Mindray révolutionne l'utilisation des ultrasons avec le TE Air, son premier système d'échographie portable sans fil

SHENZHEN, Chine, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de dispositifs et de solutions médicales de pointe, a récemment présenté son premier système d'échographie portable sans fil, le TE Air.

« Conçu à partir des technologies de pointe de Mindray, le TE Air a réalisé une avancée historique dans le niveau de qualité d'image des échographes portatifs, en intégrant une qualité d'image de niveau professionnel dans un système sans fil compact et léger. Ses performances exceptionnelles et sa portabilité sans fil permettent aux cliniciens de poser des diagnostics à tout moment et en tout lieu, en toute confiance », a déclaré Xujin He, directeur général de l'unité commerciale des systèmes d'imagerie médicale chez Mindray.

Conçu spécifiquement pour répondre à la demande des professionnels de santé du monde entier, qui recherchent un appareil à ultrasons portable de qualité supérieure, facile à utiliser dans de nombreux environnements médicaux et fournissant des images ultrasonores nettes sur site, le TE Air révolutionne l'utilisation des ultrasons en transformant un système à ultrasons complexe en un appareil de petite taille, tout en conservant sa capacité à répondre à des exigences cliniques plus élevées.

Alimenté par la plateforme eWave de Mindray et la technologie Single Crystal de deuxième génération, le TE Air fournit des images de haute qualité avec une faible consommation d'énergie pour des performances optimales. Grâce aux fonctions de préréglages d'examen dédiés et aux modes d'imagerie complets, le TE Air permet aux cliniciens de réaliser des examens échographiques plus efficacement et fournit une aide plus précise à la prise de décision.

La conception sans fil du TE Air, sa taille compacte qui se glisse facilement dans une poche, sa tolérance à la désinfection de haut niveau et ses multiples possibilités de recharge pour une mobilité extrême, permettent aux cliniciens de surmonter les défis posés par des situations cliniques mobiles inattendues. L'Air Capsule, unique en son genre, sert à la fois d'étui de protection et de chargeur sans fil portable qui permet à l'appareil de fonctionner toute une journée, avec un temps de charge rapide de 35 minutes seulement. Étanche à l'eau et à la poussière selon la norme IP68, l'appareil peut être entièrement immergé pour une désinfection de haut niveau, adaptée à la prévention des infections en milieu hospitalier.

L'application TE Air, disponible sur Android et iOS, concilie à la perfection simplicité et efficacité en permettant une utilisation d'une seule main en tout lieu. Le TE Air peut se connecter à des appareils avancés tels que le système d'échographie Mindray TEX20, ce qui permet aux prestataires de remédier aux contraintes liées aux câbles et aux espaces restreints tout en présentant des fonctionnalités haut de gamme. Il peut également s'intégrer de manière fluide aux systèmes d'information hospitaliers afin d'améliorer le flux de travail. Par ailleurs, les données anonymisées recueillies peuvent être sauvegardées et partagées pour répondre aux besoins d'enseignement, de formation, de consultation et de partage de cas.

