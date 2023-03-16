TE Air от Mindray - первое беспроводное портативное ультразвуковое устройство

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Mindray Medical

Mar 16, 2023, 07:06 ET

Компания Mindray радикально меняет методы использования ультразвука с помощью TE Air – первой беспроводной портативной ультразвуковой установки

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 16 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Mindray (SZSE: 300760), являющаяся одним из ведущих в мире разработчиков и поставщиков современных медицинских устройств и решений, недавно представила свою первую беспроводную портативную ультразвуковую систему TE Air.

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Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered
Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered

«Модель TE Air, созданная на основе передовых технологий Mindray, совершила исторический прорыв в уровне качества изображения портативного УЗИ-устройства, интегрировав качество изображения профессионального уровня в небольшую и легкую беспроводную систему. Ее превосходные эксплуатационные характеристики и беспроводная портативность позволяют врачам с уверенностью проводить диагностику в любое время и в любом месте», – сказал Сюйджин Хе, генеральный директор Medical Imaging System Business Unit в Mindray.

Модель TE Air, разработанная специально для удовлетворения спроса медицинских работников со всего мира на высококачественное портативное ультразвуковое устройство, которое легко использовать в различных медицинских средах и которое обеспечивает четкое ультразвуковое изображение в местах оказания медицинской помощи, радикально меняет способ использования УЗИ-системы за счет преобразования сложной ультразвуковой системы в малоразмерное устройство, сохраняя при этом способность удовлетворять высоким клиническим требованиям.

Модель TE Air, функционирующая на базе платформы Mindray's eWave и технологии одного кристалла 2-го поколения, обеспечивает высококачественные изображения с низким энергопотреблением для обеспечения максимальной производительности. В то же время, благодаря наличию специальных предустановленных тестов и комплексных режимов визуализации, модель TE Air позволяет врачам более эффективно проводить ультразвуковые исследования и точнее принимать решения.

Беспроводная конструкция и компактный размер TE Air, легко помещающийся в карман, высокий уровень устойчивости к дезинфекции, а также гибкая зарядка для экстремальной мобильности позволяют врачам преодолевать проблемы, вызванные неожиданными клиническими мобильными сценариями. Уникальная Air Capsule служит защитным чехлом и портативным беспроводным зарядным устройством, поддерживающим работу устройства в течение всего дня, а зарядка занимает всего 35 минут. Благодаря водонепроницаемой и пыленепроницаемой конструкции на уровне IP68 устройство можно полностью погружать в воду для дезинфекции высокого уровня, подходящей для инфекционного контроля в больницах.

Приложение TE Air, доступное для Android и iOS, идеально сочетает в себе простоту и эффективность, позволяя управлять одной рукой в любом месте. Модель TE Air может подключаться к современным устройствам, таким как Mindray TEX20 Ultrasound System, что позволяет поставщикам преодолевать ограничения кабелей и узких пространств, обеспечивая при этом превосходный функционал. Также устройство может беспрепятственно интегрироваться с больничными информационными системами для улучшения рабочих процессов. Кроме того, собранные данные могут храниться и использоваться для удовлетворения потребностей в обучении, практике, консультациях и обмене случаями.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1995585/TE_Air.jpg

SOURCE Mindray Medical

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