Mindray revoluciona a forma de utilizar o ultrassom com TE Air, seu primeiro sistema de ultrassom de bolsosem fio

A Mindray (SZSE: 300760), uma das principais desenvolvedoras e provedoras mundiais de dispositivos e soluções médicas avançadas, lançou recentemente seu primeiro sistema de ultrassom de bolso sem fio, o TE Air.

Sistema de ultrassom portátil sem fio, TE Air, inovação sem restriçõesa (PRNewsfoto/Mindray Medical)

"Construído com base nas principais tecnologias da Mindray, o TE Air fez um avanço histórico no nível de qualidade de imagem do ultrassom de bolso, integrando qualidade de imagem em nível profissional a um equipamento sem fio pequeno e leve. O desempenho premium e a portabilidade sem fio permitem que os médicos realizem diagnósticos a qualquer hora e em qualquer lugar com confiança", disse Xujin He, gerente geral da Unidade Comercial de Sistemas de Imagens para Uso Médico na Mindray.

Projetado especificamente para atender à demanda de profissionais de saúde por um dispositivo de ultrassom portátil de alta qualidade que seja fácil de usar em vários ambientes médicos e ofereça imagens de ultrassonografia nítidas para "Point of Care"(POCUS). O TE Air revoluciona a maneira de utilizar o ultrassom, transformando um equipamento complicado em um dispositivo pequeno, ao mesmo tempo em que mantém sua capacidade de atender aos mais exigentes requisitos clínicos.

Impulsionado pela plataforma eWave da Mindray e tecnologia Single Crystal de segunda geração, o TE Air oferece imagens de alta qualidade com baixo consumo de energia para desempenho máximo. Enquanto isso, com recursos de presets dedicados e modos de imagem abrangentes, o TE Air permite que os médicos realizem exames de ultrassom de forma eficiente e ofereçam assistência mais precisa para as tomadas de decisão.

O design sem fio e o tamanho compacto do TE Air que se encaixa facilmente no bolso, a tolerância à desinfecção de alto nível e a flexibilidade de carregamento para mobilidade extrema permitem aos médicos superar os desafios apresentados por cenários clínicos móveis inesperados. A Air Capsule exclusiva funciona como uma caixa de proteção e um carregador portátil sem fio que mantém o dispositivo em funcionamento o dia todo, levando apenas 35 minutos para carregá-lo rapidamente. Com design à prova d'água e de poeira grau IP68, o dispositivo é totalmente imersível para desinfecção de nível superior, adequada para controle de infecções hospitalares.

O TE Air App, disponível para Android e iOS, equilibra perfeitamente simplicidade e eficiência, permitindo a operação com uma mão em qualquer local. O TE Air pode se conectar com dispositivos avançados como o Sistema de Ultrassom TEX20 da Mindray, permitindo que os provedores superem as limitações de cabos e espaços apertados, ao mesmo tempo em que oferecem funcionalidades premium. Ele também pode se integrar perfeitamente aos sistemas de informação hospitalar auxiliando a aprimorar o fluxo de trabalho. Além disso, os dados coletados sem identificação podem ser salvos e compartilhados para atender às necessidades de ensino, treinamento, consulta e compartilhamento de casos.

