindray تقوم بثورة في طريقة استخدام الموجات فوق الصوتية مع TE Air، أول نظام لاسلكي محمول بالموجات فوق الصوتية

شنتشن، الصين, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- (SZSE: 300760) Mindray ، أحد المطورين الرائدين في العالم ومقدمي الأجهزة والحلول الطبية المتقدمة، أطلق مؤخرًا أول نظام لاسلكي محمول للموجات فوق الصوتية، TE Air.

"حقق TE Air المبني من التقنيات الرائدة في Mindray، طفرة تاريخية في مستوى جودة الصورة للموجات فوق الصوتية المحمولة، ودمج جودة الصورة على المستوى الاحترافي في نظام لاسلكي صغير وخفيف. إن أدائه المتميز وقابليته للنقل اللاسلكي تسمح للأطباء بالتشخيص في أي وقت وفي أي مكان بثقة"، هذا ما قاله Xujin He، المدير العام لوحدة أعمال نظام التصوير الطبي في Mindray.

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TE Air المصمم خصيصًا لتلبية طلب المتخصصين في الرعاية الصحية العالمية لجهاز الموجات فوق الصوتية المحمول عالي الجودة، حيث يكون سهل الاستخدام في بيئات طبية متعددة، ويقدم تصويرًا دقيقًا بالموجات فوق الصوتية في نقطة الرعاية (POCUS) قام بثورة في طريقة استخدام الموجات فوق الصوتية من خلال تحويل نظام الموجات فوق الصوتية المعقدة إلى جهاز صغير الحجم، مع الاحتفاظ بقدرته على تلبية المتطلبات السريرية الأعلى.

مدعومًا بمنصة eWave من Mindray وتقنية Single Crystal من الجيل الثاني، يوفر TE Air صورًا عالية الجودة مع استهلاك منخفض للطاقة للحصول على الأداء النهائي. وفي الوقت نفسه، مع ميزات الإعدادات المسبقة المخصصة للاختبار وأنماط التصوير الشاملة، يسمح TE Air للأطباء بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية بشكل أكثر كفاءة ويقدم مساعدة أكثر دقة في اتخاذ القرار.

إن تصميم TE Air الخالي من الأسلاك والحجم الصغير الذي يدخل بسهولة في الجيب، واحتمال التعقيم عالي المستوى، والشحن المرن للتنقل الشديد، يمكّن الأطباء من التغلب على التحديات الناجمة عن السيناريوهات السريرية المتنقلة غير المتوقعة. تتضاعف كبسولة الهواء الفريدة كحافظة واقية وشاحن لاسلكي محمول مما تحافظ على تشغيل الجهاز طوال اليوم، ويستغرق 35 دقيقة فقط لشحن الجهاز بسرعة. مع تصميم مقاوم للماء والغبار على مستوى IP68، فإن الجهاز قابل للغمر بالكامل للتعقيم عالي المستوى، ومناسب لمكافحة العدوى في المستشفى.

يوازن تطبيق TE Air، المتاح لنظامي Android و iOS، بين البساطة والكفاءة تمامًا من خلال السماح بالتشغيل بيد واحدة في أي مكان. يمكن لـ TE Air الاتصال بالأجهزة المتقدمة مثل نظام الموجات فوق الصوتية Mindray TEX20، مما يتيح لمقدمي الخدمات التغلب على قيود الحبال والمساحات الضيقة مع توفير وظائف متميزة. كما يمكن دمجه بسلاسة مع أنظمة معلومات المستشفى للمساعدة في تحسين سير العمل. إضافة إلى ذلك، البيانات غير المحددة الهوية التي تم جمعها يمكن حفظها ومشاركتها لتلبية احتياجات التدريس والتدريب والتشاور ومشاركة الحالات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/1995585/TE_Air.jpg

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