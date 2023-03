Mindray zorgt voor radicale verandering in het gebruik van ultrageluid met TE Air, het eerste draadloze handheld echografiesysteem

SHENZHEN, China, 16 maart 2023 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), een van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars en leveranciers van geavanceerde medische apparatuur en oplossingen, heeft onlangs zijn eerste draadloze handheld echografiesysteem, de TE Air, gelanceerd.

Wireless handheld ultrasound system, TE Air, Innovation Untethered

"De TE Air is gebaseerd op de toonaangevende technologieën van Mindray. De integratie van beeldkwaliteit van professioneel niveau in een klein en licht draadloos systeem betekent een historische doorbraak in het beeldkwaliteitsniveau van handheld echografieën. Dankzij de uitstekende prestaties en draadloze draagbaarheid kunnen artsen altijd en overal met vertrouwen een diagnose stellen", aldus Xujin He, General Manager van de Medical Imaging System Business Unit van Mindray.

De TE Air is speciaal ontworpen om te voldoen aan de vraag van professionals in de gezondheidszorg wereldwijd naar een draagbaar echografietoestel van hogere kwaliteit dat gemakkelijk te gebruiken is in meerdere medische omgevingen en scherpe POCUS-beelden levert. De TE Air brengt een revolutie teweeg in de manier waarop ultrageluid wordt gebruikt door een ingewikkeld echografiesysteem om te vormen tot een klein apparaat, met behoud van het vermogen om aan hogere klinische eisen te voldoen.

Aangedreven door Mindray's eWave-platform en Single Crystal-technologie van de tweede generatie levert de TE Air beelden van hoge kwaliteit met een laag energieverbruik voor ultieme prestaties. Ondertussen stelt de TE Air, met zijn specifieke instellingen voor onderzoeken en uitgebreide beeldvormingsmodi, clinici in staat om echografische onderzoeken efficiënter uit te voeren en biedt hij nauwkeurigere ondersteuning bij de besluitvorming.

Door het draadloze ontwerp van de TE Air, het compacte formaat van het toestel waardoor het gemakkelijk op zak kan worden gedragen, de hoge desinfectietolerantie en het flexibele opladen voor extreme mobiliteit zijn clinici opgewassen tegen alle uitdagingen van onverwachte mobiele klinische scenario's. De unieke Air Capsule fungeert als beschermhoes en draagbare draadloze oplader die het toestel de hele dag aan de gang houdt en het in slechts 35 minuten snel oplaadt. Met een waterdicht en stofdicht ontwerp op IP68-niveau is het apparaat volledig onderdompelbaar voor desinfectie op hoog niveau, en dus bestand tegen infectiebestrijding in ziekenhuizen.

De TE Air App, beschikbaar voor Android en iOS, brengt eenvoud en efficiëntie perfect in balans door bediening met één hand op elke locatie mogelijk te maken. De TE Air kan worden aangesloten op geavanceerde apparaten zoals het Mindray TEX20-echografiesysteem, waardoor aanbieders de beperkingen van snoeren en krappe ruimtes kunnen overwinnen terwijl ze hoogwaardige functionaliteit bieden. Het kan ook naadloos worden geïntegreerd met ziekenhuisinformatiesystemen om de workflow te helpen verbeteren. Bovendien kunnen de verzamelde niet-geïdentificeerde gegevens worden opgeslagen en gedeeld om te voorzien in de behoeften van onderwijs, opleiding, overleg en het delen van dossiers.

